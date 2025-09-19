Lidl dévoile le Silvercrest SHFD 1400, une friteuse à air chaud (Airfryer) à seulement 39,99 €

Lidl frappe fort avec l’Airfryer Silvercrest SHFD 1400 à 39,99 € : frites croustillantes, cuisson sans huile et design compact pour toutes les cuisines.

2 minutes de lecture
Un airfryer sur un plan de travail.
Lidl propose actuellement un airfryer Silvercrest à moins de 40 €. Crédit photo : Lidl (fond crée par IA)

Il y a encore quelques années, les friteuses étaient synonymes d’odeur de graillon et de litres d’huile à manipuler. Heureusement, les temps changent ! Aujourd’hui, Lidl frappe un grand coup avec sa friteuse à air chaud Silvercrest SHFD 1400, affichée au prix imbattable de 39,99 €* sur Lidl.fr, ou en magasin physique. Une petite révolution culinaire pour ceux qui veulent des plats plus sains, et plus rapides à cuisiner aussi !  Même si je persiste à dire que l’airfryer ne remplace pas totalement une friteuse à huile, j’avoue que j’utilise beaucoup le mien ! Alors Lidl a-t-il encore vu juste avec cet airfryer au prix minuscule ? Présentation.

Airfryer Lidl Silvercrest : la friteuse à air chaud qui cartonne

Compacte, légère (à peine 3,18 kg) et plutôt design, cette friteuse Silvercrest a déjà conquis les clients de Lidl : 4,6/5 de moyenne pour près de 200 avis ! Son panier amovible de 2,4 litres accueille jusqu’à 640 g de frites surgelées, avec un revêtement antiadhésif signé ILAG qui évite de transformer le nettoyage en séance de musculation. Grâce à ses 1400 W de puissance, l’airfryer ne se limite pas aux frites : poulet doré, légumes grillés, muffins gourmands… tout est possible grâce aux 8 programmes automatiques intégrés. Et, pour les plus exigeants, la minuterie réglable (0 à 60 minutes) et la température ajustable (80 °C à 200 °C) permettent de personnaliser la cuisson.

Un airfryer pour cuisiner plus sainement.
Un bon plan chez Lidl avec cet airfryer à moins de 40 €. Crédit photo : Lidl (fond crée par IA)

Un prix attractif et une simplicité d’utilisation déconcertante

Avec son tarif sous la barre symbolique des 40 €, le Silvercrest SHFD 1400 est sans doute l’un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Cerise sur le gâteau : la sécurité est assurée avec des pieds antidérapants, une protection contre la surchauffe et un enrouleur de câble malin. L’écran tactile LED rend la navigation intuitive. Enfin, l’appareil est livré avec un manuel proposant 10 recettes, histoire de se lancer sans se prendre la tête.

Ce qu’il faut retenir de l’Airfryer Lidl Silvercrest

  • Prix imbattable : 39,99 €* seulement
  • Capacité de 2,4 L (640 g de frites surgelées)
  • 8 programmes automatiques intégrés
  • Température réglable de 80 °C à 200 °C
  • Panier amovible antiadhésif ILAG
  • Puissance de 1400 W
  • Sécurité renforcée : pieds antidérapants et protection contre la surchauffe
  • Manuel inclus avec 10 suggestions de recettes
Un airfryer Lidl à moins de 40 €.
Cet airfryer est à moins de 40 € chez Lidl. Crédit photo : Lidl

L’Airfryer Silvercrest, un petit électroménager qui change la vie

Avec un tel rapport qualité-prix, difficile de ne pas se laisser tenter. À moins de 40 €, cet Airfryer Lidl Silvercrest s’impose comme un allié pratique pour les familles pressées, les étudiants fauchés ou les amateurs de cuisine légère. Plus besoin d’huile en quantité, la cuisson à air chaud garantit un résultat croustillant et savoureux, sans transformer la maison en friture ambulante. Vous pouvez même surprendre vos invités avec des muffins maison… préparés dans une friteuse !

Pour posséder un airfryer, je pense sincèrement que ce modèle coche toutes les cases pour devenir un best-seller. Reste une question : avec un tel succès, allez-vous réussir à en trouver un en rayon avant qu’il ne disparaisse ? Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté au 18 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.
Source
Lidl.fr
Tags
Nathalie Kleczinski

Passionnée de lecture et d'écriture, il était presque logique que je me tourne vers le métier de rédactrice/journaliste professionnelle. Écrire est une passion, un besoin et une manière de communiquer indispensables. Touche-à-tout de l'écriture, j'aime surtout écrire sur des sujets liés à l'environnement, mais aussi à ceux qui prodiguent des conseils, ou des astuces pour vous aider dans votre quotidien. Je suis une adepte des tests en tous genres, surtout s’ils permettent de créer, de faire des économies, ou d’utiliser des produits recycler ! Je voue également une véritable passion aux animaux et suis très sensible à leur bien-être et aux inventions qui peuvent améliorer leurs quotidiens. En revanche, je peux vite devenir cassante lorsqu’il s’agit de parler de maltraitance. Enfin, j’aime découvrir et faire découvrir de nouvelles inventions, de petites choses qui amélioreront notre quotidien, ou celui des personnes en situation de handicap, autre cause qui me tient à cœur. Bénévole dans une association liée à l’aide aux victimes d’accidents de la route, vous comprendrez aisément que cette cause me touche aussi et que j’estime primordial de mettre en avant tout ce qui peut améliorer cette sécurité routière et empêcher un décès supplémentaire sur la route. Ma devise : Carpe Diem, car la vie est courte, et qu'il faut transformer chaque instant en tranches de bonheur !
