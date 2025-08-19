Serrures connectées WELOCK : la sécurité high-tech à prix doux pour cet été

On se souvient tous des films de science-fiction où une simple empreinte digitale permettait de franchir des portes blindées, façon Mission Impossible ou Minority Report. Eh bien, la réalité a rattrapé la fiction : les serrures connectées WELOCK proposent désormais cette technologie futuriste, mais dans une version accessible à tous. Cet été, la marque lance une Summer Sale avec des remises allant jusqu’à 53 €, de quoi s’équiper sans attendre.

Ces dispositifs ne sont pas seulement pratiques, ils offrent aussi un gain de sécurité et une tranquillité d’esprit pour les familles, les colocations ou même les locations type Airbnb. Avec un simple doigt, un code ou une commande vocale, on dit adieu aux clés perdues et aux doubles égarés. Mais ce qui rend l’offre vraiment intéressante, ce sont les prix cassés et la simplicité d’installation. Pas besoin d’appeler un serrurier ou de sortir la perceuse : tout est pensé pour être installé en 10 minutes chrono. Un vrai argument quand on sait que la domotique séduit de plus en plus de foyers en Europe.

WELOCK TOUCA51 : la serrure tactile à prix mini

La star de cette Summer Sale, c’est la WELOCK TOUCA51 (que j’ai testé dans cet article), affichée à seulement 119 € au lieu de 169 €.

Les points forts :

Déverrouillage ultra-rapide : moins de 0,3 seconde avec un simple toucher.

: moins de 0,3 seconde avec un simple toucher. Capteur d’empreinte intelligent : l’IA apprend et améliore la reconnaissance après 20 lectures.

: l’IA apprend et améliore la reconnaissance après 20 lectures. Contrôle vocal avec Alexa (via passerelle WIFIBOX3, vendue séparément).

(via passerelle WIFIBOX3, vendue séparément). Application mobile pour ouvrir la porte à distance.

pour ouvrir la porte à distance. Codes temporaires (jusqu’à 10) pour famille, amis ou livreurs.

(jusqu’à 10) pour famille, amis ou livreurs. Installation express en 10 minutes sans outils complexes.

C’est la solution idéale pour les foyers où chacun a ses habitudes : enfants, grands-parents ou colocataires. Chacun peut utiliser sa propre méthode d’ouverture sans compromettre la sécurité. Découvrir le bon plan WELOCK TOUCA51 à 119 € avec le code promo VD50

WELOCK Touch41 : l’empreinte digitale comme clé

Un cran au-dessus en matière de sécurité biométrique, la WELOCK Touch41 (que j’ai testé dans cet article) reconnaît les empreintes avec une précision de 98 % en 0,5 seconde. Elle est livrée avec trois cartes RFID et peut être contrôlée par smartphone ou Alexa.

Spécifications clés :

Cylindre européen ajustable (40-55 mm extérieur / 30-60 mm intérieur).

(40-55 mm extérieur / 30-60 mm intérieur). Matériaux robustes : acier inox, alliage de zinc.

: acier inox, alliage de zinc. Poids léger : 600 g.

: 600 g. Installation simple et compatible avec la majorité des portes européennes.

Son atout ? La polyvalence. Idéale pour les familles, mais aussi pour les bureaux ou les petits commerces qui veulent moderniser leur accès sans changer toute la porte. Profitez du bon plan Touch41 à 136 € avec le code DSQ53

WELOCK PCB41 Plus : l’arme secrète des hôtes Airbnb

Pensé pour les locations et les environnements à fort passage, le PCB41 Plus (mon test est disponible ici) propose un contrôle intelligent grâce à des codes temporaires ou uniques. Pratique quand on accueille des voyageurs Airbnb ou qu’on confie l’accès à des prestataires.

Ce qui fait la différence :

Codes à usage unique ou temporaires : parfaits pour les locations.

: parfaits pour les locations. Protection anti-peep : entrer des chiffres aléatoires autour du vrai code.

: entrer des chiffres aléatoires autour du vrai code. Résistant aux intempéries (IP65, températures -25 °C à 60 °C).

(IP65, températures -25 °C à 60 °C). Commande vocale avec Alexa .

. Installation rapide et sans fil.

Une serrure pensée pour la flexibilité, qui évite de jongler avec des clés physiques tout en renforçant la sécurité. Découvrir le PCB41 Plus à 119 € avec le code promo VD30

La passerelle WIFIBOX3 : l’alliée indispensable

Si les serrures WELOCK peuvent déjà fonctionner seules, l’ajout de la passerelle WIFIBOX3 ouvre un tout autre niveau d’expérience domotique.

Contrôle à distance : ouvrez la porte même depuis l’autre bout du monde.

: ouvrez la porte même depuis l’autre bout du monde. Connexion multi-serrures : jusqu’à 8 serrures reliées.

: jusqu’à 8 serrures reliées. Installation simple via câble USB-C et RJ45.

via câble USB-C et RJ45. Sécurité renforcée avec un suivi des entrées/sorties 24/7.

C’est la brique indispensable pour transformer votre logement en maison connectée digne des films de science-fiction. Disponible à 99 € ici

Pourquoi choisir WELOCK maintenant ?

Les serrures intelligentes ne sont plus un gadget de geek : elles deviennent une solution de sécurité grand public. D’après une étude de l’IEEE sur la domotique et la sécurité, la biométrie et les systèmes connectés offrent une fiabilité accrue face aux intrusions domestiques. En misant sur la simplicité d’installation et des prix accessibles, WELOCK se positionne comme une alternative sérieuse aux systèmes coûteux proposés par les grandes enseignes. De plus, les promotions actuelles permettent d’économiser jusqu’à 53 €, un argument non négligeable en pleine période d’inflation.

Conclusion

Cet été, WELOCK frappe fort avec sa Summer Sale : des réductions allant jusqu’à -53 € sur des serrures connectées simples à installer, sécurisées et compatibles avec Alexa. Que ce soit pour sécuriser un appartement familial, moderniser un bureau ou simplifier la gestion d’un logement Airbnb, ces serrures représentent un investissement malin. Et vous, seriez-vous prêt à remplacer vos clés par votre empreinte digitale ou un simple code numérique ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .