Lidl dévoile le Silvercrest SHFD 1400, une friteuse à air chaud (Airfryer) à seulement 39,99 €

Il y a encore quelques années, les friteuses étaient synonymes d’odeur de graillon et de litres d’huile à manipuler. Heureusement, les temps changent ! Aujourd’hui, Lidl frappe un grand coup avec sa friteuse à air chaud Silvercrest SHFD 1400, affichée au prix imbattable de 39,99 €* sur Lidl.fr, ou en magasin physique. Une petite révolution culinaire pour ceux qui veulent des plats plus sains, et plus rapides à cuisiner aussi ! Même si je persiste à dire que l’airfryer ne remplace pas totalement une friteuse à huile, j’avoue que j’utilise beaucoup le mien ! Alors Lidl a-t-il encore vu juste avec cet airfryer au prix minuscule ? Présentation.

Airfryer Lidl Silvercrest : la friteuse à air chaud qui cartonne

Compacte, légère (à peine 3,18 kg) et plutôt design, cette friteuse Silvercrest a déjà conquis les clients de Lidl : 4,6/5 de moyenne pour près de 200 avis ! Son panier amovible de 2,4 litres accueille jusqu’à 640 g de frites surgelées, avec un revêtement antiadhésif signé ILAG qui évite de transformer le nettoyage en séance de musculation. Grâce à ses 1400 W de puissance, l’airfryer ne se limite pas aux frites : poulet doré, légumes grillés, muffins gourmands… tout est possible grâce aux 8 programmes automatiques intégrés. Et, pour les plus exigeants, la minuterie réglable (0 à 60 minutes) et la température ajustable (80 °C à 200 °C) permettent de personnaliser la cuisson.

Un prix attractif et une simplicité d’utilisation déconcertante

Avec son tarif sous la barre symbolique des 40 €, le Silvercrest SHFD 1400 est sans doute l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Cerise sur le gâteau : la sécurité est assurée avec des pieds antidérapants, une protection contre la surchauffe et un enrouleur de câble malin. L’écran tactile LED rend la navigation intuitive. Enfin, l’appareil est livré avec un manuel proposant 10 recettes, histoire de se lancer sans se prendre la tête.

Ce qu’il faut retenir de l’Airfryer Lidl Silvercrest

Prix imbattable : 39,99 €* seulement

Capacité de 2,4 L (640 g de frites surgelées)

8 programmes automatiques intégrés

Température réglable de 80 °C à 200 °C

Panier amovible antiadhésif ILAG

Puissance de 1400 W

Sécurité renforcée : pieds antidérapants et protection contre la surchauffe

Manuel inclus avec 10 suggestions de recettes

L’Airfryer Silvercrest, un petit électroménager qui change la vie

Avec un tel rapport qualité-prix, difficile de ne pas se laisser tenter. À moins de 40 €, cet Airfryer Lidl Silvercrest s’impose comme un allié pratique pour les familles pressées, les étudiants fauchés ou les amateurs de cuisine légère. Plus besoin d’huile en quantité, la cuisson à air chaud garantit un résultat croustillant et savoureux, sans transformer la maison en friture ambulante. Vous pouvez même surprendre vos invités avec des muffins maison… préparés dans une friteuse !

Pour posséder un airfryer, je pense sincèrement que ce modèle coche toutes les cases pour devenir un best-seller. Reste une question : avec un tel succès, allez-vous réussir à en trouver un en rayon avant qu’il ne disparaisse ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté au 18 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.