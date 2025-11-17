« Robustes et faciles à entretenir », j’ai acheté le vélo électrique de mon facteur

Je ne pensais pas un jour écrire cette phrase, mais oui, j’ai vraiment acheté le vélo électrique reconditionné de mon facteur. Ces modèles labellisés par l’AFNOR selon la norme ISO 17029 sont remis en état selon un protocole strict et proposés au prix fixe de 1 390 €. Une idée géniale qui fait que ces vélos retrouvent une seconde vie grâce à Nouvelle Attitude, filiale du groupe La Poste spécialisée dans l’économie circulaire. L’opération de vente est désormais déployée dans 150 bureaux partout en France, comme l’explique ce communiqué officiel. Quand on sait qu’il circule plus d’un milliard de vélos dans le monde selon Worldometers, cela donne une idée des possibilités de recyclage des vélos électriques ! Comment fonctionne cette opération, et quels en sont les enjeux ? Réponses dans cet article.

Un vélo solide, fiable et remis à neuf

Derrière cette initiative, il y a un vrai travail d’orfèvre. Les vélos sont démontés, nettoyés, contrôlés puis remontés avec environ 70 % de pièces réemployées et 30 % de pièces neuves. Les organes de sécurité, les poignées, la câblerie et surtout la batterie neuve sont installés pour garantir deux ans de tranquillité. Ce soin minutieux rappelle les initiatives innovantes dont nous vous parlions dans cet article sur les inconvénients des vélos électriques pliants. Pour le dire simplement, ces vélos sont conçus pour rouler tous les jours, être bousculés, chargés et affronter la pluie. Autant dire qu’un usage quotidien pour des trajets de proximité ne leur fait pas peur.

Une solution de mobilité douce qui séduit tout le monde

La Poste ne s’est pas contentée de proposer quelques exemplaires. Collectivités, CCAS, entreprises et particuliers s’arrachent ces vélos robustes et faciles à entretenir. Je comprends cet engouement : l’assistance démarre dès les 6 km/h atteints et l’autonomie annoncée est de 60 km. De plus, le cadre mixte convient à la plupart des morphologies. Dans mon quotidien, où je réalise presque exclusivement des trajets de moins de 5 km, ce type de mobilité douce a tout son sens. Et, puis, entre nous, il y a un certain charme à rouler sur un vélo qui a déjà distribué de bonnes, comme de mauvaises nouvelles, non ? Notons également que c’est peut-être le seul vélo électrique robuste et garanti deux ans à moins de 1 400 € disponible immédiatement en France.

Ce qu’il faut retenir

Prix fixe de 1 390 €

Garantie de deux ans batterie comprise

batterie comprise Approximativement 70 % de pièces réemployées

Batterie neuve et organes essentiels remplacés

Autonomie d’environ 60 km

Cadre robuste issu du modèle utilisé par les facteurs

Processus certifié AFNOR selon la norme ISO 17029

Vente disponible dans 150 bureaux en France

Le vélo électrique de facteur reconditionné est-il vraiment un bon choix ?

La réponse est oui et ce choix dépasse la simple économie. La Poste a renforcé le programme en 2025 face à la demande croissante pour des solutions de mobilité durable. Et, c’est une excellente nouvelle ! De plus, il s’agit d’un modèle robuste, issu d’une filière qui forme des personnes en insertion et qui évite la production de vélos neufs. Une démarche cohérente pour ceux qui, comme moi, privilégient le réemploi plutôt que l’achat systématique. Et, si la technologie vous intéresse, vous pouvez aussi découvrir les vélos électriques fonctionnant sans batterie dont nous vous parlions dans cet article. Plus d’informations sur le site officiel de La Poste. Alors, prêts à tenter vous aussi le vélo de votre facteur pour une mobilité plus douce et plus durable ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !