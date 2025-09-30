Les granulés de bois (pellets) DIN/EN Plus sont à 4,49 € dans cette boutique de bricolage

À 4,49 € le sac de 15 kg, ces granulés de bois DIN/EN Plus allient prix attractif, qualité de chauffe et combustion propre.

Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 30 septembre 2025
2 minutes de lecture
Des granulés de bois tenus dans la paume de la main.
Brico Dépôt propose actuellement des pellets à un tarif très intéressant. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Se chauffer au bois, c’est dans l’air du temps, écologique et souvent économique, surtout quand on déniche un bon plan sur les granulés de qualité. En ce moment, le sac de 15 kg de pellets DIN/EN Plus 100 % résineux est proposé à 4,49 €* chez Brico Dépôt** (voir la fiche produit officielle). Ces granulés sont fabriqués sans additif chimique et garantissent une combustion propre. Pour mémoire, l’ADEME rappelle dans son guide officiel qu’un bon choix de combustible est essentiel pour limiter pollution et encrassement des appareils. Et, croyez-moi, en tant qu’utilisateur de pellets pour mon poêle, j’ai testé plusieurs marques… et ces sacs Brico Dépôt font partie de mes chouchous. Présentation.

Un pellet qui chauffe fort et propre

Le premier critère d’un bon granulé de bois, c’est son pouvoir calorifique. Ces pellets 100 % résineux DIN/EN Plus proposent une combustion vive et régulière, ce qui permet de maintenir facilement une chaleur agréable dans la maison. Leur taux d’humidité inférieur à 10 % assure un rendement optimal : moins d’énergie perdue en vapeur d’eau, plus de chaleur diffusée. Sur le plan pratique, je peux confirmer qu’ils laissent peu de cendres et ne provoquent aucun encrassage significatif du poêle, contrairement à certaines marques testées auparavant. Une vraie différence à l’usage : moins de nettoyage, plus de confort. Et, l’hiver, avouons-le, passer moins de temps à vider le bac à cendres, c’est toujours ça de gagné pour profiter d’un chocolat chaud devant le feu.

Des pellets en vente chez Brico Dépôt.
Brico Dépôt vend actuellement des pellets à 4,49 € le sac de 15 kg. Crédit photo : capture d’écran Brico Dépôt

Stockage et conservation : les règles à respecter

Un bon pellet peut perdre toute son efficacité s’il est mal stocké. Ces sacs de 15 kg doivent impérativement être conservés à l’abri de l’humidité, idéalement en intérieur, ou sous abri ventilé et surélevé. Personnellement, j’ai pris l’habitude de les ranger dans mon garage, bien à l’écart du sol. C’est la garantie de retrouver des granulés secs et performants toute la saison. Côté format, le sac de 15 kg est commode : ni trop lourd à manipuler, ni trop petit. On le verse facilement dans le réservoir du poêle ou dans un réservoir à granulés.

Caractéristiques principales des granulés DIN/EN Plus

  • Essences du bois : 100 % résineux
  • Longueur du combustible : Granulé
  • Poids du sac : 15 kg
  • Taux d’humidité : ≤ 10 %
  • Utilisation : Prêt à l’emploi, idéal poêles et chaudières à pellets
  • Stockage : À l’abri de l’humidité, sous abri ventilé ou en intérieur
Des pellets de bois dans la main.
Il est temps de refaire votre stock de pellets pour l’hiver. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Les granulés de bois DIN/EN Plus sont-ils un vrai bon plan ?

À 4,49 €* le sac de 15 kg, ces granulés affichent un excellent rapport qualité-prix. Leur certification DIN/EN Plus garantit un niveau de qualité constant, et leur combustion propre limite l’entretien du poêle. Pour quelqu’un comme moi, qui se chauffe exclusivement aux pellets et qui a déjà testé ces sacs Brico Dépôt, le constat est clair : difficile de leur trouver un reproche. Ils sont efficaces, faciles à utiliser et moins chers que bien d’autres marques du marché. Comme nous vous en parlions dans cet article, choisir de bons granulés reste le meilleur moyen d’optimiser son chauffage au bois et de réduire son budget énergie. Et vous, seriez-vous tenté par ces granulés DIN/EN Plus à 4,49 €* pour réduire votre facture tout en profitant d’un chauffage efficace ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.

*Prix constaté le 29 septembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le magasin vendeur.

**Les magasins Brico Dépôt sont des franchisés et fonctionnent par arrivage. Il est donc possible que la promotion ou que le produit ne soit pas disponible dans votre magasin habituel.

Via
Bricodepot.fr
Tags
Nathalie Kleczinski Envoyer un courriel 30 septembre 2025
2 minutes de lecture

Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page