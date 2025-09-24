Le vidéoprojecteur ETOE Starfish Plus 4K et certifié Netflix est à seulement 179 €

Le Black Friday est encore loin, mais la marque ETOE n’a pas attendu cette date pour ravir les plus cinéphiles d’entre vous ! Lancé officiellement du 23 septembre au 7 octobre, le vidéoprojecteur ETOE Starfish Plus arrive sur le marché européen avec une promesse séduisante : du cinéma à la maison pour un prix promotionnel de 179 € (au lieu de 199 € après la période de lancement). Disponible sur le site officiel Etoe, ce petit bijou technologique entend démocratiser la projection haut de gamme grâce à son intégration native de Google TV et sa compatibilité avec plus de 10 000 applications. Ajoutez à cela 800 chaînes gratuites, une image Full HD 1080 p. et un design pensé pour durer, et vous obtenez un concurrent sérieux pour occuper vos soirées automnales. Présentation.

Profitez de Google TV sous tous les angles

Le Starfish Plus n’est pas qu’un simple projecteur : c’est un écosystème complet. Imaginez pouvoir regarder vos séries préférées sur Netflix, vos documentaires sur Disney+ ou encore vos vidéos YouTube sans jamais brancher un câble. Avec Google TV intégré, tout est accessible en quelques clics. Encore mieux, l’appareil s’adapte à vos envies grâce à sa capacité de projection flexible, du plafond au mur, avec une inclinaison allant jusqu’à 140°. De quoi envisager un film directement allongé dans son lit, sans avoir à bouger le petit doigt. J’ai déjà testé ce type de vidéoprojecteur, et c’est juste génial : un compte Google, quelques applications, et tous les programmes sont accessibles. Le plus pénible étant peut-être de connecter son compte Google TV !

Une technologie compacte mais redoutable

Sous ses 1,7 kg, l’ETOE Starfish Plus embarque des caractéristiques qui impressionnent : 300 ANSI Lumens, un ratio de contraste de 3 000:1, la prise en charge du HDR10 et même la compatibilité 4K decoding. Ajoutez à cela un bloc optique entièrement hermétique, censé garantir 30 000 heures de durée de vie, et vous obtenez un appareil pensé pour résister à l’épreuve du temps (et de vos séries binge-watchées toute la nuit). Pour les amateurs de silence, son fonctionnement plafonne à 24 dB : autant dire qu’il se fera plus discret qu’un chat endormi.

Les atouts du ETOE Starfish Plus en bref

Prix promotionnel : 179 € (199 € après le 7 octobre).

Image : Full HD 1080 p., HDR10, contraste 3000:1.

Projection : taille de 40 à 150 pouces, inclinaison jusqu’à 140°.

Système : Google TV, Netflix intégré, plus de 10 000 applis et 800 chaînes gratuites.

Connectivité : Wi-Fi double bande, Bluetooth 5.0, USB, HDMI, sortie audio.

Fonctions pratiques : réglage automatique de l’image, veilleuse tactile 7 couleurs, minuterie intégrée.

Durée de vie : lampe 30 000 heures, design hermétique, anti-poussière.

Un vidéoprojecteur pensé pour le quotidien

L’ETOE Starfish Plus ne se contente pas d’être performant, il veut aussi être pratique. Son Assistant Google intégré permet de lancer un film ou de chercher une série par simple commande vocale. Sa veilleuse tactile multicolore s’adapte à l’ambiance : douce lumière pour une chambre d’enfant ou mode cinéma total pour les soirées entre amis. Enfin, avec ses multiples ports et sa connectivité Bluetooth, il s’associe facilement à une enceinte, un casque ou même un micro de karaoké. Bref, un projecteur qui sait tout faire, sans jamais compliquer votre quotidien.

À propos de la marque Etoe

Créée en 2021, ETOE s’est rapidement fait un nom dans l’univers des vidéoprojecteurs. Sa mission : rendre la projection de haute qualité accessible à tous grâce à des produits abordables, simples d’utilisation et dotés des dernières innovations. De ses modèles intégrant Google TV ou Android TV à ses technologies LCD de pointe, la marque cultive une expérience cinéma immersive directement à la maison. Présente aujourd’hui en Europe, en Amérique, au Japon et en Corée du Sud, ETOE s’est forgé une réputation mondiale de fiabilité, d’accessibilité et d’ergonomie, séduisant aussi bien les passionnés de home cinéma que les professionnels.

Alors, seriez-vous tenté par ce vidéoprojecteur ETOE Starfish Plus à 179 €, qui promet de transformer vos soirées en salle de cinéma maison ? Et vous, prêts à accueillir le cinéma chez vous pour moins de 200 € ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !