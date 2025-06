Les granulés de bois (pellets) sont à 3,99 €, et si on refaisait nos stocks pour l’hiver ?

Je sais, en plein mois de juin, parler de chauffage, ça fait un peu hors-saison. Et, pourtant, c’est le bon moment pour parler pellets. Plus précisément des granulés de bois Din Plus « Les granulés français », vendus en sacs de 15 kg à seulement 3,99 €* l’unité, comme les pellets « sans marque », vendus au même prix. Une affaire, surtout quand on connaît la qualité de ces petits cylindres compressés à base de 100 % de bois résineux. Certifiés Din Plus, ils sont adaptés aux poêles et chaudières à granulés, en usage résidentiel ou collectif. Et, pour les puristes, voici les chiffres qui rassurent : pouvoir calorifique ≥ 4,6 kWh/kg, humidité ≤ 10 %, taux de cendre ≤ 0,6 %, et une fusibilité des cendres ≥ 1200 °C. En gros, cela chauffe fort, proprement et sans vous encrasser la vitre tous les trois jours. Tout ce qu’on demande à un bon pellet, non ? Présentation.

Un prix plancher à saisir avant la flambée de l’automne

Si vous chauffez au bois compressé, vous avez dû remarquer que le prix des granulés fait un peu le yoyo. Après l’envolée de 2022, les prix se sont calmés… mais depuis quelques mois, 3,99 €* le sac, c’était devenu un doux rêve. Et là, surprise : les granulés français Din Plus ainsi que la marque distributeur reviennent en rayon à ce tarif plus vu depuis des lustres. C’est le bon moment pour remplir son garage avant que les températures chutent et que les prix grimpent. Pourquoi ? Parce que les tarifs repartent traditionnellement à la hausse dès la fin de l’été : la demande explose en septembre/octobre, les stocks fondent comme neige au soleil, et les distributeurs… s’ajustent. Bref, si vous pouvez stocker maintenant, foncez. Pour les pellets sans marque précise, on ne sait pas grand-chose de leurs caractéristiques. Nous savons seulement que ce sont des pellets 100 % résineux et que leur taux d’humidité est ≤ 10 %.

Rappel des caractéristiques du sac « Les Granulés Français »

Caractéristique Granulés français Din Plus Prix actuel (15 kg) 3,99 €* Matière première 100 % bois résineux Pouvoir calorifique ≥ 4,6 kWh/kg Humidité ≤ 10 % Taux de cendre ≤ 0,6 % Durabilité mécanique ≥ 98 % Diamètre des pellets 6 mm Norme Certification Din Plus Origine Fabrication française

Stocker ses sacs sans se retrouver avec une bouillie de sciure

Alors oui, acheter en juin, c’est malin. Mais, encore faut-il savoir où et comment stocker ses sacs de granulés jusqu’en décembre. L’humidité est leur pire ennemie : un sac mal entreposé devient vite inutilisable. Voici mes quelques règles d’or :

Toujours stocker en intérieur : garage, cellier ou abri de jardin bien ventilé et sec.

Surélever les sacs : une palette ou des cales bois évitent le contact direct avec le sol.

Empiler avec logique : base large, poids équilibré, sans écraser les sacs du bas.

Ne pas ouvrir les sacs avant utilisation : le film plastique protège parfaitement les granulés.

: le film plastique protège parfaitement les granulés. Et si vraiment, vous manquez de place, pensez au partage entre voisins : à plusieurs, on peut mutualiser l’achat et le stockage.

Avec ces quelques précautions, vos pellets resteront secs et performants jusqu’aux premiers frimas. Et vous, vous aurez été très prévoyants avant la flambée d’automne ! Et vous, allez-vous remplir votre cave à granulés maintenant ou attendre que le prix remonte à 6 € le sac ? Une réaction, un retour, une anecdote à partager ? Cliquez ici pour publier un commentaire . On lit tout avec attention ! Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Ce produit n’est pas disponible dans tous les magasins de France. Merci de vérifier la disponibilité du produit en choisissant votre magasin de référence.