Les achats groupés de fioul, de pellets et d’électricité pour faire de grosses économies ?

Face à la hausse des factures d’énergie, les achats groupés séduisent : unir ses voisins peut faire fondre les prix aussi vite que la neige au soleil !

Remplissage d'une cuve de fioul et des granulés de bois.
Connaissez-vous l'existence des groupements d'achats qui négocient pour vous les tarifs les plus avantageux pour vos combustibles de chauffage ? Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

L’union fait la force, cela vous parle ? Cette phrase est la devise de nombreux pays parmi lesquels la Belgique, la Bulgarie ou encore l’Angola, mais elle s’applique aussi à nous, consommateurs ! Eh oui, à l’heure où les prix du fioul, des pellets et de l’électricité s’envolent, une solution refait surface : l’achat groupé d’énergie. Le principe est simple, mais redoutablement efficace : plus on commande, moins on paie. L’union fait la force, je vous le disais, mais permet surtout des économies ! Selon TF1 Info, certains foyers parviennent à économiser jusqu’à 100 € sur une seule commande de fioul, simplement en rejoignant un groupement local. Dans ma commune, on en parle de plus en plus, d’autant que les hivers s’annoncent toujours un peu plus longs et les factures plus salées. Alors, quand on peut se chauffer à moindre coût sans se ruiner, pourquoi s’en priver ? Décryptage.

L’union fait la force… et le plein de fioul

Prenez l’exemple de Michel et Marie-Claude, un couple jurassien rencontré dans le reportage du 20 H de TF1. Ils ont rejoint un groupement d’achat de 250 000 litres de fioul, avec près de 270 foyers participants. Résultat : un prix négocié à 0,99 €/litre au lieu de 1,05 €, soit 45 € d’économie sur leur plein de 750 litres. Pas besoin de négocier, de comparer les devis ni même de se déplacer, tout est géré collectivement. Et, l’idée s’étend désormais à d’autres énergies : pellets, bois, gaz ou électricité. Les mairies s’y mettent aussi ! À Chevigny-Saint-Sauveur (Côte-d’Or), 800 habitants participent à un achat groupé via l’entreprise Ecodigo, qui démarche directement 39 fournisseurs d’énergie. La ville annonce une baisse moyenne de 27 % sur les factures d’électricité et de 17 % sur le gaz. Quand le collectif s’organise, les économies deviennent bien réelles.

Une livraison de fioul domestique pour le chauffage.
Il existe des groupements d’achat pour le fioul domestique pour avoir un prix négocié. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Les Castors et les autres : quand la solidarité fait baisser la facture

Du côté des pellets, les initiatives fleurissent également. Parmi les plus connues, on trouve Les Castors, un groupement d’achat citoyen qui propose des granulés de bois à prix cassé grâce à une commande en gros. Leur philosophie ? Acheter mieux, ensemble, pour se chauffer sans se ruiner ni sacrifier la qualité.

Et, pour ceux qui utilisent encore le fioul, une commande groupée nationale a récemment permis d’obtenir jusqu’à 100 € d’économie, comme nous vous en parlions dans cet article. Au-delà des chiffres, ces initiatives rappellent aussi que le chauffage n’est pas seulement une question de confort, mais de solidarité énergétique. En partageant les coûts et les bons plans, on allège nos factures tout en réduisant le gaspillage.

Des sacs de pellets de bois.
Le groupement d’achat de pellets de bois permet de réaliser des économies sur votre facture de chauffage. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : Shutterstock

Ce qu’il faut retenir sur les achats groupés

Type d’énergie Avantage principal Économie moyenne constatée Organisation possible
Fioul domestique Négociation directe avec les fournisseurs Jusqu’à 100 € par commande Groupement local ou municipal
Pellets / granulés de bois Commande en gros, qualité garantie 15 à 25 % selon le volume Groupement d’acheteurs (Les Castors, etc.)
Électricité et gaz Mutualisation nationale 17 à 27 % selon les offres Plateformes spécialisées (Ecodigo, UFC-Que Choisir, etc.)
Infographie : les achats groupés d’énergie (fioul, pellets et électricité) un moyen simple de faire baisser les factures en s’unissant.
Infographie : les achats groupés d’énergie (fioul, pellets et électricité) un moyen simple de faire baisser les factures en s’unissant. Crédit infographie : neozone.org

Acheter groupé : bon plan ou contrainte ?

L’achat groupé, c’est un peu comme un covoiturage énergétique : on partage, on discute, et à la fin, tout le monde est gagnant. Certes, il faut parfois s’adapter à un calendrier commun ou accepter le fournisseur choisi collectivement, mais le gain en vaut la chandelle. Dans mon cas, avec un poêle à bois bien sollicité en hiver et un budget chauffage qui grimpe vite, je me dis qu’un achat groupé de bois de chauffage ne serait pas une si mauvaise idée.  Et vous, seriez-vous prêt à rejoindre un achat groupé pour réduire votre facture d’énergie tout en renforçant la solidarité locale ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

