Un super bon plan, Lidl propose un fendeur de bûches électrique Parkside à seulement 399 €

Et si préparer vos flambées devenait un jeu d’enfant ? Lidl propose son fendeur de bûches électrique Parkside à 399 €, puissant et sécurisé.

Un fendeur de buche pour le bois de chauffage.
Un fendeur de buche est actuellement proposé à un prix défiant toute concurrence. Crédit photo : capture d'écran Lidl (fond d'image IA)

Ah la corvée de bois ! Rien que de l’évoquer, j’ai déjà mon dos qui devient douloureux ! Et, pourtant, je fais partie des 7,5 millions de Français, selon l’ADEME, qui se chauffent grâce à la matière naturelle qu’est le bois ! Je vous ai peut-être déniché le bon plan de la saison !!! Attention, avis aux amateurs de flambées hivernales et aux bûcherons du dimanche : Lidl frappe encore avec un bon plan qui risque de faire des étincelles (mais pas dans votre cheminée, rassurez-vous). Le distributeur allemand propose en ce moment le fendeur de bûches électrique Parkside pour seulement 399 €* sur son site officiel. Avec une puissance de 2200 W et une force de fendage de 6 tonnes, cet engin pourrait bien vous éviter quelques courbatures et, accessoirement, des discussions musclées avec votre hache traditionnelle. Présentation.

Un compagnon musclé pour vos corvées de bois

Avec son châssis robuste, son vérin hydraulique et ses 6 tonnes de force de fendage, ce fendeur de bûches Parkside promet de venir à bout du bois le plus récalcitrant. Plus besoin de jouer les forçats avec une masse : il suffit de poser votre bûche (jusqu’à 52 cm de longueur et 25 cm de diamètre), d’actionner la commande à deux mains, et le tour est joué. L’appareil est conçu pour être transporté facilement grâce à ses roulettes, un vrai plus quand on sait que l’ensemble pèse tout de même 57,5 kg. Autant dire que votre dos vous remerciera, surtout si vous préparez plusieurs stères avant l’hiver.

Des buches de bois.
Un fendeur de buche à moins de 400 € actuellement en vente chez Lidl. Photo d’illustration non contractuelle. Crédit : N. Kleczinski pour NeozOne

La sécurité avant tout

Lidl a pensé aux détails qui font toute la différence. Ce fendeur est équipé d’une couverture de sécurité dans la zone de fendage et d’un déclenchement à tension nulle pour éviter les mauvaises surprises. Le retour automatique du vérin hydraulique permet d’enchaîner les bûches sans manipulation compliquée. Bref, vous travaillez plus vite, plus efficacement et surtout sans prendre de risques inutiles. En effet, la sécurité reste une priorité dans le choix de ce type d’outil, surtout pour les particuliers qui ne sont pas des pros du fendage. Ce fendeur de buches est également à retrouver dans la liste des 15 innovations dans ce domaine, présentées dans cet article.

Infographie : les caractéristiques essentielles du fendeur de bûches électrique Parkside proposé par Lidl à 399 €, une alternative puissante et sécurisée à la hache traditionnelle.
Infographie : les caractéristiques essentielles du fendeur de bûches électrique Parkside proposé par Lidl à 399 €, une alternative puissante et sécurisée à la hache traditionnelle. Crédit infographie : neozone.org

Caractéristiques principales du fendeur de buches Parkside

  • Puissance : 2200 W
  • Force de fendage : jusqu’à 6 tonnes
  • Longueur maximale des bûches : 520 mm
  • Diamètre des bûches : de 50 à 250 mm
  • Vérin hydraulique : retour automatique, pression de service 208 bar
  • Construction : acier revêtu par poudre, aluminium et PVC
  • Dimensions : 116 × 42,5 × 61 cm
  • Poids : 57,5 kg
  • Prix : 399 €* (au lieu de bien plus pour des modèles similaires)

Alors, faut-il craquer pour ce bon plan ?

À 399 €, difficile de trouver un concurrent sérieux à ce fendeur de bûches électrique. Sa puissance, sa sécurité et sa robustesse en font un outil idéal pour les particuliers qui veulent stocker leur bois sans y laisser un bras… ou deux. Attention toutefois : un tel outil n’est pas une baguette magique. Il ne supprimera pas la corvée, mais il la transformera en une activité presque agréable (CQFD quand même).

Profitez du fendeur de buche Parkside

Et, si jamais vous hésitez encore, souvenez-vous qu’une bonne flambée sans effort, cela n’a pas de prix. Et vous, seriez-vous prêts à abandonner votre hache traditionnelle pour un fendeur électrique Parkside proposé à 399 € chez Lidl ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !

* Prix constaté au 23 septembre 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales.
