SwitchBot casse les prix pour le Prime Day : jusqu’à -50 % sur la maison connectée

Le Prime Day SwitchBot approche à grands pas ! Du 8 au 17 juillet, la marque propose des réductions alléchantes allant jusqu’à -50 %. Les promotions seront disponibles sur Amazon du 8 au 11 juillet, et prolongées jusqu’au 17 juillet sur le site officiel de SwitchBot. J’avoue avoir un faible pour ce type de produits connectés, et j’en possède déjà plusieurs à la maison (mon test est disponible ici et sur cette page). Leur côté pratique et ludique m’a totalement conquis au fil des années. J’aime tout particulièrement leur façon de simplifier les petites routines du quotidien, sans que cela devienne une usine à gaz. Ces gadgets connectés apportent un vrai confort et une touche de modernité à la maison. Si vous rêvez d’une maison plus connectée, c’est le moment de craquer sans culpabilité ! Des promos à gogo pour des produits de qualité, qui vous permettront de gagner un temps précieux et d’accéder à une domotique performante à prix raisonnable ! C’est parti.

Le combo Serrure Ultra Vision : 239,99 € (-20 %)

Cette serrure connectée est un bijou de technologie : reconnaissance faciale 3D, empreinte digitale, mot de passe anti-espionnage, commande vocale… Bref, il ne manque plus que la lecture d’empreinte rétinienne ! Elle se déverrouille automatiquement à votre approche, même sous la pluie ou dans le noir. Et, cerise sur le gâteau : vos données restent stockées en local pour plus de sécurité. Son installation sans perçage et son design en aluminium s’adapteront à toutes les portes (même celles des indécis en déco). Elle deviendra vite indispensable pour les familles nombreuses ou les colocations. De plus, elle est compatible avec les assistants vocaux les plus répandus. Voir la promo ici.

Le combo Serrure Ultra Touch : 189,99 € (-24 %)

Version plus accessible, la Serrure Ultra Touch se distingue par son écran tactile et sa rapidité de déverrouillage : 1,75 seconde chrono ! Ultra-silencieuse (20 dB), elle propose jusqu’à 17 modes de déverrouillage, allant du code à la commande vocale, en passant par l’empreinte digitale ou la carte NFC. Sa double batterie et sa micro-alimentation d’urgence garantissent une sécurité sans faille. Un must pour ceux qui veulent allier modernité et sérénité ! Elle permet aussi un suivi précis des ouvertures via son application mobile. Une option parfaite pour garder un œil sur la sécurité de votre foyer à distance. C’est aussi une excellente idée pour les locations saisonnières ou les logements de vacances. Vous pouvez même recevoir des alertes en temps réel directement sur votre smartphone. Voir la promo ici.

Le purificateur d’air avec table de recharge : 169,99 € (-43 %)

Voici l’allié des foyers avec animaux ou sensibles aux allergènes. Avec son CADR de 400 m³/h, il peut purifier jusqu’à 83 m². Son filtre HEPA capture 99,97 % des particules, y compris les poils d’animaux, les moisissures et les odeurs tenaces. En bonus, une veilleuse LED personnalisable indique la qualité de l’air en temps réel. Contrôlable via appli ou commande vocale, il conjugue santé, confort et design malin. Il dispose aussi d’un mode silencieux, parfait pour les nuits tranquilles. Un choix judicieux pour les foyers avec enfants ou animaux. Son design moderne s’intègre parfaitement à tous les intérieurs, qu’ils soient contemporains ou plus classiques. Et, petit bonus non négligeable : il aide à réduire la poussière ambiante, ce qui est idéal pour les allergiques. Voir la promo ici.

Le ventilateur de circulation de batterie : 79,99 € (-38 %)

Silencieux (24 dB) et portable, ce ventilateur à batterie rechargeable promet des heures de fraîcheur, même sans prise électrique. Sa rotation 3D permet d’orienter le flux d’air comme bon vous semble. Compatible Alexa et Google Assistant (via Hub), il se pilote aussi bien à la voix qu’à l’application. Idéal pour les bureaux, salles de bain ou même les escapades en plein air ! Son autonomie permet de l’utiliser toute une journée sans recharge. Parfait pour les campeurs et amateurs de pique-nique au grand air. Ce ventilateur est aussi très apprécié pour les petits espaces comme les chambres d’enfants ou les bureaux confinés. Sa légèreté et son design minimaliste en font un accessoire aussi discret qu’efficace. Voir la promo ici.

Le hub 3 : 97,49 € (-25 %)

Véritable cerveau de votre maison connectée, le Hub 3 est compatible avec plus de 100 000 appareils infrarouges et connectés. Il centralise toutes vos commandes via l’appli, Alexa, Google ou HomeKit. Son écran affiche la météo, la température, l’humidité et plus encore. Ses scènes domotiques automatisées s’adaptent à vos habitudes, et il s’intègre à Matter pour un contrôle multi-appareils simplifié. Il remplace avantageusement plusieurs télécommandes encombrantes. Sa molette intuitive permet une navigation ultra-simple pour toute la famille. Voir la promo ici.

Le Curtain 3 Rod : 62,99 € (-37 %)

Envie de rideaux qui s’ouvrent tout seuls ? Le Curtain 3 Rod s’installe en trois étapes, sans outils. Son moteur puissant soulève jusqu’à 15 kg de tissu, tout en restant discret (25 dB en mode silencieux). Il se pilote via appli ou à la voix (avec Hub), et permet de programmer des horaires d’ouverture et fermeture. L’accessoire idéal pour créer un cinéma maison digne de ce nom ! Sa compatibilité avec Apple HomeKit facilite son intégration à tous les systèmes domotiques. Vous pourrez même simuler une présence pendant vos absences. C’est aussi une solution très pratique pour les personnes âgées ou à mobilité réduite qui retrouvent ainsi un peu d’autonomie au quotidien. Pouvoir ouvrir ou fermer les rideaux sans effort est un vrai atout pour améliorer leur confort et leur sécurité. Voir la promo ici.

Tableau comparatif des promotions SwitchBot Prime Day

Avant de foncer sur l’article qui vous tente, voici un petit tableau récapitulatif bien utile pour comparer les meilleures affaires SwitchBot. Cela permet d’avoir un coup d’œil rapide sur les remises les plus alléchantes et les produits qui pourraient vraiment changer votre quotidien.

Produit Prix Promo Remise Caractéristique principale Combo Serrure Ultra Vision 239,99 € – 20 % Reconnaissance faciale 3D, Wi-Fi, 18 modes de déverrouillage Combo Serrure Ultra Touch 189,99 € – 24 % Écran tactile, 17 modes de déverrouillage Purificateur d’air avec table de recharge 169,99 € – 43 % Filtre HEPA, mode animaux Ventilateur de circulation de batterie 79,99 € – 38 % Rotation 3D, contrôle vocal Hub 3 97,49 € – 25 % Écran IPS, capteur température/humidité, onctin de Matter, pilotage des appareils infrarouges Curtain 3 Rod 62,99 € – 37 % Moteur puissant, commande vocale

Comme vous le voyez, il y en a pour tous les budgets et toutes les envies ! C’est aussi un excellent moyen de repérer les produits que vous pourriez associer ensemble pour une maison encore plus maligne. Honnêtement, difficile de ne pas craquer devant ces bons plans.

Pourquoi ces promos SwitchBot valent-elles vraiment le coup ?

Si vous souhaitez transformer votre maison en un cocon connecté, ces offres Prime Day sont une véritable opportunité. Chaque produit est conçu pour simplifier votre quotidien, tout en s’intégrant sans effort à votre environnement actuel. Des serrures sécurisées aux rideaux automatisés, en passant par des solutions pour améliorer la qualité de l’air, SwitchBot propose une gamme complète pour tous les besoins. Le tout, à prix réduit, ça ne se refuse pas… Ces appareils ne sont pas seulement utiles, ils apportent aussi une touche de modernité et de confort qui fait toute la différence. Personnellement, je ne pourrais plus me passer de ces petites merveilles au quotidien, tant elles facilitent la vie. Que ce soit pour la sécurité, le bien-être ou tout simplement le plaisir de la domotique, il y a toujours un modèle qui correspond à nos besoins. Retrouvez toutes les promotions :

Sur Amazon du 8 au 11 juillet

Sur le site officiel de SwitchBot jusqu’au 17 juillet inclus

Alors, quel produit vous fait le plus de l'œil pour ce Prime Day SwitchBot ?