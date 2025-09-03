Ninja Woodfire : le barbecue électrique sans fumée ni charbon est en promo

Chaque fois que je veux faire un barbecue, c’est le même dilemme : envie de grillades, mais zéro envie d’enfumer tout le quartier et de se faire retoquer pour troubles du voisinage ! C’est là qu’intervient le Ninja Woodfire, un barbecue électrique d’extérieur qui promet de griller, rôtir et fumer les aliments… sans charbon ni panique. Je dois avouer que le matraquage publicitaire réalisé par la marque Ninja, ces derniers jours, m’a incité à m’intéresser à cet appareil vanté pour toutes ses fonctionnalités. Disponible en promotion actuellement au prix de 347,32 €* au lieu de 429,99 €, il fait partie de cette nouvelle génération d’appareils tout-en-un qui transforment la cuisine en plein air.

Si vous vous demandez si on peut vraiment avoir un goût de barbecue avec une simple prise électrique, la réponse pourrait bien vous surprendre. Je ne l’ai pas encore sur ma terrasse. Cependant, je suis à deux doigts de craquer pour m’épargner le charbon, la fumée, et la viande cramée… Alors que vaut-il réellement ? Que peut-on faire avec ? Réponses dans cet article.

Un barbecue pour balcon ou jardin minuscule

Le gros avantage du Ninja Woodfire, c’est qu’il fonctionne à l’électricité. Il suffit de le brancher, d’ajouter quelques pellets dans son compartiment prévu à cet effet, et en dix minutes, vous avez une surface de cuisson à 260 °C… prête à grésiller. Fini les démarrages laborieux au charbon et les cendres partout. Pensé pour l’extérieur uniquement (pas question de le sortir dans le salon), il s’adapte aussi bien à un balcon parisien qu’à un coin de terrasse de maison secondaire. Et, sans combustion, il est autorisé là où les barbecues classiques sont interdits, c’est bon à savoir.

Un fumoir… mais sans le feu de camp

Grâce à sa trémie à pellets aromatiques, ce barbecue peut diffuser une légère fumée boisée, parfaite pour un filet de saumon, un rôti de porc ou même des légumes marinés. Pas besoin de passer trois heures à surveiller un feu ni de transformer le jardin en champ de bataille. Le Ninja Woodfire propose aussi des fonctions Air Fry, Rôtissage, ou encore Cuisson lente, ce qui en fait un appareil 7-en-1. Idéal pour varier les plaisirs, même hors saison. C’est un peu comme si votre friteuse à air s’était mise au barbecue, avec un petit nuage de fumée en prime.

Ce qu’il faut retenir du Ninja Woodfire

Caractéristiques Détail Alimentation Électrique 230 V Modes de cuisson 7 (grill, smoke, air fry, roast, etc.) Surface de cuisson 28 × 36 cm (jusqu’à 8 burgers) Fonction fumoir Oui, avec pellets (inclus au départ). Nettoyage Grille et bac récupérateurs amovibles Prix public 399,99 € (souvent en promo à 349 €) Utilisation Extérieur uniquement

Un bon plan pour les cuistots urbains

Le Ninja Woodfire s’adresse à tous ceux qui rêvent de barbecue, mais vivent en ville, ou qui veulent simplifier leurs cuissons d’extérieur sans odeur ni surveillance. Pour les puristes du charbon, il manquera sans doute le petit goût fumé intense. Mais, pour une majorité d’usages, il fait largement le job, avec une vraie montée en température et des résultats bluffants selon les nombreux retours clients. Et surtout, il vous épargne les yeux rouges, les mains noires et les disputes de voisinage !

Et, vous, seriez-vous tenté par un barbecue électrique à 347,32 €* au lieu de 429,99 €, comme le Ninja Woodfire pour votre balcon cet été ? Et, pour les plus fainéants, il existe aussi une version connectée, le Ninja Woodfire Pro Connect XL, vendu lui, 382,27 €* en ce moment ! Il vous indique, en plus de la version simple, lorsque votre côte de bœuf est cuite à cœur ! Une remarque, une expérience à raconter ou un complément à ajouter ? Cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

*Le prix a été relevé le 01 septembre 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.