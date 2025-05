Le robot tondeuse Redkey MGC500 va vous faire oublier les inconvénients de la tonte manuelle

La tondeuse intelligente Redkey MGC500 vous fera rapidement oublier tous les inconvénients de la tonte manuelle « traditionnelle ». Que vous soyez trop occupé, novice en jardinage ou simplement soucieux de l’esthétique de votre jardin, une simple configuration suffit pour qu’elle accomplisse automatiquement sa tâche de tonte, créant une pelouse nette, sans aucun effort. Cependant, avant d’utiliser votre robot tondeuse Redkey MGC500 pour la première fois, je réponds aux principales questions que vous pouvez vous poser. « Peut-elle tondre une herbe trop haute ? » ou « Que faire si des zones sont oubliées ? » par mon robot tondeuse. Ne vous inquiétez pas ! Ce guide pour les « débutants » expliquera en détail les premières manipulations à effectuer, et répondra aux questions les fréquentes et aux points de sécurité indispensable, vous permettant de maîtriser rapidement l’appareil et de découvrir une nouvelle expérience de « tonte intelligente » !

Préparation pour la première tonte : ces détails à ne pas négliger

1. Hauteur de la pelouse requise

✅ Plage d’application : La MGC500 convient uniquement aux pelouses d’une hauteur maximale de 10 cm. Si l’herbe dépasse cette hauteur, utilisez d’abord un autre outil (comme une tondeuse manuelle, une serpe ou une faucille) pour la ramener en dessous des 10 cm. Dans le cas contraire, l’efficacité de la tonte pourrait être réduite ou le mécanisme de protection de la machine pourrait s’activer.

✅ Traitement de l’herbe dense : Si l’herbe est haute et dense (comme lors de la première tonte), réglez la hauteur de coupe à 70 mm (environ 7 cm) pour éviter le blocage du plateau de coupe. Ajustez ensuite progressivement la hauteur en fonction de l’état de votre pelouse (par étape ne dépassant pas les 20 mm).

2. Points clés pour le nettoyage de la zone

✅ Retirez les obstacles : Avant de tondre, retirez les pierres, les branches, les jouets, les câbles et autres objets pour éviter d’endommager la machine ou d’affecter son parcours.

✅ Vérifiez le terrain : Assurez-vous que le terrain est homogène et dénué de trous ou de sols meubles pour éviter que la MGC500 ne reste coincée ou ne bascule sur elle-même.

Résultats de tonte insatisfaisants ? Que faire ?

1. Que faire en cas de zones « oubliées » ?

Étape 1 : Terminez un cycle de tonte complet : Vérifiez que la MGC500 a terminé son programmée et s’est rechargée avec succès. Certaines zones manquées peuvent être dues à une interruption avant la fin du cycle.

Étape 2 : Vérifiez les obstacles : Y a-t-il des buissons, des pots de fleurs ou des lampes solaires bloquant le passage ? Nettoyez et relancez un cycle de tonte.

Étape 3 : Zones étroites : Si la zone oubliée est un passage ou un coin de moins de 60 cm de large, la MGC500 ne peut pas y accéder normalement. Dans ce cas, tondez manuellement avec un rotofil.

Étape 4 : Vérifiez la machine : Recherchez des alertes comme « roue bloquée » ou « plateau de coupe obstrué». Éventuellement, éteignez le robot tondeuse, retirez les débris (herbe, fils, etc.), puis redémarrez.

✅ Solution optimale : Utilisez l’application pour sélectionner le mode « tonte en croix (mode Cross) » ou “tonte ponctuelle” afin d’améliorer la couverture et réduire les zones oubliées.

2. La tonte est inefficace ou l’herbe n’est pas coupée ?

✅ Problème de réglage de hauteur : Vérifiez dans l’application que la hauteur de coupe est adaptée à la hauteur de l’herbe (par exemple, si l’herbe mesure 8 cm, la hauteur de coupe doit être ≥ 8 cm). Si l’herbe dépasse 10 cm, tondez d’abord manuellement.

✅ État des lames : Des lames émoussées réduisent l’efficacité. Retournez-les (elles sont bifaces) ou remplacez-les par un jeu neuf (vérifiez leur état tous les trimestres environ).

✅ Test de rotation du plateau : Faites tourner manuellement le plateau pour détecter d’éventuels blocages ou des bruits anormaux. Nettoyez le robot tondeuse si nécessaire.

✅ Ajustement du mode : Passez en mode « Cross » pour améliorer l’efficacité sur les pelouses denses.

III. Alertes anormales : solutions rapides

1. Pourquoi l’alerte « Coincé » s’affiche-t-elle ?

✅ Débris enroulés : Vérifiez le plateau, les roues principales et la roulette pour retirer herbe, lianes ou fils.

✅ Obstacle bloquant : La machine est-elle bloquée par une marche, une clôture ou des buissons ? Déplacez-la sur une surface plane.

✅ Problème de terrain : Est-elle coincée dans un trou ou un sol meuble ? Replacez-la sur un sol stable.

2. La machine répète la tonte sur une zone : est-ce un dysfonctionnement ?

Non, c’est la fonction de rattrapage automatique ! Si la machine détecte une zone mal tondue, elle y retourne. Aucune intervention n’est nécessaire.

3. La bordure n’est pas tondue / la machine ne coupe pas ?

✅ Phase de cartographie : Lors du démarrage, la machine cartographie d’abord les limites (sans couper). Une fois terminée, elle active les lames.

✅ Rattrapage des bordures : Après la tonte complète, la machine repasse le long des limites pour une finition nette. Si la tâche est interrompue, attendez la fin du cycle.

Consignes de sécurité

✅ Protection des lames : Ne touchez pas le plateau de coupe en marche. Attendez l’arrêt complet avant toute intervention.

✅ Surveillance des enfants et animaux : Éloignez-les de la zone de tonte et évitez de tondre la nuit pour protéger les hérissons.

✅ Gestion de la batterie : Lancez la tonte avec une charge ≥ 90 %. Chargez complètement avant la première utilisation.

Conclusion

En suivant ces étapes, les débutants maîtriseront rapidement la tondeuse. En cas de problème, appliquez la méthode « diagnostiquer – nettoyer – optimiser ». Pour d’autres questions, contactez le service client ou utilisez la fonction de diagnostic de l’application. Je vous rappelle que le robot tondeuse Redkey MGC500 est disponible à 450 € sur Amazon et Cdiscount (10 % de réduction avec le code CVWIWAKT) et le Redkey MGC1000 à 594,99 € sur Amazon et Cdiscount. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .