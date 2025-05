Trolley T-Bar, un accessoire malin pour transporter votre trottinette électrique repliée

Vous avez déjà tenté de porter votre trottinette en montée, sous la pluie, avec une baguette dans une main et un parapluie mal plié dans l’autre ? Moi, oui. Et, c’est précisément ce genre de galère qui m’a fait découvrir le Trolley T-Bar, un accessoire tout simple, mais redoutablement efficace pour transporter sa trottinette sans se démonter l’épaule. Proposé à 21,38 €* au lieu de 29,99 € sur Amazon, il s’adapte à une large gamme de modèles (Xiaomi M365, Pro 2, Mi 1S, et leurs cousines Takara, Ducati ou Iwatboard) et permet de la faire rouler debout, sans effort. Fabriqué en France, en polypropylène résistant comme l’alu, ce petit bijou gagne à être connu. Découverte.

Un accessoire malin pour soulager vos bras (et vos nerfs)

On ne s’en rend pas compte tout de suite, pourtant, une trottinette électrique, cela pèse son poids, et c’est bien l’un de leurs principaux inconvénients. Une dizaine de kilos minimum, parfois davantage. Résultat : quand on doit la plier et la porter sur quelques mètres (escalier, métro, coffre de voiture…), c’est une galère qui commence. Le Trolley T-Bar vient alors jouer les sauveurs. Il se fixe en deux minutes chrono, avec seulement deux vis, et hop, votre trottinette tient debout toute seule et roule comme une valise à roulettes. Le gain ? Du confort, de la stabilité et une vie de citadin un peu plus douce. Je ne l’ai pas encore acheté, mais cela ne saurait tarder, car si ma trottinette est lourde, lui, étonne par sa légèreté : 300 g à peine et son emprise réduite. En effet, une fois monté, on l’oublie presque, il alourdit très peu l’engin. Petit bonus : ses roulettes de fabrication allemande sont silencieuses, étanches et protégées.

Compatible avec une multitude de modèles et solide comme un roc

Côté compatibilité, Smolt & Co. a vu large. Ce Trolley s’adapte à une douzaine de modèles, parmi les plus populaires du marché, dont :

Xiaomi : Mi Essential, Mi-Pro 2, Mi 1S, M365, M365 Pro, Scooter 3

Takara : MB851, MB855, MB850, MB1085

Powermi 8, Macwheel MX1, Iwatboard R9, Ducati Pro 1, City One AOVO Pro, Alfawise M

Et quelques clones compatibles

Bref, si vous avez une trottinette électrique classique achetée ces dernières années, il y a de fortes chances qu’elle soit concernée. Et, même si votre modèle ne figure pas dans la liste, sachez que la fixation est standardisée et que son large empattement assure une grande stabilité.

Un produit durable, fabriqué en France, et à petit prix

Et, le petit truc en plus ? Son côté durable. Le polypropylène utilisé est à la fois léger et ultra-résistant, et l’ensemble est fabriqué en France, dans une démarche clairement orientée qualité. Les roues, elles, viennent d’Allemagne et résisteront aux assauts de tous les terrains possibles. Je vous rappelle le prix du Trolley T-Bar : 21,38 €* au lieu de 29,99 € sur Amazon, cela ne vaut pas le coup de s’en priver ! Et vous ? Comment déplacez-vous ou portez-vous votre trottinette ? Racontez-moi, je suis curieuse ! Et, si vous avez repéré une coquille, cliquez ici pour publier un commentaire .

