Les trottinettes surpuissantes Ausom DT2 PRO et L2 Max (67 km/h) sont déjà en promotion

Comment imaginez-vous vos prochaines vacances ? Plage ? Montagne ? Ville, pourquoi pas ? Enfin, avec les deux trottinettes électriques que je vais vous présenter, si vous aviez prévu de rester discrets cet été, c’est raté. Ausom, la marque américaine qui commence sérieusement à faire du bruit dans le monde de la mobilité électrique, vient de lancer deux trottinettes électriques qui risquent de voler la vedette aux scooters thermiques du quartier. Nommées DT2 PRO et L2 Max, ces deux fusées urbaines débarquent avec des moteurs doubles, des batteries affûtées et un look qui devraient en séduire plus d’un ou d’une. D’ailleurs, à l’occasion de ce lancement, Ausom vous propose une réduction de 46,39 € grâce au code spécial Neo325.

DT2 PRO : la bête de course version trottinette

On commence fort grâce à la Ausom DT2 PRO, un modèle franchement conçu pour ceux qui considèrent qui ne sont jamais rassasiés par les performances de leurs machines. Cette bête de course est dotée de deux moteurs de 1100 W chacun, et développe une puissance combinée qui fait sérieusement réfléchir les scooters à essence. Elle affiche une vitesse de pointe de 42 mph, soit un peu plus de 67 km/h – oui, vous avez bien lu. Ajoutez à cela une autonomie maximale de 114 km, et vous obtenez une machine capable d’enchaîner les trajets domicile-travail, les escapades du week-end ou même un aller-retour express à la salle de sport afin de garder vos muscles pour pousser la fonte (attention à la réglementation de votre pays) !

Côté gabarit, elle impressionne aussi : 72 livres (environ 32,6 kg) sur la balance, une plateforme généreuse de 20,7 × 7 pouces, un cadre en aluminium 6061, le tout repliable pour se glisser dans un coffre (à condition d’avoir des bras). Cerise sur la jante, elle monte jusqu’à 53 % d’inclinaison en montée : autant dire que les côtes ne lui font pas peur. Et côté sécurité ? Elle mise sur un combo de freins hydrauliques avant/arrière et un système E-ABS, parfait pour gérer la puissance sans finir dans les buissons. En revanche, à cette vitesse, le casque est obligatoire, vous devez vous en douter.

Un concentré de technologie… et un colis bien rempli

Mais, ce qui frappe avec la DT2 PRO, au-delà des chiffres, c’est le soin apporté à l’expérience utilisateur. À l’ouverture du colis, on sent qu’Ausom veut marquer les esprits. On y trouve bien sûr la trottinette et son chargeur, mais également un manuel clair, des gants, trois cartes NFC (dont une avec un tour de cou), des outils de réglage, et même une petite clé hexagonale anti-sabotage. Pratique et rassurant. Quant aux autres caractéristiques, on notera l’écran LCD qui permet de suivre sa vitesse, son autonomie, son mode de conduite (trois niveaux côté moteur simple, trois autres, côté double), et bien sûr de verrouiller l’engin grâce au verrouillage NFC. L’étanchéité IP54, elle, vous sauvera la mise si vous vous faites surprendre par une averse. Niveau prix, il faut compter 1 066 €* avec le code promo Neo325, vous économisez 46,39 €, ce qui n’est pas négligeable quand on regarde la fiche technique. Plus d’infos et commande par ici : Ausom DT2 PRO

L2 Max : un peu plus sage… mais presque aussi sauvage

Si la DT2 PRO vous fait de l’œil, mais que vous cherchez un modèle un peu plus raisonnable (ou un peu plus léger sur le budget), alors l’Ausom L2 Max pourrait bien vous séduire. Elle partage certains caractéristiques avec le modèle précédent : double moteur, grosse batterie, plateforme large, et un design racé… Mais, elle le fait avec un brin de modération. Enfin, modération façon Ausom : 40 mph de vitesse de pointe (soit approximativement 64 km/h) et 56 miles d’autonomie (approximativement 90 km). Une version raisonnable, néanmoins très puissante, qui n’est pas à mettre entre toutes les mains quand même !

Passons aux choses sérieuses et à ses caractéristiques techniques. Ainsi, son double moteur de 2 × 1000 W permet de passer à peu près partout, avec une capacité de montée jusqu’à 46 %. Le plateau est un peu plus long que celui de la DT2 PRO (21,6 pouces contre 20,7), mais la trottinette dans son ensemble est à peine plus lourde, à 73,4 livres (environ 33,3 kg). En clair, elle reste robuste sans sacrifier le confort de conduite. Et, pour les grands gabarits : pas de souci, elle accueille des pilotes jusqu’à 130 kg, de 1,50 m à 2 m. Là encore, au regard des performances annoncées, le casque s’avère obligatoire pour vous protéger, cela tombe sous le sens, mais j’aime à vous rappeler que la sécurité est essentielle.

Bien équipée, bien finie… et bien positionnée niveau prix

Comme sa grande sœur, la L2 Max est livrée avec tout le nécessaire pour prendre la route en confiance. Chargeur, manuel, outils, gants, deux cartes NFC, verrouillage intelligent, écran LCD, pneus tubeless 10 pouces et freins à disque mécaniques accompagnés d’un frein électrique. Le tout est également certifié IP54, afin de rester serein sous une petite pluie. Son look est proche de celui de la DT2 PRO, avec ce cadre en aluminium à l’américaine, une potence solide et un guidon large pour plus de stabilité. Elle se replie aussi facilement pour le transport ou le stockage. Côté budget, l’Ausom L2 Max est affichée à 788 €* avec le code de réduction Neo325 vous donne 46,39 € de réduction, ce qui ramène le prix à 849 $, une belle opportunité pour un modèle à double moteur. Plus d’infos ou commande ici : Ausom L2 Max

DT2 PRO ou L2 Max : laquelle choisirez-vous pour dompter la ville ?

D’un côté, la DT2 PRO, taillée pour les performances extrêmes, l’accélération canon et l’endurance longue distance. De l’autre, la L2 Max, plus accessible, mais tout aussi musclée dans ses caractéristiques. Les deux modèles partagent une vraie qualité de fabrication, une autonomie impressionnante, un équipement complet et ce petit plus technologique qu’on adore : le verrouillage NFC. Sans oublier, bien sûr, la réduction immédiate de 46,39 € avec le code Neo325. Alors, dites-moi : vous êtes plutôt team maxi puissance avec la DT2 PRO, ou team polyvalence maligne avec la L2 Max ? Et, si vous souhaitez découvrir les autres petits bijoux d’Ausom : c’est par ici que cela se passe. À ce prix-là, difficile de ne pas se laisser tenter, non ?

*Les prix ont été relevés le 26 mars 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.