Prime Day : les robots aspirateurs Narwal à prix cassé aujourd’hui seulement sur Amazon !

Vous avez toujours rêvé d’un robot aspirateur qui nettoie à votre place pendant que vous sirotez un thé glacé en terrasse ? Bonne nouvelle : aujourd’hui, 11 juillet, à l’occasion des Prime Day, les aspirateurs robots Narwal s’affichent à prix mini sur Amazon. Mais, attention, ces promotions sont valables uniquement aujourd’hui, l’opération se terminant ce soir ! Il s’agit de réductions éphémères, qui disparaîtront dès minuit, alors mieux vaut ne pas trop tergiverser. De quoi craquer raisonnablement pour un assistant ménager qui gère à votre place, sans bougonner ni faire grève. Une fois installé, il vous laissera enfin savourer des journées sans corvées… Voici les meilleurs modèles en promo, pour tous les besoins et tous les sols ! Présentation.

Freo X Ultra : l’allié des familles et des poilus, à prix doux

Si vous avez des animaux, des enfants ou les deux, le Narwal Freo X Ultra pourrait bien devenir votre meilleur ami. Ce robot aspirateur laveur blanc, sobre et élégant, affiche des dimensions généreuses (37 cm de diamètre) et une puissance impressionnante : 8 200 Pa. Autrement dit, il aspire tout ce qui traîne sur son passage, des poils de chien aux miettes de goûter oubliées. Sa brosse zéro enchevêtrement est une petite révolution : adieu les cheveux coincés, ils sont directement aspirés, sans s’enrouler autour de la brosse. Parfait pour les foyers dans lesquels les mèches s’échappent facilement !

Et, avec sa technologie DirtSense, il sait quand vos sols sont propres. Les serpillières brevetées tournent à vive allure pour éliminer les tâches tenaces, et la fonction EdgeSwing nettoie jusqu’au bord des plinthes. De plus, il possède une station d’accueil tout-en-un, qui remplit, nettoie et sèche les serpillières, compresse la poussière et évite les vidanges bruyantes. Vous êtes tranquille pendant sept semaines sans vous en occuper ! Aujourd’hui, il est à 400 € au lieu de 899 € sur Amazon en cliquant ici

Freo Z Ultra : une vision humaine pour un ménage au millimètre

Encore plus intelligent, le Narwal Freo Z Ultra pousse l’innovation plus loin. Avec sa double puce IA et ses caméras RGB, il analyse votre intérieur comme un humain. Résultat ? Il repère plus de 120 objets et les contourne avec une précision chirurgicale. Sa grande spécialité ? Le nettoyage différencié : il repère les débris secs et humides, relève la serpillère pour aspirer, ou l’abaisse pour laver, selon les besoins.

Son aspiration atteint 12 000 Pa, et sa brosse anti-enchevêtrement version 2.0 fait des merveilles, tout en restant très discrète avec seulement 52 dB. La station d’accueil va encore plus loin avec un entretien quasi inexistant. Elle ajuste la température de nettoyage, sèche la serpillère, et peut stocker la poussière jusqu’à 120 jours ! En prime, l’entretien antibactérien évite les mauvaises odeurs, même en été. Aujourd’hui et aujourd’hui seulement, il passe à 584 € au lieu de 999 € sur Amazon en cliquant ici.

Freo Z10 : la puissance brute qui atteint les moindres recoins

Envie d’une bête de course côté puissance ? Le Narwal Freo Z10 risque de vous séduire avec son moteur affichant fièrement 15 000 Pa. Une telle force qu’il aspire jusqu’à 99 % des saletés, même nichées au fond des fibres de tapis. Mais, ce robot ne se contente pas d’avaler la poussière. Son système DualFlow anti-emmêlement dirige les cheveux vers la brosse principale, puis les aspire sans effort.

Finis les démontages fastidieux pour retirer les mèches coincées ! Et, il nettoie là où les autres échouent : coins, bords, plinthes, tout y passe. Après chaque mission, la station d’accueil se charge du reste : lavage à l’eau chaude, séchage et auto-nettoyage. Le sac à poussière peut tenir jusqu’à 120 jours, et tout ça dans un silence bluffant. En ce Prime Day, son tarif est réduit à 899 € au lieu de 699 € sur Amazon en cliquant ici.

Freo Z10 Ultra : le champion ultime de l’aspiration intelligente

Terminons en beauté avec le Narwal Freo Z10 Ultra, qui rassemble le meilleur des technologies Narwal… et plus encore ! Sa puissance d’aspiration culmine à 18 000 Pa, capable d’engloutir toutes les saletés en un clin d’œil. Sa grande force réside dans sa capacité d’adaptation : il sépare automatiquement le nettoyage sec et humide, ajuste la pression, et utilise des serpillières triangulaires qui atteignent tous les recoins, même les câbles ou les pieds de meubles. Enfin, sa double caméra et son système NarMind Pro analysent plus de 200 objets pour un ménage intelligent et hyper personnalisé.

Son système sans enchevêtrement repose sur une brosse latérale en V et une brosse principale conique, idéale pour les foyers avec animaux ou cheveux longs. Sa station d’accueil lave, sèche, vide et entretient automatiquement l’ensemble. En promo, ce 11 juillet seulement, il passe à 949 € au lieu de 1 299 € sur Amazon en cliquant ici.

Quel modèle choisir en fonction de vos besoins ?

Face à ces quatre robots aspirateurs Narwal, le choix peut sembler cornélien. Pourtant, tout dépend de vos besoins, de votre budget et de votre degré de flemme assumée ! Si vous cherchez un excellent rapport qualité-prix sans pour autant sacrifier la performance, le Freo X Ultra est idéal. Il conviendra parfaitement aux foyers avec animaux ou enfants, grâce à son système anti-enchevêtrement et sa puissance d’aspiration de 8 200 Pa. Sa station d’accueil tout-en-un limite les interventions manuelles et sa technologie DirtSense garantit des sols impeccables sans que vous ayez à intervenir.

Pour ceux qui souhaitent une navigation encore plus intelligente, le Freo Z Ultra met la barre plus haut avec sa double puce IA et ses caméras RGB. Il est parfait si votre maison est encombrée de petits objets au sol, car il contourne les obstacles avec une précision bluffante. Sa capacité à détecter les salissures sèches ou humides et à adapter son nettoyage en temps réel en fait un choix très polyvalent, idéal pour ceux qui veulent un robot quasiment autonome. Si votre priorité est la puissance, le Freo Z10 saura vous convaincre. Avec ses 15 000 Pa, il est redoutable sur les saletés incrustées, notamment sur les tapis. Son système DualFlow anti-emmêlement est un vrai plus si vous avez des cheveux longs ou des animaux à poils longs. Enfin, le roi incontesté de cette sélection, c’est le Freo Z10 Ultra. Il combine toutes les meilleures technologies Narwal avec une aspiration record de 18 000 Pa. Son nettoyage personnalisé, sa gestion des coins et sa brosse sans enchevêtrement en font le modèle ultime pour ceux qui veulent ce qui se fait de mieux et prêts à investir un peu plus pour un confort maximal. Bref, à chaque besoin, son robot Narwal !

Faut-il craquer ? Oui, mais vite : les promos s’arrêtent aujourd’hui !

Ces robots aspirateurs Narwal sont de véritables concentrés de technologie, et ces réductions Prime Day sont l'occasion rêvée de vous offrir un assistant ménager haut de gamme. Mais, attention : ces bons plans disparaissent ce soir, alors si l'un de ces modèles vous tente… il ne faut pas trop traîner ! Alors, prêt à déléguer votre ménage à un robot intelligent dès aujourd'hui ?