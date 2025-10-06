UGREEN casse les prix sur sa gamme NASync à l’occasion des Prime Fall Day.

Le Black Friday est encore loin, mais ce n’est pas une raison pour ne pas faire de bonnes affaires ! UGREEN prend les devants, avec le Prime Fall Day et des prix à tomber sur des produits un peu particuliers… Alors, je ne sais pas vous, mais de mon côté, j’ai longtemps accumulé les abonnements cloud : Google Drive pour les documents, iCloud pour les photos, un petit Dropbox pour le boulot… Bref, une vraie collection de factures numériques. À la fin de l’année, cela représentait un joli budget, pour un service dont je ne contrôlais même pas réellement les données. C’est exactement là qu’intervient un NAS (ou Network Attached Storage), ou en français : un serveur de stockage qui vous appartient et que vous gérez depuis la maison. Et, bonne nouvelle : UGREEN propose en ce moment des réductions allant jusqu’à -25 % sur ses modèles NASync, parfaits pour s’équiper sans se ruiner. Je peux vous assurer que c’est une bonne affaire, puisque je possède déjà le modèle DXP 4800 que j’avais reçu pour test. Alors ? Prêts pour une avalanche de bons plans pendant quelques jours seulement, du 3 au 9 octobre inclus ? Je vous embarque à la découverte des NAS et autres Bundles d’UGREEN, c’est parti.

Le UGREEN NASync DH4300 Plus : la porte d’entrée idéale

Si vous n’avez jamais utilisé de NAS, le UGREEN NASync DH4300 Plus est probablement le modèle qui vous conviendra le mieux. Il est pensé comme un premier pas dans cet univers : installation simple, interface intuitive et fiabilité au rendez-vous. Pas besoin d’être un ingénieur réseau pour s’y retrouver : en quelques clics, vos disques durs sont reconnus et vos fichiers centralisés. C’est le produit sur lequel UGREEN met le paquet pour ce Prime Fall Day. Son prix passe de 429,99 € à seulement 322,49 €*. Pour comparer, c’est souvent moins que deux ans d’abonnement cloud haut de gamme, et ici, vous gardez le contrôle sur vos données. Vous trouverez ensuite, un tableau récapitulatif des prix et des modèles proposés pour cette semaine promotionnelle.

La série DXP : pour les gros besoins et les pros exigeants

Maintenant, si vous êtes plutôt du genre à accumuler des téraoctets de films en 4K, à travailler sur des projets collaboratifs lourds ou à vouloir sauvegarder tout le contenu d’un petit bureau, alors la série DXP est taillée pour vous. On y retrouve des modèles comme le UGREEN NASync DXP4800 Plus ou le UGREEN NASync DXP8800 Plus, capables de supporter des flux de travail exigeants, avec une sécurité renforcée et des vitesses de transfert impressionnantes. C’est, selon UGREEN, le choix des utilisateurs avancés, des créatifs, ou même des PME qui veulent une solution solide sans investir dans des serveurs hors de prix. Et, avec les promos, on parle de réductions de plusieurs centaines d’euros.

Pourquoi le NAS est plus rassurant qu’un cloud lointain ?

Soyons honnêtes : il y a un petit confort psychologique à se dire que ses données ne sont pas stockées « quelque part » dans un centre de données inconnu. Avec un NAS, vos fichiers restent chez vous, et vous savez exactement où ils sont. Bien sûr, vous pouvez y accéder à distance, mais c’est vous qui fixez les règles du jeu. En plus, comme nous vous en parlions dans cet article, la maîtrise de ses données personnelles est devenue un vrai enjeu. Entre piratages, hameçonnages et fuites de données massives, avoir un NAS, c’est un peu comme reprendre les clés de ces données, et arrêter de les mettre en danger !

Des remises vraiment significatives

Parfois, les « bonnes affaires » se traduisent par 10 ou 15 € économisés. Ici, on est dans une toute autre catégorie : jusqu’à 25 % de remise, soit plusieurs centaines d’euros de réduction. Par exemple, le DXP8800 Plus passe de 1 499,99 € à 1 124,99 €*, et le DXP6800 Pro descend de 1 199,99 € à 899,99 €*. Même le haut de gamme devient plus abordable, et si l’on divise ce coût sur les années d’utilisation, on se rend vite compte que l’investissement est largement rentabilisé.

Les bundles avec UPS : penser aussi à la sécurité électrique

Je ne sais pas si vous avez déjà vécu une coupure de courant en pleine sauvegarde ! Moi, si, et je peux vous dire que ce n’est pas un bon souvenir, avec des heures de travail perdues, à devoir tout recommencer. Pour éviter ça, UGREEN propose des versions bundle avec UPS intégré. Un UPS (ou onduleur) permet de maintenir votre NAS sous tension quelques minutes, juste assez pour finir une tâche et l’éteindre correctement. Par exemple, le DXP4800 + UPS est proposé à 487,99 €* au lieu de 649,99 €. Quand on connaît l’importance d’une sauvegarde propre, ce détail peut faire toute la différence.

Attention aux dates : un bon plan limité dans le temps

Ces offres ne sont pas permanentes. UGREEN a calé deux périodes précises :

Les NAS seuls (comme le DH4300 Plus et la série DXP) sont en promotion les 8 et 9 octobre seulement.

Les bundles avec UPS sont proposés du 3 au 8 octobre.

Ne tardez pas trop si vous voulez en profiter, c’est un conseil d’ami 😊 ! Voici le tableau récapitulatif des offres UGREEN NASync à ne manquer sous aucun prétexte :

Une technologie qui devient enfin accessible à tous

Il y a quelques années, parler de NAS relevait du jargon d’ingénieur. Aujourd’hui, c’est devenu une solution grand public : pratique, sécurisée et finalement pas si chère que ça, surtout en période de promotions. Que vous soyez un particulier qui en a marre du cloud ou une petite équipe qui cherche une solution fiable, les NASync d’UGREEN ont clairement une carte à jouer. Et vous, allez-vous profiter des promos UGREEN NASync Prime Fall Day pour vous offrir un NAS, ou continuer à payer vos abonnements cloud ? Et vous, que pensez-vous de cette solution proposée par les NAS ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Les prix indiqués sont valables uniquement pendant le Prime Fall Day.