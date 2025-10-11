Les sacs de 15 kg de pellets de bois « Les granulés français » sont à seulement 3,99 € !

À 3,99 € le sac de 15 kg, ces granulés 100 % résineux pourraient bien réchauffer votre hiver sans refroidir votre portefeuille !

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 11 octobre 2025
Une main tenant des granulés de bois.
Profitez de cet arrivage de granulés à moins de 4 € le sac de 15 kg chez Brico Depôt. Crédit photo : Alexandre Bonazzi pour NeozOne

Il y a des matins d’automne où l’on hésite entre rallumer le poêle ou enfiler un pull supplémentaire. Mais, à 3,99 € le sac de 15 kg chez Brico Dépôt*, « Les granulés français », la décision est vite prise. Ces petits cylindres de bois compressé, labellisés DINplus promettent un pouvoir calorifique supérieur à 4,6 kWh/kg. J’ai testé bien des marques depuis que j’ai troqué ma cheminée ouverte contre un poêle à pellets, et croyez-moi, la qualité du granulé fait toute la différence. Avec « Les granulés français », la combustion est propre, la vitre reste claire et le tiroir à cendres ne déborde pas après deux flambées. Partons à la découverte de ce bon plan d’automne !

Des caractéristiques techniques qui rassurent et chauffent efficacement

Si vous aimez les chiffres et la chaleur, voici de quoi vous convaincre : ces pellets sont 100 % résineux, séchés à moins de 10 % d’humidité, avec un taux de cendres ≤ 0,6 % et une durabilité mécanique ≥ 98 %. En clair, ils brûlent mieux, encrassent moins et diffusent une chaleur régulière. Leur diamètre de 6 mm et leur longueur comprise de 3,15 à 40 mm les rendent compatibles avec la majorité des poêles et des chaudières du marché. La fusibilité des cendres (≥ 1200 °C) garantit que les résidus ne forment pas de croûte collante, ce qui, si vous avez déjà dû gratter un creuset à 7 h du matin, est un argument plus qu’appréciable ! Et, cerise sur le gâteau : ces granulés sont fabriqués en France, souvent à partir de sous-produits de scieries locales. Une belle manière de soutenir une filière nationale tout en réduisant son empreinte carbone.

 

Capture d'écran Brico Depôt granulés.
Des sacs de granulés sous la barre des 4 € chez Brico Depôt. Crédit photo : capture d’écran Brico Depôt

Ce qu’il faut retenir sur les granulés de bois « Les granulés français ».

Caractéristiques Détails
Matière première 100 % résineux
Pouvoir calorifique ≥ 4,6 kWh/kg
Humidité ≤ 10 %
Taux de cendres ≤ 0,6 %
Taux de fines ≤ 0,5 %
Durabilité mécanique ≥ 98 %
Masse volumique 600 à 750 kg/m³
Fusibilité des cendres ≥ 1200 °C
Utilisation Poêles et chaudières à granulés
Poids du sac 15 kg
Prix 3,99 € le sac (soit, 266 € la tonne environ)

Pour ceux qui ont l’habitude d’acheter par palette, c’est un vrai bon plan à saisir avant que les températures ne descendent sous les 10 degrés et que la demande fasse grimper les prix.

Pourquoi c’est le moment de faire son stock avant l’hiver ?

Les habitués le savent : dès que l’automne s’installe, les sacs de granulés fondent comme neige au soleil ! Avec les premiers froids, la demande explose, et les prix aussi. Acheter maintenant, c’est l’assurance d’avoir un stock de qualité à prix imbattable pour tout l’hiver. Si vous êtes équipés d’un poêle à pellets, vous savez qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que ce petit « clac-clac » des granulés qui tombent dans le brûleur un soir de grand froid.

Je profite de l’offre Brico Depôt sur les granulés

Alors avant que les températures ne plongent et que les sacs ne s’envolent, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil à cette offre et de remplir votre réserve. Et vous, êtes-vous du genre à anticiper vos stocks de granulés… ou à pourchasser les derniers sacs dès le premier gel ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Les magasins Brico Dépôt sont des magasins franchisés qui fonctionnent par arrivage. Il est possible que cette promotion ne soit pas disponible dans le magasin le plus proche de chez vous.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 11 octobre 2025

Méline Kleczinski

Jeune rédactrice de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans différents médias que je suis avec intérêt. Particulièrement touchée par la protection des animaux, j'aime vous transmettre les avancées et les lois relatives au bien-être animal. Personnellement engagée comme présidente d'une association, je mets un point d'honneur à protéger les animaux de toute nature (hérisson, abeilles, insectes, chiens ou chats)... Je n'ai probablement pas l'expérience professionnelle de certains rédacteurs en matière de politique, de principes scientifiques. Mais, je tente d'apporter ma petite pierre à l'édifice en vous racontant mes expériences et mes réflexions dans des domaines qui me touchent. Et, puisque la vie est une surprise chaque jour, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. C'est la raison pour laquelle, à 23 ans, j'ai encore besoin d'apprendre des milliers de choses, et de me cultiver pour vous conter encore plus d'histoires passionnantes. Rejoignez-moi dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens... Ma passion pour les animaux en général a toujours été au cœur de mes préoccupations. Soucieuse de leur bien-être et de leur place dans notre monde, je m'efforce de sensibiliser mon audience à leur protection, à travers des articles informatifs et engagés. Qu'il s'agisse de sujets comme la conservation des espèces, les droits des animaux ou simplement des anecdotes touchantes, je trouve une grande satisfaction à partager mes connaissances et mes réflexions pour encourager une prise de conscience collective. En tant que jeune professionnelle, je considère chaque jour comme une opportunité d'apprentissage et d'évolution. Je m'efforce de rester à l'affût des dernières découvertes scientifiques, des débats sociétaux émergents et des avancées technologiques, afin d'enrichir mon travail et d'offrir à mes lecteurs un contenu pertinent et stimulant. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette aventure de découverte et de réflexion, où la curiosité et le souci du bien-être animal se rejoignent pour inspirer des discussions et des actions porteuses de sens..
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page