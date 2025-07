Une eau pure, chaude ou tiède à la demande, l’Hydrofast W100, la fontaine qui fait tout (ou presque)

L’eau est une ressource rare, et nous nous devons de la préserver ! Et, pourtant, nous en consommons beaucoup, pour boire, nous laver, effectuer nos tâches ménagères, cuisiner, arroser, etc. Si vous cherchez un appareil pour chauffer l’eau de votre café, du biberon du petit dernier ou de votre thé au jasmin, j’ai un bon plan à vous proposer ! Cet appareil filtre, chauffe, et illumine même vos soirées d’un discret halo bleu… et non, ce n’est pas un assistant connecté ou un mini-robot, mais bien l’Hydrofast W100, le dernier-né des filtres à eau par osmose inverse !

Proposé en ce moment à 319 €* sur Geekbuying au lieu de 349 €, ou à 349,99 €* sur Amazon au lieu de 399,99 €, il bénéficie d’une promotion valable jusqu’au 11 juillet 2025 inclus. Un bon plan pour ceux qui veulent boire une eau aussi pure que celle des sommets… sans déménager dans les Alpes. Le petit plus pour la planète ? Les eaux usées provenant de l’osmoseur sont réutilisables pour certaines tâches de la maison. Intéressés par cette innovation ? Je vous la présente immédiatement !

Une fontaine design, sans plomberie ni prise de tête

Je vous vois venir : « encore un gros truc à installer qui va m’occuper un samedi entier ». Eh bien non. L’Hydrofast W100 ne demande aucune installation. Il suffit de le poser sur le comptoir, de le brancher à une prise électrique, et il est prêt à vous servir un thé, un café ou un biberon. Oui, un biberon, car ce bijou technologique propose 8 températures au choix, de l’eau ambiante à 98 °C, en passant par les fameux 37 °C recommandés par Ameli.fr, pour les nourrissons.

Avec ses 15 volumes réglables (de 50 à 999 ml) et ses préréglages rapides (150, 300, 500 ml), vous pouvez préparer un mug, une bouteille ou une infusion sans y penser. Son écran LED intelligent vous indique en temps réel la qualité de l’eau (grâce au TDS-mètre intégré), la durée de vie du filtre et le niveau du réservoir. Le tout dans un format compact (43,6 cm de haut pour 17 cm de large) et léger (7,3 kg). Une vraie station d’hydratation domestique, même pour les petites cuisines.

Un filtre 6 en 1 pour une eau vraiment clean

La force de ce système, c’est sa filtration en 6 étapes, digne d’un laboratoire. L’Hydrofast W100 élimine 99,9 % des impuretés, y compris plomb, arsenic, chlore, fluorure et autres joyeusetés qui se cachent parfois dans l’eau du robinet. Et, grâce à sa technologie de reminéralisation, il réinjecte des éléments essentiels comme le calcium, le magnésium ou le potassium, pour une eau équilibrée (pH ≥ 7,5) et bien plus agréable à boire.

Comparatif express

Fonctionnalité Hydrofast W100 Type d’installation Aucune (comptoir, prise secteur) Filtration 6 étapes avec UV et reminéralisation Températures disponibles 8 niveaux Volumes réglables 15 (de 50 à 999 mL) Capacité filtre 2000 L (≈ 6 000 bouteilles plastiques) Ratio eau pure/eaux usées 3:1 (écoresponsable) Prix promo Amazon 349,99 €* (au lieu de 399,99 €) Prix promo Geekbuying 319 €* (au lieu de 349 €) Promo valable jusqu’au 11 juillet 2025 inclus

Une eau pour tout, et pour tous

Ce que j’ai particulièrement apprécié dans le concept, c’est sa polyvalence. On peut s’en servir pour faire du café à 92 °C, préparer un thé noir à 98 °C, ou verser un petit 65 °C sur une tisane aux fruits. Les amateurs de miel opteront pour un délicat 55 °C, les parents de jeunes enfants pour le très précis 45 °C. Et, si vous êtes du genre à proposer un bol d’eau à votre chat avant même de penser à vous, sachez qu’elle sera ultra-filtrée et minéralisée elle aussi. Il faudra juste la laisser refroidir ou la conserver au frais. Cerise sur le gâteau : les eaux usées sont réutilisables ! Avec un ratio de 3:1, vous pouvez récupérer l’eau de rejet pour arroser vos plantes, nettoyer la table ou laver le sol. Pas de gaspillage. Même votre ficus va vous remercier. Alors, que diriez-vous d’une eau filtrée, reminéralisée, chauffée au degré près et disponible en un clic, pour 329 € ou 349,99 € seulement jusqu’au 11 juillet 2025 ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

