UGREEN imagine un Noël qui fait du bien : partage, calme et simplicité

Et, si cette année, on se souvenait enfin que Noël n’existe vraiment que lorsqu’on le vit ensemble ? À Réau, quand les guirlandes commencent à s’enrouler autour des façades et que les habitants ressortent leurs manteaux les plus chauds, je me rends compte à quel point j’attends cette période. Mais je n’attends pas forcément les mêmes choses que certains, juste du calme et un peu de repos. Pour moi, entre les réunions, les préparatifs des repas de fêtes et les articles à terminer pour NeozOne, je rêve surtout d’une chose : ralentir. Et, c’est exactement ce que propose UGREEN avec son thème festif « Ensemble faisons Noël ». Eh oui, le fondement de Noël, c’est un moment où l’on se rassemble, où l’on partage, et où la technologie ne devrait être là que pour nous simplifier la vie. Cette année, UGREEN choisit de mettre l’humain au premier plan, en proposant un guide de cadeaux inspiré des vrais utilisateurs, mais également une réflexion sur notre manière de vivre les fêtes. Et, je dois dire que cela résonne pas mal avec ma fin d’année très chargée. Embarquement immédiat pour la découverte.

Un Noël reconnecté à ceux qui comptent vraiment

Chaque année, j’ai le même rituel. Je promets de passer un Noël calme et tranquille et pourtant je me retrouve toujours à pourchasser les dernières décorations, à préparer les menus et à vérifier que mes chiens n’ont pas volé les sablés à peine sortis du four. Dans ce tourbillon, je remarque souvent que nos appareils prennent un peu trop de place. UGREEN propose quelque chose de différent : une technologie qui s’efface pour laisser place aux gens. Avec son écosystème qui charge, alimente et sécurise discrètement nos appareils, la marque nous invite à profiter de ce qui compte vraiment : la présence des proches. Cette philosophie, je la retrouve dans mon quotidien : les moments de convivialité à Réau, les réunions associatives où chacun pose son téléphone pour discuter vraiment, ou encore ces soirées d’hiver où je regarde un film de Noël avec mes chiens calés sous un plaid, sans me soucier d’une batterie qui se vide. La marque rappelle que la technologie peut soutenir nos liens, pas les remplacer, et je partage totalement cette philosophie.

Le DH2300 : le gardien moderne de nos souvenirs de famille

S’il y a bien un appareil qui résume cet esprit, c’est le UGREEN NASync DH2300, pensé comme une véritable boîte à souvenirs numérique. Avec ses 60 To de capacité, il accueille photos, vidéos et archives familiales comme aucune autre solution ne le fait. Vous connaissez ma manie d’immortaliser absolument tout : mes chiens qui courent, les coulisses des événements que nous organisons, les grands moments comme les petits. Avant, mes fichiers vivaient éparpillés dans plusieurs disques durs. Avec le DH2300 dont je vous parlais dans ce test, je range tout en un seul endroit, et surtout, je retrouve tout. L’IA intégrée organise les visages, les scènes, les lieux. Même des proches plus âgés pourraient l’utiliser, et c’est un véritable avantage. D’ailleurs, plus de 95 % des utilisateurs louent sa simplicité. Pour Noël, c’est l’assurance de pouvoir revoir les vidéos de famille sans chercher pendant vingt minutes un câble mystérieux. Et, quand UGREEN affirme qu’il est prévu pour durer longtemps après que les décorations seront rangées, je veux bien les croire.

Le MagFlow : le petit cadeau qui rapproche les couples

Pour les couples, UGREEN a pensé au MagFlow, une batterie externe magnétique de 10 000 mAh, qui a le chic pour devenir le petit cadeau attentionné qu’on utilise tous les jours. Avec sa charge rapide 25 W et son câble USB C de 30 W intégré, il maintient les téléphones de chacun prêts à fonctionner. J’ai souvent rencontré le problème de la batterie à 1 % alors que le tournage d’une vidéo était encore en cours ! Grâce au MagFlow, plus besoin de courir dans la maison pour chercher une prise, comme expliqué dans mon test des produits de la gamme MagFlow. Ce que j’aime, c’est son côté compact, élégant et terriblement pratique. Plus de 90 % des utilisateurs affirment qu’il finit par s’intégrer naturellement dans leur quotidien. Et, pour ceux qui préfèrent les solutions fixes, UGREEN propose aussi des versions 2-en-1 et 3-en-1. Le côté magnétique rend l’usage presque ludique, et il faut reconnaître que partager une batterie, c’est aussi partager un petit moment de complicité.

Le Nexode rétractable : l’allié des amitiés et des voyages improvisés

On connaît tous ce moment où un ami lance : « quelqu’un a un chargeur ? », et là… c’est le vide. Pendant les sorties ou les réunions en extérieur, ma fille est la spécialiste de la batterie à 3 %. Avec le Nexode 65 W à câble USB C rétractable, ce problème disparaît comme par magie. Il a été testé pour plus de 25 000 rétractations et 10 000 flexions, ce qui est plus que suffisant pour survivre à un sac à main, un voyage en train et même une virée en van aménagé sur des chemins caillouteux. Je l’ai déjà testé et je peux assurer qu’il est compact, robuste et capable d’alimenter plusieurs appareils à la fois, il encourage littéralement le partage spontané. UGREEN en fait même un symbole d’amitié : se prêter de l’énergie, après tout, c’est offrir un peu d’attention. Pour les fêtes, où l’on croise une multitude de proches, c’est le cadeau pratique par excellence.

Le Revodok : le plaisir de s’offrir un Noël organisé

Il y a aussi cette catégorie de cadeaux qu’on s’offre à soi-même, un peu comme une récompense de fin d’année. Pour cela, UGREEN propose le Revodok USB C 5-en-1, un hub compact qui réunit HDMI 4K, USB C PD 100 W et trois ports USB A. Autrement dit, l’accessoire parfait pour ranger son espace de travail, transférer ses fichiers ou connecter plusieurs appareils sans s’énerver. Moi qui jongle entre mes documents municipaux, mes photos d’articles et mes vidéos de tests, j’apprécie qu’un seul petit boîtier puisse mettre de l’ordre dans mon chaos numérique.

C’est aussi le genre d’objet qu’on utilise tous les jours sans y penser, mais qui fait gagner un temps précieux. Avec son design métallique élégant, il s’intègre parfaitement à un bureau épuré, que ce soit pour travailler, créer un visuel ou simplement regarder un film de Noël au chaud. Pour ceux qui veulent prolonger l’esprit des fêtes, UGREEN organise même un concours de l’Avent en partenariat avec plusieurs médias européens, avec des coffrets « Power Up » offerts chaque jour. Une manière festive d’accompagner les utilisateurs jusqu’au 24 décembre. Et vous, quel cadeau UGREEN vous accompagnera pour créer des souvenirs plus doux encore ce Noël ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .