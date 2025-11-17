« Robustes et faciles à entretenir », j’ai acheté le vélo électrique de mon facteur

Et si le vélo idéal pour vos trajets quotidiens était déjà passé devant chez vous des milliers de fois en distribuant le courrier ?

Méline Kleczinski Envoyer un courriel 17 novembre 2025
0 2 minutes de lecture
Un vélo électrique de postier reconditionné en vente dans une agence de La Poste.
Un vélo électrique de postier reconditionné en vente dans une agence de La Poste. Crédit photo : La Poste (capture d'écran vidéo YouTube)

Je ne pensais pas un jour écrire cette phrase, mais oui, j’ai vraiment acheté le vélo électrique reconditionné de mon facteur. Ces modèles labellisés par l’AFNOR selon la norme ISO 17029 sont remis en état selon un protocole strict et proposés au prix fixe de 1 390 €. Une idée géniale qui fait que ces vélos retrouvent une seconde vie grâce à Nouvelle Attitude, filiale du groupe La Poste spécialisée dans l’économie circulaire. L’opération de vente est désormais déployée dans 150 bureaux partout en France, comme l’explique ce communiqué officiel. Quand on sait qu’il circule plus d’un milliard de vélos dans le monde selon Worldometers, cela donne une idée des possibilités de recyclage des vélos électriques ! Comment fonctionne cette opération, et quels en sont les enjeux ? Réponses dans cet article.

Un vélo solide, fiable et remis à neuf

Derrière cette initiative, il y a un vrai travail d’orfèvre. Les vélos sont démontés, nettoyés, contrôlés puis remontés avec environ 70 % de pièces réemployées et 30 % de pièces neuves. Les organes de sécurité, les poignées, la câblerie et surtout la batterie neuve sont installés pour garantir deux ans de tranquillité. Ce soin minutieux rappelle les initiatives innovantes dont nous vous parlions dans cet article sur les inconvénients des vélos électriques pliants. Pour le dire simplement, ces vélos sont conçus pour rouler tous les jours, être bousculés, chargés et affronter la pluie. Autant dire qu’un usage quotidien pour des trajets de proximité ne leur fait pas peur.

Un vélo de facteur remis en état et en vente.
La Poste vend des vélos électriques de ses facteurs après remise en état. Crédit photo : La Poste

Une solution de mobilité douce qui séduit tout le monde

La Poste ne s’est pas contentée de proposer quelques exemplaires. Collectivités, CCAS, entreprises et particuliers s’arrachent ces vélos robustes et faciles à entretenir. Je comprends cet engouement : l’assistance démarre dès les 6 km/h atteints et l’autonomie annoncée est de 60 km. De plus, le cadre mixte convient à la plupart des morphologies. Dans mon quotidien, où je réalise presque exclusivement des trajets de moins de 5 km, ce type de mobilité douce a tout son sens. Et, puis, entre nous, il y a un certain charme à rouler sur un vélo qui a déjà distribué de bonnes, comme de mauvaises nouvelles, non ? Notons également que c’est peut-être le seul vélo électrique robuste et garanti deux ans à moins de 1 400 € disponible immédiatement en France.

Ce qu’il faut retenir

  • Prix fixe de 1 390 €
  • Garantie de deux ans batterie comprise
  • Approximativement 70 % de pièces réemployées
  • Batterie neuve et organes essentiels remplacés
  • Autonomie d’environ 60 km
  • Cadre robuste issu du modèle utilisé par les facteurs
  • Processus certifié AFNOR selon la norme ISO 17029
  • Vente disponible dans 150 bureaux en France
Une équipe de Nouvelle Attitude et un vélo électrique de La Poste remis en état.
Nouvelle Attitude s’occupe de la remise en état des vélos électriques de La Poste avant qu’ils soient remis sur le marché. Crédit photo : Nouvelle Attitude

Le vélo électrique de facteur reconditionné est-il vraiment un bon choix ?

La réponse est oui et ce choix dépasse la simple économie. La Poste a renforcé le programme en 2025 face à la demande croissante pour des solutions de mobilité durable. Et, c’est une excellente nouvelle ! De plus, il s’agit d’un modèle robuste, issu d’une filière qui forme des personnes en insertion et qui évite la production de vélos neufs. Une démarche cohérente pour ceux qui, comme moi, privilégient le réemploi plutôt que l’achat systématique. Et, si la technologie vous intéresse, vous pouvez aussi découvrir les vélos électriques fonctionnant sans batterie dont nous vous parlions dans cet article. Plus d’informations sur le site officiel de La Poste. Alors, prêts à tenter vous aussi le vélo de votre facteur pour une mobilité plus douce et plus durable ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

Rejoignez nos 950 000 abonnés via notre Newsletter , Google Discover et WhatsApp
Via
Laposte.frLaposte.frNouvelle-attitude.frWorldometers.info
Source
Lapostegroupe.com
Tags
Méline Kleczinski Envoyer un courriel 17 novembre 2025
0 2 minutes de lecture

Méline Kleczinski

Jeune journaliste de 23 ans, j'écris depuis trois ans, avec une préférence pour les domaines liés à l'actualité, à la psychologie, aux études scientifiques, ou à la protection et l'environnement dans son ensemble. Mon petit parcours de rédactrice junior s'inspire de différentes études scientifiques, ou de sujets d'actualité abordés dans… Voir plus »
Laisser une réponse

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *


Bouton retour en haut de la page