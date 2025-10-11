Les sacs de 15 kg de pellets de bois « Les granulés français » sont à seulement 3,99 € !

Il y a des matins d’automne où l’on hésite entre rallumer le poêle ou enfiler un pull supplémentaire. Mais, à 3,99 € le sac de 15 kg chez Brico Dépôt*, « Les granulés français », la décision est vite prise. Ces petits cylindres de bois compressé, labellisés DINplus promettent un pouvoir calorifique supérieur à 4,6 kWh/kg. J’ai testé bien des marques depuis que j’ai troqué ma cheminée ouverte contre un poêle à pellets, et croyez-moi, la qualité du granulé fait toute la différence. Avec « Les granulés français », la combustion est propre, la vitre reste claire et le tiroir à cendres ne déborde pas après deux flambées. Partons à la découverte de ce bon plan d’automne !

Des caractéristiques techniques qui rassurent et chauffent efficacement

Si vous aimez les chiffres et la chaleur, voici de quoi vous convaincre : ces pellets sont 100 % résineux, séchés à moins de 10 % d’humidité, avec un taux de cendres ≤ 0,6 % et une durabilité mécanique ≥ 98 %. En clair, ils brûlent mieux, encrassent moins et diffusent une chaleur régulière. Leur diamètre de 6 mm et leur longueur comprise de 3,15 à 40 mm les rendent compatibles avec la majorité des poêles et des chaudières du marché. La fusibilité des cendres (≥ 1200 °C) garantit que les résidus ne forment pas de croûte collante, ce qui, si vous avez déjà dû gratter un creuset à 7 h du matin, est un argument plus qu’appréciable ! Et, cerise sur le gâteau : ces granulés sont fabriqués en France, souvent à partir de sous-produits de scieries locales. Une belle manière de soutenir une filière nationale tout en réduisant son empreinte carbone.

Ce qu’il faut retenir sur les granulés de bois « Les granulés français ».

Caractéristiques Détails Matière première 100 % résineux Pouvoir calorifique ≥ 4,6 kWh/kg Humidité ≤ 10 % Taux de cendres ≤ 0,6 % Taux de fines ≤ 0,5 % Durabilité mécanique ≥ 98 % Masse volumique 600 à 750 kg/m³ Fusibilité des cendres ≥ 1200 °C Utilisation Poêles et chaudières à granulés Poids du sac 15 kg Prix 3,99 € le sac (soit, 266 € la tonne environ)

Pour ceux qui ont l’habitude d’acheter par palette, c’est un vrai bon plan à saisir avant que les températures ne descendent sous les 10 degrés et que la demande fasse grimper les prix.

Pourquoi c’est le moment de faire son stock avant l’hiver ?

Les habitués le savent : dès que l’automne s’installe, les sacs de granulés fondent comme neige au soleil ! Avec les premiers froids, la demande explose, et les prix aussi. Acheter maintenant, c’est l’assurance d’avoir un stock de qualité à prix imbattable pour tout l’hiver. Si vous êtes équipés d’un poêle à pellets, vous savez qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que ce petit « clac-clac » des granulés qui tombent dans le brûleur un soir de grand froid.

Alors avant que les températures ne plongent et que les sacs ne s’envolent, je ne peux que vous conseiller de jeter un œil à cette offre et de remplir votre réserve. Et vous, êtes-vous du genre à anticiper vos stocks de granulés… ou à pourchasser les derniers sacs dès le premier gel ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Les magasins Brico Dépôt sont des magasins franchisés qui fonctionnent par arrivage. Il est possible que cette promotion ne soit pas disponible dans le magasin le plus proche de chez vous.