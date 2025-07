UGREEN FineTrack : deux traqueurs malins en promo pour enfin arrêter de perdre vos affaires

Perdre ses clés, son portefeuille ou sa valise : voilà des galères que l’on connaît tous, souvent au pire moment. Heureusement, les traqueurs Bluetooth sont là pour jouer les sauveurs, et UGREEN frappe fort avec deux modèles en promotion du 8 au 11 juillet à l’occasion du Prime Day. Leur petit nom ? UGREEN FineTrack Smart Finder et UGREEN FineTrack Slim Smart Finder. Tous deux sont compatibles avec l’application « Find My » d’Apple (donc exclusivement pour iOS) et promettent de vous éviter bien des crises de nerfs. Je les utilise d’ailleurs depuis plusieurs semaines au quotidien (mon test est disponible ici), et ils m’ont déjà sauvé la mise plus d’une fois. Que ce soit pour retrouver mes clés égarées ou mon portefeuille coincé entre deux coussins, ces petits traqueurs ont clairement gagné leur place dans ma routine. Ils sont en promo, et vous devriez jeter un coup d’œil à ce qui vous attend ! C’est parti !

Le traqueur UGREEN FineTrack Smart Finder : le détective de poche qui bip fort

Ce premier modèle est un véritable caméléon high-tech. Proposé à 11,99 € au lieu de 19,99 € (soit 40 % de réduction), il se glisse dans votre sac, votre trousseau ou votre valise pour veiller sur vos effets personnels. Sa spécialité ? Localiser vos objets en un clin d’œil grâce à un bip sonore puissant de 80 dB. Il vous suffit d’ouvrir l’application Find My sur votre iPhone ou de demander gentiment à Siri de s’en occuper. Sa batterie CR2032 assure jusqu’à 2 ans d’autonomie (parfait pour les têtes en l’air chroniques), et l’application vous alerte quand il est temps de la remplacer. Petit plus rassurant : il est conçu pour éviter tout accident domestique avec les enfants, grâce à son boîtier sécurisé. Et, si votre objet se perd hors de portée ? Pas de panique ! Le réseau mondial Find My et ses centaines de millions d’appareils Apple se mobilisent pour vous aider à remettre la main dessus. Profitez de l’offre ? C’est par ici : UGREEN FineTrack Smart Finder

Le traqueur UGREEN FineTrack Slim Smart Finder : ultra-fin, ultra-pratique, ultra-malin

Si vous êtes du genre minimaliste ou que vous détestez les objets encombrants, voici votre nouveau meilleur allié : le UGREEN FineTrack Slim Smart Finder, actuellement à 19,49 € au lieu de 29,99 € (35 % de remise). Son épaisseur ? À peine 1,7 mm. Autant dire qu’il se glisse discrètement dans un portefeuille, une pochette ou même un passeport. Tout comme son cousin, il fonctionne exclusivement avec l’univers Apple et propose un bip sonore jusqu’à 80 dB pour repérer vos affaires à proximité. En cas de perte plus sérieuse, le réseau Find My prend le relais, et vous pourrez même partager sa localisation avec cinq personnes au maximum. Cerise sur le gâteau : il est étanche (certification IP68) et rechargeable. Une fois plein, il tient jusqu’à un an sans faiblir. Profitez de l’offre ? C’est par ici : UGREEN FineTrack Slim Smart Finder

Deux gadgets, deux profils, même objectif : ne plus rien perdre !

Si vous hésitez encore entre ces deux modèles malins, voici un petit comparatif rapide :

FineTrack Smart Finder :

Format classique, idéal pour clés, sacs et valises

Pile remplaçable (autonomie : 2 ans)

Bip sonore puissant (80 dB)

Prix Prime Day : 11,99 €

FineTrack Slim Smart Finder :

Ultra-fin (1,7 mm), parfait pour portefeuille et passeport

Rechargeable (autonomie : 1 an)

Étanche (IP68)

Prix Prime Day : 19,49 €

Bref, selon vos besoins, vous trouverez forcément votre bonheur !

Deux promos irrésistibles pour traquer vos affaires… et vos oublis !

Que vous soyez du genre à égarer vos clés tous les matins ou à vouloir sécuriser vos bagages avant un grand voyage, ces deux traqueurs UGREEN méritent leur place dans votre quotidien. L’un mise sur l’endurance et la simplicité, l’autre sur la discrétion et la robustesse, mais tous deux partagent le même objectif : vous éviter les crises de panique et les recherches sans fin. Et vous, lequel des deux traqueurs UGREEN choisiriez-vous pour vos objets les plus précieux durant ce Prime Day ?