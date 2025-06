La trottinette électrique surpuissante Ausom L2 est à prix cassé à la Fnac et Darty

Les soldes d’été, c’est parti ! Jusqu’au 25 juillet 2025, les soldes seront l’occasion de faire de bonnes affaires sur tout le territoire ! Un rendez-vous à ne pas manquer pour faire le plein d’accessoires en tous genres, à prix réduits ! Vous envisagez justement d’acquérir une trottinette électrique pour vos prochaines vacances, j’ai quelque chose à vous proposer. En effet, s’il y a bien un bon plan à surveiller pendant les soldes d’été, c’est celui-là ! La trottinette électrique Ausom L2, habituellement vendue 619 €, est affichée à 501 €* seulement, soit le prix le plus bas toutes plateformes confondues, du 27 juin au 9 juillet. Une offre valable sur Darty et sur Fnac. Conçue pour les urbains pressés et les aventuriers du bitume, elle combine moteur 800W, batterie 15.6 Ah, pneus tout-terrain 10 × 3,0, vitesse de pointe de 45 km/h, et une autonomie qui fait rêver : jusqu’à 70 km. Présentation.

Un moteur puissant et une autonomie à toute épreuve

La trottinette électrique Ausom L2 n’est pas du genre à flancher dans les côtes. Avec ses 800 watts sous le capot, la Ausom L2 grimpe des pentes de 25° sans faiblir, même avec un sac à dos bien chargé sur les épaules. Et, grâce à sa batterie offrant jusqu’à 70 km d’autonomie (dans des conditions optimales, bien sûr), vous pouvez enchaîner trajet domicile-travail, détour croissants, pains ou chocolat (ou chocolatines), et même une balade en pleine nature le week-end, sans avoir à sortir le chargeur. Petit bémol : avec ses 29,2 kg, on évite de la porter tous les matins dans les escaliers. Mais, une fois dépliée, elle devient votre meilleure alliée contre les bouchons.

Un vrai look de baroudeuse urbaine

Avec ses pneus tout-terrain tubeless 10 × 3,0, son design noir sobre, mais racé, et son écran intégré, la Ausom L2 ne passe pas inaperçue. Et, elle est étanche IPx5, donc pas de panique en cas de pluie légère : vous n’êtes pas obligé d’opérer un demi-tour à la première goutte. Son frein à disque vous garantit un arrêt net même à pleine vitesse, et son moteur arrière garantissent une excellente stabilité. Bref, elle allie sécurité, confort et style. Le combo gagnant, en quelque sorte !

Ce qu’il faut retenir avant de craquer

Caractéristiques Détails Prix soldé 501 € (au lieu de 619 €) Période de promo Du 27 juin au 9 juillet Puissance moteur 800 W (position arrière) Autonomie Jusqu’à 70 km Vitesse maximale 45 km/h (bridée à 25 km/h) Poids 29,2 kg Type de pneus Tubeless tout-terrain 10 × 3,0 Temps de charge 10 heures Étanchéité IPx5 (jets d’eau à lance) Freinage Frein à disque Pliable Oui

Pour qui, et pour quoi faire ?

La trottinette électrique Ausom L2 s’adresse clairement à ceux qui veulent allier confort et performance, que ce soit pour des trajets urbains ou pour de petites aventures hors bitume. Elle est idéale pour un usage adulte, notamment pour des distances moyennes à longues. Son grand gabarit la rend moins adaptée aux petits logements sans ascenseur… mais sur la route, elle fait des merveilles.

En bonus : son écran embarqué vous informe en temps réel de la vitesse et du niveau de batterie. Et vous, allez-vous succomber à cette promo exclusive à 501 € sur Darty et Fnac ou laisser filer la Ausom L2 sous votre nez ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part ! Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 25 juin 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.