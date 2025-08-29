Il existe un mode coopératif au Scrabble, et c’est tout simplement génial !

Le Scrabble, ce jeu de lettres inventé en 1938 par Alfred Butts et désormais propriété de Mattel, reste une véritable institution. J’y joue depuis l’âge de dix ans, d’abord avec mon arrière-grand-mère, puis avec ma mère, mes copines, et aujourd’hui avec ma fille de 24 ans et son conjoint. Eh oui, certains jeunes s’intéressent encore à ce jeu ! Autant, vous dire que le Scrabble fait partie de ma vie depuis quatre décennies. J’ai toujours été une « littéraire » assumée, totalement dénuée de logique mathématique, chacun son domaine, n’est-ce pas ? Pendant nos vacances, un petit oubli a changé nos habitudes : ma fille avait laissé son Scrabble à la maison, et a dû acheter le seul modèle disponible, une boîte 2-en-1 permettant de jouer à la fois à la version classique et au mode coopératif ! Et croyez-moi, ce dernier a transformé nos soirées. Découverte.

Une histoire de famille autour des mots

Chez moi, les parties de Scrabble sont presque un rituel. J’ai encore l’édition classique héritée de ma grand-mère, rangée dans sa boîte en tissu, un petit trésor chargé de souvenirs. Mais, cette fois, avec le plateau coopératif, nous avons découvert une nouvelle façon de jouer : ensemble contre le plateau, plutôt que les uns contre les autres. Quatre joueurs au maximum s’unissent pour remplir des missions tirées de cartes spéciales. Exemple concret : « placer un mot de cinq lettres » ou « poser un mot sans la lettre I ou U ». Si je peux le faire, je demande à mes partenaires de me laisser la mission, et nous avançons en équipe. Plus besoin de se chamailler pour savoir qui va placer un S stratégique pour grappiller dix points supplémentaires !

Des défis plus ludiques que la course aux points

Ce mode coopératif change radicalement l’ambiance. Au lieu de chercher à battre son voisin, on réfléchit ensemble pour réussir des objectifs. On peut troquer des lettres, changer une mission ou utiliser des cartes bonus pour accélérer la partie. Et, surtout, le comptage est simplifié : il suffit de réussir 20 objectifs pour gagner. Fini le casse-tête des additions de points, ce qui ravira ceux qui n’aiment pas les calculs interminables de ce jeu de société. Les puristes grimaceront sans doute, mais je trouve ce mode rafraîchissant, car il met l’accent sur l’échange et le partage. Et, comme quinquagénaire un peu plus expérimentée que mes deux jeunes partenaires, j’avoue que j’aime bien transmettre quelques mots oubliés ou un vocabulaire moins courant, c’est ma petite revanche sur leur vivacité.

Comparatif rapide entre Scrabble classique et coopératif

Scrabble classique Scrabble coopératif Chacun joue pour soi et marque ses points. Tout le monde joue ensemble contre le plateau. Calcul des points souvent long. Objectifs rapides à valider, sans calcul complexe. Esprit de compétition fort. Esprit d’équipe et réflexion collective. Idéal pour les puristes et les tournois. Idéal pour les familles et les soirées détente.

Pourquoi ai-je adoré cette nouvelle façon de jouer ?

Jouer au Scrabble coopératif, c’est un peu comme dépoussiérer un classique sans le trahir. Mattel explique que ce mode permet de « présenter les bases du Scrabble » grâce à des objectifs simples, comme « placer un mot de cinq lettres » ou « poser un mot avec une lettre donnée ». Résultat : ma fille et son conjoint se sont pris au jeu, et moi, j’ai retrouvé la joie de partager une activité sans que la partie ne se transforme en bataille rangée. On reste attentif au choix des lettres rares (le Y, le Z ou le W) mais on se sent moins sous pression. Bien sûr, ça ne remplace pas le plaisir du vrai Scrabble compétitif, celui où l’on jubile après avoir placé un mot improbable sur une case mot triple.

Mais, c’est une alternative conviviale que je recommande chaudement, surtout si vous voulez transmettre le goût des mots à des joueurs débutants. Alors, seriez-vous prêts à troquer la rivalité féroce du Scrabble classique contre la convivialité du mode coopératif ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

