Le tracker pour panneaux solaires ECO-WORTHY est à seulement 299 €

Quand on pense « énergie solaire », on pense souvent panneaux sur le toit, bien alignés, direction plein sud… et immobiles. Le souci ? Le soleil, lui, n’est pas du genre à rester en place. Résultat : nos panneaux ne captent pas toujours le maximum d’énergie possible. Mais, bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent aller plus loin sans se compliquer la vie : il existe désormais une solution astucieuse et accessible, le tracker solaire ECO-WORTHY, proposé à 299 €* sur Amazon. Derrière ce nom un brin futuriste se cache un support de panneau solaire capable de suivre le soleil automatiquement, grâce à un système de rotation à axe unique. Et, l’idée est simple : plus le panneau suit la lumière, plus il produit d’électricité. Jusqu’à 30 % de puissance supplémentaire par rapport à un support fixe. De quoi booster votre installation, sans investir des milliers d’euros. Présentation.

Suivre le soleil comme un tournesol…

Le tracker solaire ECO-WORTHY est conçu pour que vos panneaux n’aient plus à choisir entre matin, midi ou soir. Grâce à un capteur de lumière associé à un contrôleur intégré, le système oriente vos panneaux tout au long de la journée, suivant un angle de rotation allant jusqu’à 270°. Résultat : ils captent le soleil du sud-est au nord-ouest, même quand il décide de jouer à cache-cache derrière un arbre ou une colline. Que vous souhaitiez installer 2, 3 ou même 4 panneaux, le support est compatible avec différentes tailles (jusqu’à 4 panneaux si leur largeur est inférieure à 22 pouces). Autrement dit : il s’adapte à vos besoins et à votre configuration, que vous ayez une petite installation perso dans le jardin ou un système un peu plus costaud dans un champ.

Simple, stable et intelligent : un support qui coche toutes les cases

Côté installation, pas besoin d’être un ingénieur en photovoltaïque. Le montage s’effectue en 4 étapes claires : fixer la base, assembler le mât et les composants, installer le contrôleur, et enfin fixer vos panneaux. Tout est pensé pour être rapide et intuitif, sans avoir besoin d’une demi-journée de tutoriels vidéo. Mais, le plus impressionnant reste la solidité du système : résistance au vent jusqu’à L8, pression supportée de 5 400 PA, de quoi affronter sans sourciller la plupart des caprices météo.

Et, le pilotage ? Il se fait avec un simple contrôleur, facile à prendre en main. Pas de menus compliqués ni de manipulations techniques : on règle, on lance… et on laisse le soleil faire le reste. Le tracker est idéal pour les jardins, champs ou cours, et permet d’optimiser la production solaire sans modifier son installation en profondeur. Une belle option pour ceux qui veulent consommer mieux, produire plus… et faire un pas de plus vers l’autonomie énergétique.

Et vous, votre panneau solaire mériterait-il un coup de pouce directionnel ?

Alors oui, on pourrait se contenter d’un support fixe. Mais, quand on sait qu’un petit geste technologique permet d’en tirer 30 % de plus, sans changer le panneau lui-même, ça fait réfléchir. Le tracker solaire ECO-WORTHY à 299 €*, c’est l’allié discret, mais redoutablement efficace pour rentabiliser chaque rayon de soleil. Et vous, seriez-vous tenté par ce tracker solaire pour suivre le soleil, et produire davantage d’électricité gratuite ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

ECO-WORTHY Tracker Solaire Single Axis Solar Tracker Support Panneau Solaire de Suivi (30 % de puissance en plus) avec contrôleur de traceur, grande stabilité, convient pour cour, champ, jardin Plus de puissance: Le tracker solaire de suivi uniaxial maximise la puissance de sortie parce que les modules de cellules solaires suivent toujours le soleil. Le système de suivi uniaxial augmente la... Meilleure Vente n° 1

*Le prix a été relevé le 23 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.