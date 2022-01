Les vélos électriques Surpass et Velobecane sont en promotion sur CDISCOUNT

Transition énergétique et mobilité urbaine sont des expressions que l’on entend de plus en plus. Aujourd’hui, rouler sur un vélo classique devient presque ringard tant les vélos électriques ont pris une place importante dans le paysage urbain. Ces vélos à assistance électrique n’ont jamais connu de si belles ventes et avec les soldes actuelles, c’est peut-être le moment de vous faire plaisir. Le site Cdiscount frappe fort en matière de soldes sur les vélos électriques… Deux marques en particulier voient leurs prix cassés par le site bordelais : Velobecane et Surpass… Ces deux marques françaises sont à des prix intéressants mais ça ne va pas durer éternellement, les soldes se terminent le 8 février prochain !

Les bons plans chez VELOBECANE et SURPASS

Les VELOBECANE sont connus pour leur confort de selle et leur large autonomie de 40 kilomètres. Grâce à leurs freins à disques, ils vous permettent en plus de rouler en toute sécurité. La gamme Velobecane répond à tous les besoins urbains avec leurs porte-bagages très pratiques pour transporter vos effets. Mais elle répond aussi à une utilisation plus rurale qui correspond à tous les utilisateurs.

Comme l’oblige la loi, les VELOBECANE disposent d’éclairages puissants à l’avant et à l’arrière. Enfin, pour votre confort, les garde-boues préserveront votre costume des éventuelles éclaboussures. Quant au côté technique Velobecane équipe les trois modèles de sa gamme de dérailleurs SHIMANO et d’un moteur de 250 Watts qui vous assiste au pédalage.

Cdiscount facilite vos achats

Que le vélo choisi soit en solde ou à un prix normal, Cdiscount facilite vos achats en proposant le paiement en 4 fois par carte bancaire ou par petites mensualités pour un achat supérieur à 1000€, sous réserve d’acceptation par leur partenaire FLOA Bank*. Les vélos électriques vendus sur Cdiscount sont évidemment éligibles aux aides régionales ou gouvernementales. En Île-de-France, vous serez remboursé de 50% de la valeur de votre vélo (dans la limite de 500€) ce qui fait que la région vous remboursera 274.50€ sur le SURPASS SURVAEVILLENOIR 26”. *Attention, un crédit vous engage et doit être remboursé.

Les avantages d’un vélo électrique

L’un des principaux avantages du vélo électrique est de pouvoir pédaler sans effort. L’assistance au pédalage vous permet de vous rendre d’un point à un autre sans effort ou presque. Le vélo électrique est également écologique et n’émet aucun gaz polluant. Même s’il est électrique, ce n’est pas un scooter, il faut tout de même pédaler pour avancer, c’est donc aussi une bonne idée pour la santé.

Le vélo électrique reste tout de même un peu plus « pollueur » qu’un vélo classique puisqu’il dispose d’un moteur… Un VAE émet l’équivalent d’un litre d’essence pour 100 km en termes de CO2… Plus qu’un vélo classique mais bien moins qu’un véhicule thermique quel qu’il soit d’ailleurs.