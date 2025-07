Prime Day : des robots tondeuses Redkey dès 399 € pour dire adieu la corvée de tonte

Attention, il reste seulement quelques heures – Amazon nous gâte avec une offre exclusive Prime Day qui sent bon la pelouse fraîchement coupée ! Les tondeuses robots intelligentes Redkey MGC500 et MGC1000 affichent des réductions exceptionnelles. Autrement dit, des prix dignes du Black Friday en plein été : le modèle MGC1000 passe de 589,99 € à seulement 469 €* (-33 %), soit 200 € de moins que son rival WORX WR147E.1 (actuellement à 662 €). Quant au modèle MGC500, il est affiché au prix de 399 €* au lieu de 529,99 € (-25 %). Une sacrée affaire pour ceux qui rêvent d’un jardin impeccable… sans bouger le petit doigt ! Les promos chez Redkey se retrouvent également sur nombre de leurs produits, que vous pouvez retrouver en cliquant ici ! Et, avant que vous ne cédiez à la tentation, je vous présente ces deux modèles ultra-performants, c’est parti !

Un prix canon pour des performances au top

Avec une promo qui défie toute concurrence, le Redkey MGC1000 s’affiche à 469 €* € au lieu de près de 600 €, proposant un rapport qualité-prix tout simplement imbattable pour des grands jardins jusqu’à 1 000 m². Contrairement aux modèles concurrents comme WORX, souvent plus chers, ce robot propose des technologies avancées, comme la navigation C-TOF. Celle-ci lui permet de suivre un trajet en zigzag ultra-optimisé, tondant jusqu’à 90 m² par heure sans rien oublier, soit une efficacité jusqu’à 50 % plus rapide que celle des tondeuses à algorithme aléatoire. Redkey s’adresse clairement aux amateurs de gazon impeccable, tout en restant très accessible financièrement.

Une tondeuse futée, robuste et silencieuse

Mais, ce robot ne s’arrête pas là ! Il franchit sans effort des pentes jusqu’à 45 % grâce à sa double motorisation antidérapante, contre seulement 35 % pour certains concurrents. Avec son fonctionnement silencieux à 57 dB (à peine plus qu’un frigo) et son application mobile ultra-complète, il s’adapte facilement à toutes les situations : réglage de la hauteur de coupe, suivi en temps réel, reprise automatique après interruption ou encore recharge intelligente avec capteur de pluie. Ainsi, il propose une tonte sur-mesure, efficace et discrète, sans effort pour l’utilisateur.

Le Redkey MGC500 : le robot tondeuse idéal pour les jardins jusqu’à 500 m²

Si votre jardin fait jusqu’à 800 m², le modèle Redkey MGC500 est sans doute le meilleur compromis du moment. En promotion exceptionnelle à 399 €* (au lieu de 529,99 €), ce robot tondeuse offre des fonctionnalités premium à prix malin. Il embarque la fameuse technologie C-TOF, une navigation de précision qui permet de cartographier votre terrain au décimètre près. Résultat : une tonte ultra-efficace, couvrant 99,7 % de la surface, soit trois fois plus que les modèles à trajectoire aléatoire.

Vous pouvez aussi contrôler votre tondeuse à distance via l’application dédiée : réglage automatique de la hauteur de coupe (de 3 à 7 cm), suivi en temps réel, localisation des coupures et programmation des cycles de tonte. Autre atout : il franchit des pentes jusqu’à 45 % sans sourciller, grâce à ses pneus antidérapants. Ajoutez à cela une fonction sourdine automatique pour un confort acoustique maximal, et un indice de réparabilité de 8/10, gage de durabilité. Bref, un modèle robuste, intelligent et pratique, parfait pour les jardins de taille moyenne !

Retrouvez le MGC500, en cliquant ici, et pour le MGC100, c’est par ici que cela se passe. Alors ? Prêts à passer à l’action, et à buller pendant que les robots tondeuse Redkey prennent soin de votre pelouse ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Les prix indiqués dans cet article ont été relevés le 11 juillet 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ces derniers par le site vendeur.