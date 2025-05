Un robot tondeuse à moins de 200 € ? Voici le Parkside City Smart de LIDL !

Les robots tondeuses ont le vent en poupe, et il faut reconnaître, que lorsque l’on y a goûté, il devient difficile de s’en passer. Un gadget pour certains, mais une nécessité pour d’autres. En effet, en cas d’absence ou si l’âge avance, pousser la tondeuse peut devenir compliqué, voire impossible. Néanmoins, ces appareils restent relativement chers et inaccessibles à de nombreux foyers. Bonne nouvelle, l’enseigne LIDL lance son modèle de robot tondeur PARKSIDE à un prix défiant toute concurrence : 199 €* seulement ! Pour ce prix mini, vous ne tondrez pas les jardins du château de Versailles, mais elle promet quand même une pelouse impeccable jusqu’à 250 m². Ajoutons à cela, une gestion par application Bluetooth, des plages horaires programmables et même un capteur de pluie pour éviter les mauvaises surprises. Et, en plus, vous éviterez les nuisances sonores pour vos voisins ! Présentation.

Un robot à petit prix qui a de grandes idées

Le robot tondeuse PARKSIDE est livré avec 100 mètres de câble de délimitation et 100 crochets : à ce prix, vous devrez passer quelques heures à délimiter son périmètre d’action. Derrière son look compact (34 cm de large pour 6,7 kg seulement), la City Smart PAMRC 250 A1 embarque de grandes ambitions. De plus, il tond en trois hauteurs réglables, se pilote depuis l’application Parkside (ou directement sur le panneau de commande), et s’adapte aux petites surfaces urbaines. De plus, jusqu’à cinq zones secondaires peuvent être définies, ce qui en fait un robot étonnamment malin pour un prix aussi bas. Ajoutons le fait qu’il rentre tout seul se charger quand il pleut grâce à un capteur météo intégré. Enfin, il ne se laisse pas piéger par les escaliers ou les massifs : un capteur de levage et un détecteur d’obstacles la stoppent net.

Les vrais plus d’un robot tondeuse à 199 €*

En plus de son prix séduisant, le robot tondeur City Smart PAMRC 250 A1 embarque des fonctionnalités qu’on retrouve habituellement sur des modèles bien plus chers :

Programmation sur 7 jours, avec 2 plages horaires par jour

Retour automatique à la base en cas de pluie

Capteurs d’inclinaison, obstacles et soulèvement

Sécurité PIN contre les démarrages accidentels ou les vols

Système de lames à 3 lames réversibles

Compatibilité avec toutes les batteries Parkside X20V Team

Batterie 2 Ah fournie, avec équilibrage des cellules pour plus de longévité

Garage compatible disponible à 39,99 € pour ceux qui veulent un abri design

Franchement, à ce prix-là, cela ne vaut pas le coup de s’en priver si vous possédez un petit jardin !

Quelques limites à garder en tête

Évidemment, à moins de 200 €, on ne parle pas ici d’un robot capable de cartographier Versailles. Le parcours est guidé par câble périmétrique, et la surface maximale de 250 m² limite les grandes envolées. La largeur de coupe est de 16 cm, nous sommes loin d’un green de golf ! Et, n’espérez pas non plus un GPS intégré ni une connectivité Wi-Fi : ici, tout passe par le Bluetooth, donc restez dans les parages pour le programmer.

Mais, pour un petit jardin, c’est un excellent compromis. Le vrai défi ? Trouver une prise à moins de 3 mètres pour la base de recharge… Si vous rêvez d’une pelouse impeccable sans soulever un doigt (ou presque), ce robot Parkside coche pas mal de cases, surtout pour ce prix mini de 199 €*. (article épuisé en ligne, mais encore disponibles dans certaines boutiques). Alors, allez-vous adopter ce robot tondeuse pour votre pelouse urbaine ou continuer à pousser votre tondeuse à bout de bras cet été ? Votre avis nous intéresse ! Que pensez-vous de cet article ? Avez-vous déjà testé ce type d’aménagement ? Partagez vos impressions et vos retours, cliquez ici pour publier un commentaire .

*Le prix a été relevé le 8 mai 2025. NeozOne n’est pas responsable d’une éventuelle modification de ce dernier par le site vendeur (article épuisé en ligne, mais encore disponibles dans certaines boutiques).