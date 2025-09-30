Les granulés de bois (pellets) DIN/EN Plus sont à 4,49 € dans cette boutique de bricolage

Se chauffer au bois, c’est dans l’air du temps, écologique et souvent économique, surtout quand on déniche un bon plan sur les granulés de qualité. En ce moment, le sac de 15 kg de pellets DIN/EN Plus 100 % résineux est proposé à 4,49 €* chez Brico Dépôt** (voir la fiche produit officielle). Ces granulés sont fabriqués sans additif chimique et garantissent une combustion propre. Pour mémoire, l’ADEME rappelle dans son guide officiel qu’un bon choix de combustible est essentiel pour limiter pollution et encrassement des appareils. Et, croyez-moi, en tant qu’utilisateur de pellets pour mon poêle, j’ai testé plusieurs marques… et ces sacs Brico Dépôt font partie de mes chouchous. Présentation.

Un pellet qui chauffe fort et propre

Le premier critère d’un bon granulé de bois, c’est son pouvoir calorifique. Ces pellets 100 % résineux DIN/EN Plus proposent une combustion vive et régulière, ce qui permet de maintenir facilement une chaleur agréable dans la maison. Leur taux d’humidité inférieur à 10 % assure un rendement optimal : moins d’énergie perdue en vapeur d’eau, plus de chaleur diffusée. Sur le plan pratique, je peux confirmer qu’ils laissent peu de cendres et ne provoquent aucun encrassage significatif du poêle, contrairement à certaines marques testées auparavant. Une vraie différence à l’usage : moins de nettoyage, plus de confort. Et, l’hiver, avouons-le, passer moins de temps à vider le bac à cendres, c’est toujours ça de gagné pour profiter d’un chocolat chaud devant le feu.

Stockage et conservation : les règles à respecter

Un bon pellet peut perdre toute son efficacité s’il est mal stocké. Ces sacs de 15 kg doivent impérativement être conservés à l’abri de l’humidité, idéalement en intérieur, ou sous abri ventilé et surélevé. Personnellement, j’ai pris l’habitude de les ranger dans mon garage, bien à l’écart du sol. C’est la garantie de retrouver des granulés secs et performants toute la saison. Côté format, le sac de 15 kg est commode : ni trop lourd à manipuler, ni trop petit. On le verse facilement dans le réservoir du poêle ou dans un réservoir à granulés.

Caractéristiques principales des granulés DIN/EN Plus

Essences du bois : 100 % résineux

Longueur du combustible : Granulé

Poids du sac : 15 kg

Taux d’humidité : ≤ 10 %

Utilisation : Prêt à l’emploi, idéal poêles et chaudières à pellets

Stockage : À l’abri de l’humidité, sous abri ventilé ou en intérieur

Les granulés de bois DIN/EN Plus sont-ils un vrai bon plan ?

À 4,49 €* le sac de 15 kg, ces granulés affichent un excellent rapport qualité-prix. Leur certification DIN/EN Plus garantit un niveau de qualité constant, et leur combustion propre limite l’entretien du poêle. Pour quelqu’un comme moi, qui se chauffe exclusivement aux pellets et qui a déjà testé ces sacs Brico Dépôt, le constat est clair : difficile de leur trouver un reproche. Ils sont efficaces, faciles à utiliser et moins chers que bien d’autres marques du marché. Comme nous vous en parlions dans cet article, choisir de bons granulés reste le meilleur moyen d’optimiser son chauffage au bois et de réduire son budget énergie. Et vous, seriez-vous tenté par ces granulés DIN/EN Plus à 4,49 €* pour réduire votre facture tout en profitant d’un chauffage efficace ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Prix constaté le 29 septembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le magasin vendeur.

**Les magasins Brico Dépôt sont des franchisés et fonctionnent par arrivage. Il est donc possible que la promotion ou que le produit ne soit pas disponible dans votre magasin habituel.