La cuve d’eau de pluie pliante Terre Jardin est à moins 50 € sur cette boutique de bricolage

Bienvenue dans le monde passionnant des récupérateurs d’eau de pluie ! Il y a encore quelques années, récupérer l’eau de pluie était considéré comme un gadget de bobos ou d’anciens, un tantinet démodé ! Période révolue si l’on en croit les magasins de bricolage et journaux télévisés ! Avec l’augmentation des prix de l’eau et la prise de conscience croissante de l’importance de la conservation de l’eau, les récupérateurs d’eau de pluie sont devenus la dernière folie en matière de jardinage. Tout le monde se rue sur les récupérateurs d’eau de pluie comme s’ils étaient de pellets de bois de qualité, à prix raisonnables… Cela vous rappelle sûrement la ruée hivernale sur les pellets de bois. Leroy Merlin a bien compris le message. C’est la raison pour laquelle l’enseigne de bricolage casse littéralement le prix sur ce récupérateur d’eau de pluie de 750 l Terre Jardin. Et c’est maintenant qu’il va falloir en profiter !

Présentation du récupérateur pliant Terre Jardin 750 l

Le réservoir récupérateur d’eau de pluie pliable Terre Jardin est un excellent moyen de stocker de l’eau de pluie. Facile à installer, cette cuve de grande capacité (750 l) est idéale pour collecter l’eau de pluie afin de l’utiliser pour arroser les plantes ou laver la voiture. Vous pourrez même l’utiliser pour donner une douche à votre chien lorsqu’il revient de balade dans les champs. Le réservoir est équipé de plusieurs sorties d’eau, dont une sortie pour y brancher un tuyau d’arrosage (sortie latérale) et une autre pour remplir un arrosoir (robinet central).

La citerne est fabriquée en PVC, PP et ABS, des matériaux très résistants à l’usure du temps et aux rayons du soleil. De plus, la citerne est pliable et peut facilement être rangée sur une étagère du garage en période hivernale. Le réservoir récupérateur d’eau de pluie pliable est livré avec une bâche pour la cuve, un couvercle avec fermeture zippée, deux sorties d’eau (robinet + branchement tuyau) et un tuyau pour le trop-plein d’eau avec adaptateur. Chaque entrée et sortie d’eau est équipée d’une crépine pour empêcher les débris de pénétrer dans la cuve.

Comparateur de prix de la cuve d’eau de pluie pliable 750 L TERRE JARDIN

Le récupérateur d’eau de pluie 750 l de Terre Jardin est à 86,78 € au lieu de 136,48 € (exclu Web), soit 49,7 € de réduction sur la boutique Leroy Merlin. Sachez qu’il est également disponible sur :

Les caractéristiques techniques du récupérateur pliable Terre Jardin

Forme : cylindrique.

Robinet intégré : oui.

Matière du robinet : plastique.

Couvercle : oui.

Capacité utile : 750 l.

Hauteur : 98 cm.

Fabrication française : non.

Quels sont les avantages d’utiliser un récupérateur d’eau de pluie souple ?

Le principal bénéfice est peut-être celui de gagner de la place. En effet, un récupérateur d’eau de pluie souple peut être rangé lorsqu’il n’est pas utilisé. Il peut aussi être déplacé, ou pourquoi pas, emporté dans votre résidence secondaire, si vous y passez une partie de l’année. Cela éviterait bien l’achat de deux récupérateurs d’eau. En hiver, il suffit de le ranger, laissant ainsi le sol se régénérer et protégeant le récupérateur du gel.

Généralement, les récupérateurs d’eau de pluie solides ne résistent pas au gel et sont beaucoup plus compliqués à protéger, car très encombrants. Le côté souple et pliant de cette nouvelle version lui confère les mêmes qualités qu’un récupérateur d’eau fixe : garantir des économies d’eau, préserver la ressource en eau, limiter l’érosion des sols. Et n’oublions pas non plus son principal atout de réduire l’empreinte carbone, puisque les étapes d’assainissement et de traitement n’existent plus.