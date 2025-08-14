Pique-nique, randonnée, autoroute : pourquoi j’emporte toujours des « feuilles de savon »

Il y a quelques années, j’ai découvert un truc génial pour nous laver les mains… Souvenez-vous, c’était l’année de la pandémie de COVID-19, des gels hydroalcooliques et de nouvelles maniaqueries de l’hygiène, que nous avons perdues depuis ! Dans cet article, je vous présentais les feuilles de savon, pour remplacer le fameux gel hydroalcoolique en rupture de stock ! Si je vous en reparle cinq ans plus tard, c’est parce qu’elles me sont utiles très souvent ! Eh oui, à 10,44 €* les 300 feuilles au lieu de 10,99 €, les feuilles de savon jetables MytaYt sont un bon plan malin pour tous les voyageurs. Compactes, pratiques et biodégradables, elles se glissent dans un sac à main, une boîte à gants ou une poche de sac à dos sans prendre plus de place qu’un paquet de chewing-gums. Le concept ? De fines feuilles de savon solide, légères et sans risque de fuite, à utiliser partout où le savon vient à manquer : aires d’autoroute, rando, bivouac ou pique-nique improvisé ! Découverte.

Un petit accident vinaigré sauvé par les feuilles de savon !

Je m’en souviens encore : un pique-nique au sommet d’un col magnifique, en pleine randonnée, tout était parfait… jusqu’à ce que mon bol de salade décide de se renverser dans mon sac. Résultat : de la vinaigrette plein les doigts, bien grasse évidemment. Pas de savon, juste un filet d’eau, et autant vous dire que mes mains n’étaient toujours pas dignes de reprendre les bâtons de marche. C’est là qu’une gentille randonneuse m’a tendu un petit boîtier coloré : des feuilles de savon MytaYt. Une fine pellicule dans la paume, quelques gouttes d’eau (pensez à toujours en avoir une bouteille dans le sac !), et miracle, mes mains étaient propres et surtout non glissantes. De quoi continuer ma journée sans transformer mes bâtons de marche en savonnettes !

Parfaites aussi pour les pauses sur les aires d’autoroute

Autre moment où ces petites feuilles me sauvent littéralement la mise : les aires d’autoroute en période de chassé-croisé. Vous connaissez sûrement cette désillusion : les toilettes sont là, l’eau coule, mais pas de savon en vue. Avec une boîte de savon jetable dans la boîte à gants, c’est réglé en deux secondes chrono. Elles sont légères, inodores, simples à utiliser, et ne risquent pas de couler dans le sac comme les gels hydroalcooliques ou les savons liquides mal fermés. Et, bonus non négligeable : elles sont biodégradables, donc pas de souci pour l’environnement.

Une habitude que je garde depuis pour mes vacances

Je ne pensais pas un jour m’enthousiasmer pour du savon en feuille. Et pourtant ! Ces petits gadgets colorés sont devenus un incontournable de mon sac de voyage. Que ce soit en haut d’un sentier, entre deux sandwichs ou sur une aire bondée au mois d’août, ils m’ont rendu de fiers services. Franchement, si un jour, on m’avait dit que je remercierais un rectangle de mousse sèche pour ma dignité post-vinaigrette, je n’y aurais pas cru. Et, avouons-le : c’est toujours mieux que de frotter ses mains avec de l’herbe humide et une feuille douteuse.

Avant mon départ de septembre, c'est sûr, j'en recommande une boîte. Et, cette fois, je partagerai à mon tour : l'hygiène nomade, ça se transmet. Et vous, avez-vous déjà testé ces feuilles de savon ? Pour 10,44 €*, allez-vous craquer avant vos prochaines vacances ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ?

