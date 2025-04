Les Castors, un groupement d’achat pour des granulés de bois (pellet) beaucoup moins chers

Chaque printemps, c’est le même scénario : je fais mes comptes de fin de chauffe, je surveille les prix du granulé bois. Je rêve d’une solution simple, locale et économique. Alors oui, j’avoue, j’ai un petit pincement au cœur en voyant que je ne vis pas en Auvergne-Rhône-Alpes. En effet, l’association les Castors y propose chaque année leur GAG — Groupement d’Achat de Granulés — réservé aux adhérents des départements 01, 07, 26, 38, 42, 69, 71, 73 et 74. Du 15 avril au 13 mai 2025, ceux qui habitent dans ces zones chanceuses pourront commander des granulés de qualité, livrés chez eux, en vrac ou en sacs… à des tarifs ultra compétitifs. Dommage ! Je ne peux pas en profiter directement, mais j’en parle autour de moi, parce que ce genre d’initiative mérite d’être soutenu et pourquoi pas, reproduit ailleurs.

Un groupement d’achat solidaire réservé à une zone bien précise

L’association Les Castors regroupe plus de 1 000 adhérents, pour moitié auto-constructeurs et pour moitié auto-rénovateurs. Elle fonctionne uniquement grâce aux cotisations de ses membres (80 € la première année, puis 70 € ou 40 € selon l’ancienneté), et propose régulièrement des groupements d’achat. Le GAG fait partie des plus populaires, et on comprend pourquoi : en 2024, 1 800 tonnes de granulés bois ont été commandées à prix négocié, sans aucune commission pour l’association. Seul petit hic ? Le système est réservé aux départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Dommage pour moi, qui vis juste en dehors, mais tant mieux pour ceux qui peuvent en bénéficier ! Ils ont accès à des granulés produits localement, avec une norme DIN+ ou équivalente, livrés directement à domicile.

Un granulé local, de qualité, livré à domicile

Le GAG, ce n’est pas seulement une histoire de prix : c’est aussi une logique de qualité et de circuit court. Les fournisseurs sélectionnés par le Conseil d’Administration de l’association s’engagent à livrer des granulés fabriqués en région Rhône-Alpes, avec une norme de qualité minimale DIN+. Que ce soit en vrac ou en palettes de sacs, les commandes sont optimisées pour limiter les frais logistiques, et chaque département a un tarif unique. De quoi planifier sereinement sa prochaine saison de chauffe, sans stress ni mauvaises surprises. Ainsi, même si je ne peux pas commander via ce groupement, je garde un œil curieux (et un peu jaloux) sur cette belle organisation collective.

Une initiative à suivre… ou à reproduire ailleurs ?

Ce que je retiens de cette action, c’est surtout l’esprit de solidarité et d’efficacité qui l’anime. Les Castors, c’est plus qu’un fournisseur de granulés : c’est une communauté engagée, avec des forums, des réunions techniques, des conseils d’experts, et des chantiers participatifs. Le GAG n’est qu’une facette de ce que l’adhésion permet d’atteindre. Ensuite, même si je ne peux pas en bénéficier directement, je me dis que ce modèle pourrait inspirer d’autres régions à créer leurs propres groupements d’achat. Après tout, qui n’a pas envie de payer son granulé moins cher, tout en soutenant la production locale et l’entraide entre voisins ? Et vous, si vous viviez dans un des départements concernés, participeriez-vous au GAG des Castors, proposé à leurs adhérents à partir de 80 € par an ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé le GAG des Castors ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

* NeozOne soutient gratuitement l’association sans aucune contrepartie