Dépéchez-vous, le robot tondeuse Lidl Parkside (à moins de 230 €) est de nouveau en stock

À force de rêver devant les tondeuses robots de luxe qui coûtent un bras, j’avais fini par croire que ce type d’équipement n’était pas pour moi. Et puis, je suis tombé sur la Parkside City Smart PAMRC 250 A1 chez Lidl. Prix affiché : 229 €*. Alors, certes, il n’égalera pas les puissantes machines vendues près de 2 000 €, mais pour les petits jardins, et les petits budgets, il fait apparemment le job ! Ce petit robot de la gamme Parkside X 20 V Team promet une tonte autonome, jusqu’à 2 heures de travail, trois réglages de surface, une largeur de coupe de 16 cm et tout ça… pour un prix modeste. Voyons ce qu’il a dans le ventre (ou plutôt sous le capot), avec quelques avis d’utilisateurs à l’appui. Je ne l’ai pas essayé, mais je pourrais me laisser tenter. Présentation.

Une tondeuse robot abordable, simple et efficace

Première impression et selon les avis des utilisateurs : elle fait le job. Pour une surface modeste, comme un petit jardin urbain, la City Smart PAMRC 250 A1 semble parfaitement adaptée. Elle tond, retourne toute seule à sa base, ne bloque pas à chaque brin d’herbe un peu rebelle… bref, une autonomie honorable pour ce prix-là. Plusieurs utilisateurs le confirment : « elle ne s’est jamais bloquée », écrit l’un d’eux après 10 jours d’utilisation. Et, l’un des grands atouts, c’est qu’elle appartient à la gamme Parkside X20 V, ce qui permet de mutualiser les batteries avec d’autres outils de la marque. En revanche, oubliez l’idée de suivre votre tondeuse via une appli sur votre smartphone… l’app mobile semble capricieuse, et les tentatives de connexion virent parfois à l’épreuve de patience. Un client frustré confie qu’il doit lancer la tonte manuellement à chaque fois, faute de pouvoir ajouter l’appareil à l’application.

Un robot… qui glisse un peu sur les virages

Côté points faibles, la motricité laisse à désirer. Plusieurs utilisateurs notent que les roues « patinent pas mal », surtout si votre terrain est légèrement pentu ou humide. Ce n’est pas rédhibitoire, mais disons que pour une pelouse bien plate, c’est parfait. Dès que ça monte un peu, on voit les limites de l’engin. Autre bémol : le fameux fil de délimitation, nécessaire pour baliser la zone de tonte. Ce système fonctionne, mais peut devenir contraignant à l’usage, surtout si vous avez une pelouse morcelée ou difficile d’accès. Et, comme la station doit être à l’abri, mais proche de la pelouse, il faut parfois ruser un peu pour l’installer. Cela dit, pour un robot tondeuse à moins de 250 €, difficile de se plaindre. D’autant que la qualité perçue est au rendez-vous, avec une coque robuste, une interface simple et des performances très honorables sur de petites surfaces.

Pour qui, pourquoi, et pour combien de m² ?

Soyons clairs : ce robot n’est pas un professionnel de la tonte des grands domaines, mais pour un jardin de ville ou une zone bien délimitée de 100 à 300 m², c’est un excellent rapport qualité/prix. Si vous cherchez un outil simple, pas trop cher, et que vous acceptez de bidouiller un peu au départ (fil, appli capricieuse…), il remplit parfaitement son rôle. En plus, c’est un produit Lidl, donc garanti deux ans, et potentiellement échangeable en magasin. Le petit plus malin ? Il peut venir compléter une tondeuse classique sur les zones plus accessibles, pendant que vous profitez d’un apéro bien mérité.

*Le prix a été relevé le 13 juin 2025.