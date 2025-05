Numéro 1 des ventes, le robot tondeuse MOVA 1000 est déjà en promotion (-100 €)

J’ai la chance de disposer d’un grand jardin, mais également d’une immense pelouse que je me dois d’entretenir ! Et, je vous le dis franchement : tondre me fatigue et installer un câble périmétrique autour d’un jardin de 800 m², je n’y ai même pas songé une seconde. Heureusement, j’ai pu tester le robot tondeuse MOVA 1000, un petit bijou de technologie (noté 4,4/5 lors de notre test) proposé à 1 099 €* au lieu de 1 199 € en ce moment. Et, le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il a changé ma vision du jardinage (et celle de mon dos, aussi). Pas de câble, pas de station RTK à paramétrer, il cartographie votre terrain tout seul grâce à un LiDAR 3D ultra-précis. Et, ce n’est pas juste une promesse marketing : il détecte son environnement en temps réel, évite les obstacles et les flaques d’eau (testé sous la pluie, pas exprès, mais bon…). En 15 minutes, tout est prêt : un peu comme si votre pelouse devenait soudainement intelligente. Présentation.

Une appli complète pour gérer la tonte sans sortir de chez soi

L’autre force du MOVA 1000, c’est son application mobile MOVAhome, ultra intuitive. Depuis mon canapé, je peux lancer une tonte, modifier le planning, changer la direction ou même gérer deux zones distinctes du jardin. Un vrai assistant de tonte connecté, avec une réactivité bluffante. Autre avantage notable : même quand la luminosité baisse ou que le terrain penche sévèrement (jusqu’à 45 % de pente !), il continue de travailler sans dévier ni s’arrêter. C’est d’ailleurs ce que j’ai préféré lors de mon test : il ne se perd jamais et respecte parfaitement les limites virtuelles qu’on lui trace. Fini les bordures massacrées ou les buissons pris pour cibles !

Ce qu’il faut retenir du MOVA 1000 en un coup d’œil

Fonctionnalité Ce que ça change pour vous Installation sans câble Pas de tranchées à creuser ni de fil à poser Cartographie LiDAR 3D Reconnaissance ultra-précise du jardin Appli MOVAhome intuitive Programmation, suivi et gestion depuis votre téléphone Évitement intelligent des obstacles Aucun risque pour les chiens, chats ou jouets oubliés Roues tout-terrain Tonte maîtrisée même sur pelouse en pente Tonte sans abîmer le gazon Coupe douce et régulière, sans marques disgracieuses Autonomie et recharge rapide Il revient tout seul à la base et repart après une sieste Garantie 3 ans De quoi voir venir sans frais cachés

Un robot intelligent et durable pour un jardin net toute l’année

Ce MOVA 1000, c’est un peu la Rolls des pelouses : il analyse, s’adapte et évolue. Avec une autonomie intelligente, une application de contrôle complète et surtout une technologie de cartographie avancée, il enterre (littéralement) beaucoup de concurrents qui peinent encore à poser des fils autour du jardin. J’ai testé beaucoup de tondeuses robotisées, mais celle-ci coche toutes les cases, y compris celle du bon plan :1099 €* au lieu de 1 199 €, soit 100 € de réduction sur un produit neuf et garanti 3 ans.

Un vrai investissement confort et tranquillité. Alors, à ce prix-là et avec ce niveau de performance, êtes-vous prêt à laisser un robot gérer votre pelouse pendant que vous sirotez un café au soleil ?

*Le prix a été relevé le 17 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur.