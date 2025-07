IKEA lance une pergola (sans permis de construire) pour profiter de l’ombre tout l’été

L’été est bel et bien là, et si on adore lézarder au soleil… on l’aime un peu moins quand il tape sans relâche sur notre terrasse. Chez nous, les repas en extérieur tournent parfois au duel entre parasol capricieux et lunettes oubliées. Mais, bonne nouvelle : IKEA a trouvé la parade. Son nom ? Hammarön, une pergola autoportante à 299 €*, sobre, efficace et sans besoin de permis de construire. Une solution simple et design pour créer un coin d’ombre dans n’importe quel jardin. Et, comme le rappelle le site service-public.fr, aucune autorisation n’est nécessaire tant que l’installation reste démontable, légère et inférieure à 20 m². Renseignez-vous quand même, notamment si vous vivez autour d’un monument historique ou dans une zone classée. Cette pergola est semblable à un immense parasol, mais bien plus efficace. Présentation.

Un abri élégant pour en finir avec les déjeuners en pleine fournaise

La pergola Hammarön s’installe en un clin d’œil et procure immédiatement un coin ombragé de 3 m sur 3 m, suffisamment spacieux pour accueillir une table, des transats, voire un petit salon de jardin. Son design scandinave épuré, dans des tons gris-beige, s’intègre facilement à toutes les ambiances, que vous soyez plutôt barbecue rustique ou apéros chics. Le tissu, résistant aux UV (UPF 25+), filtre 96 % des rayons ultraviolets, tout en conservant sa couleur grâce à un traitement anti-décoloration. Une poignée permet d’ouvrir ou fermer la toile facilement. Bref, c’est beau, pratique, et surtout super utile. Mon mari, lui, l’a déjà repérée pour installer un coin d’ombre devant son abri de jardin (au fond du terrain, là où le soleil tape le plus fort… et où aucune rallonge ne passe !).

De l’ombre en été, du confort toute l’année

Contrairement aux parasols qu’on démonte à la moindre rafale de vent, la pergola Hammarön reste en place toute l’année ou plutôt toute la saison pour éviter les démarches administratives. Elle résiste bien aux intempéries (pluie, vent, orage) grâce à une structure solide en acier peint époxy, et son tissu lavable en machine facilite l’entretien. Elle peut ainsi devenir un espace abrité à l’automne, pour lire un bon livre ou accueillir une petite guirlande lumineuse et prolonger les soirées jusqu’à l’hiver. Son plus gros atout ? Pas besoin de la démonter chaque saison. Vous pouvez l’habiller à votre goût, la transformer selon les occasions, et surtout l’oublier jusqu’à ce que le soleil revienne cogner. C’est le genre d’aménagement malin que nous aimons vous faire découvrir régulièrement sur NeozOne comme cette autre innovation d’Ikea, contre les moustiques, que nous évoquions dans cet article.

Ce qu’il faut retenir sur la pergola Hammarön

Caractéristique Détail Nom Pergola HAMMARÖN Prix 299 € chez IKEA Dimensions 300 × 300 × 222 cm Protection UV UPF 25+ (filtre 96 % des UV) Toile Amovible, lavable en machine, résiste à la décoloration Structure Acier peint époxy, solide et résistant Installation Simple, sans permis de construire Utilisation Toute l’année, contre soleil, pluie, vent léger

Une pergola pensée pour durer, sans prise de tête

Si vous cherchez une solution durable pour créer un coin d’ombre sans faire appel à un maçon, la pergola Hammarön est un choix malin. À la fois esthétique, pratique et accessible, elle transforme n’importe quel espace extérieur en refuge frais et cosy. On peut y lire, y recevoir des amis, y pique-niquer ou simplement s’y réfugier quand le soleil tape un peu trop fort.

Et, franchement, à ce prix-là, on comprend pourquoi elle fait un carton sur le site ikea.com. Et vous, seriez-vous tenté par cette pergola pour créer un petit coin d’ombre sans tracas dans votre jardin ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté le 14 juillet 2025, susceptible d’évoluer. Le site NeozOne ne saurait être tenu responsable d’éventuelles variations appliquées par le vendeur.