Avoir un Spa chez soi est un véritable luxe. Cette grande baignoire appelle à la détente et à la relaxation, si bien qu’une séance de spa n’est jamais de refus lorsqu’on souhaite oublier le stress du quotidien. Êtes-vous parmi ceux qui ont toujours cru qu’un tel équipement coûtait des milliers d’euros ? Si oui, alors détrompez-vous, car ce modèle gonflable comme celui de la marque Nice est bien en dessous de ce prix. Actuellement en promotion (ou peut-être une erreur de prix), il est accessible à moins de 380 €.

Un modèle 6 personnes

Ce spa gonflable Nice est capable d’accueillir six personnes, idéal pour les petites soirées bain à remous entre amis. Il mesure 185 × 185 × 65 cm et a une capacité de plus de 900 l. Son « effet bulles » est assuré par 130 jets d’airs directionnels garantissant une parfaite relaxation. De plus, afin d’optimiser la sensation bienfaisante, la température de l’eau est réglable sur une plage de 20 à 40 °C depuis le panneau de contrôle. La structure en PVC de cet équipement bénéficie aussi d’un système de filtration. L’eau dans laquelle vous baignerez sera donc bien saine, puisqu’elle est filtrée.

Un bain à remous facile à installer

Le plus grand atout de ce type de spa est sa facilité d’installation. Tout ce dont vous avez besoin serait une surface plane, idéalement dans le jardin, le balcon ou sur la terrasse. Il ne requiert pas de travaux de raccordement de plomberie ni d’une installation électrique particulière. Vous pouvez l’installer là où vous voulez. Contrairement aux modèles classiques, le spa gonflable Nice peut être déplacé facilement, son poids n’étant que de 27 kg. Si besoin est, vous avez également la possibilité de le ranger.

Un prix bien mieux que raisonnable !

Ce modèle 6 personnes de la marque Nice coûte autour de 700 € habituellement, mais en ce moment, vous pouvez profiter d’une énorme réduction et l’obtenir à 379 € sur Leroy Merlin. Le spa gonflable a l’avantage d’être très abordable, contrairement aux autres versions qui peuvent coûter jusqu’à 10 000 €. Pour rappel, les autres types de bains à bulles existants sont le spa de nage et le spa encastrable. En plus de son prix déjà très élevé, ce dernier nécessite encore quelques travaux.

Pourquoi s’offrir un spa ?

Le spa est synonyme de moment relaxant à passer seul, en couple ou entre amis. Au-delà, il est aussi bienfaisant pour la santé. Il est souvent préconisé dans le cadre de la récupération sportive, en raison de l’effet massant procuré par ses jets et son eau chaude. Par la même occasion, les jets améliorent la circulation sanguine. Le bain à remous contribue également à l’apaisement des douleurs, comme celles liées à l’arthrose, et même certaines chroniques. Par ailleurs, il aide le corps à se détendre, notamment lors des périodes de stress et d’anxiété. Un tel effet ne peut que favoriser le sommeil. Toutefois, le temps passé dans un bain à bulles ne doit pas excéder les 40 min par jour afin de profiter de tous ces avantages.