Le vidéoprojecteur ETOE E3 PRO (1080P) est à moins de 150 € sur ce marketplace.

Si vous rêvez d’un vidéoprojecteur performant pour transformer votre salon en véritable salle de cinéma, c’est le moment parfait pour craquer ! À l’occasion de la Spring Sale d’Aliexpress, le ETOE E3 PRO est affiché à 148,39 €* au lieu de 178,40 €*, avec une remise supplémentaire de 20 € sur les commandes supérieures à 139 € grâce au code promo ASFR20. Mais, attention, cette offre est disponible uniquement du 17 au 26 mars 2025 !

Un projecteur Full HD 1080P avec Android TV intégré

L’ETOE E3 PRO n’est pas un simple vidéoprojecteur, c’est une véritable solution tout-en-un pour les amateurs de home cinéma ! Que vous soyez fan de La Guerre des Étoiles, ou de Disney ou encore de documentaires voyages, il répondra à toutes vos attentes. De plus, avec son système Android TV 11.0 certifié, il permet d’accéder directement aux plateformes de streaming comme Netflix, YouTube ou encore Prime Video, sans avoir besoin d’un appareil supplémentaire. Cette fonctionnalité est un réel avantage, évitant la multiplication des manipulations et accessoirement des télécommandes !

Un son immersif et une connectivité complète

Son décodage natif 1080P garanti, idéale pour profiter pleinement de vos films et séries préférés. Un autre point fort et pas des moindres est sa mise au point automatique et sa correction trapézoïdale automatique. Plus besoin de passer des heures à ajuster l’image ! Le projecteur s’occupe de tout, s’adaptant à votre environnement pour garantir un affichage parfait en quelques secondes. Son contraste de 3000:1 et sa luminosité de 600 ANSI lumens assurent une excellente qualité d’image, même dans des pièces légèrement éclairées.

La qualité de l’image ne va jamais sans la qualité du son… Eh oui, une bonne image ne suffit pas pour une expérience cinéma réussie, il faut aussi un excellent son. Pour ce faire, l’ETOE E3 PRO est équipé de haut-parleurs stéréo puissants avec prise en charge Dolby Digital Plus. Vous pouvez également connecter un système audio externe via Bluetooth pour un son encore plus immersif. Côté connectivité, il fait un sans-faute : Wi-Fi double bande (2,4 G et 5G) pour une projection sans fil fluide, Bluetooth intégré, et une conception anti-poussière pour garantir une longévité optimale. Bref, un concentré de technologie pour un prix ultra-compétitif !

Une offre à ne pas manquer !

Grâce à la Spring Sale d’Aliexpress, le vidéoprojecteur ETOE E3 PRO est proposé à 148,39 €* au lieu de 178,40 €*, avec 20 € de réduction supplémentaire pour toute commande dépassant 139 € avec le code ASFR20. Une occasion en or pour s’offrir un vidéoprojecteur performant et profiter de vos films et séries sur grand écran ! Mais, attention, l’offre est limitée du 17 au 26 mars 2025. Et vous, seriez-vous tenté par un vidéoprojecteur comme le modèle ETOE E3 PRO pour transformer vos soirées en véritables séances de cinéma maison ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix et la promotion ont été relevés le 17 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.