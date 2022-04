Vente flash : SwitchBot casse les prix sur 3 produits (indispensables) de domotique

SwitchBot est une petite marque qui monte et qui propose des produits connectées plutôt originaux… Vous n’auriez sans doute, même jamais imaginé que certains de vos objets quotidiens puissent un jour, devenir des objets connectés… C’est un étrange système domotique que SwitchBot vous propose avec un système connecté à votre rideau, le SwitchBot Curtain, à votre interrupteur, le SwitchBot Bot ou encore une petite station météo à tout petit prix, la SwitchBot Meter Plus. Nous allons vous présenter ces produits originaux, dont vous ne soupçonniez probablement pas encore l’existence ! Et ils ont bien une réelle utilité, si l’on pense aux personnes à mobilité réduite ou qui rencontrent des difficultés à se déplacer. Découverte de ces petits objets connectés plus qu’étonnants en promotion du 1 au 13 avril inclus !

Le rideau SwitchBot

Ce petit objet va rendre votre rideau « connecté » ! Cela peut sembler un peu étrange, mais qui n’a jamais laissé le rideau ouvert par flemme d’aller le tirer ? Grâce à une petite batterie intégrée, vous pourrez fermer et ouvrir votre rideau, sans vous déplacer ! Il supporte un rideau jusqu’à 8 kilos et est pilotable depuis une distance de 3 mètres. Vous allez même pouvoir programmer la fermeture et l’ouverture des rideaux jusqu’à 5 fois par jour… On peut imaginer le matin et le soir et pendant la sieste des enfants, si le SwitchBot Curtain est installé dans leurs chambres. Ce petit ustensile rend votre rideau classique, intelligent en moins de 30 secondes sans branchement ni domotique perfectionnée. Pour l’installer c’est très simple, il suffit de le fixer sur la partie fermante de votre rideau puis de le connecter à l’application dédiée…

Il s’installe sur tous types de tringles à rideaux, mais il faudra le sélectionner en amont (en I pour les tringles droites, en U pour les tringles courbées). En ajoutant un petit SwitchBot Hub Mini, vous pourrez même décider d’ouvrir et fermer vos rideaux à 1000 kilomètres de chez vous… Ce qui peut être très pratique pour laisser penser que la maison n’est pas vide de tous occupants. Si malgré vous, vous continuez à ouvrir ou fermer manuellement vos rideaux, le SwitchBot Curtain le détectera et finira le travail ! Le SwitchBot Curtain existe en pack de deux unités pour les fenêtres à rideaux double… Le SwitchBot Curtain est disponible à 55,3€ au lieu de 79€ avec le code de réduction 10FZBANX ou directement sur Amazon.

Le SwitchBot Bot

Une fois vos rideaux équipés, vous aurez peut-être besoin d’équiper vos interrupteurs à bascules… Qui n’a jamais laissé une lumière extérieure allumée, ou même une chambre ou une salle de bain ? Avec le SwitchBot Bot, vous allez pouvoir instantanément transformer un interrupteur lambda en interrupteur connecté… Cela peut paraître inutile, mais les personnes à mobilité réduite pourraient trouver le concept bien utile ! Il est également possible de l’installer sur n’importe quel appareil avec un interrupteur à bascule… Un chauffage d’appoint dans votre studio de jardin, une lampe de chevet, il s’adapte partout où c’est possible. Avec le SwitchBot Bot, vous allez économiser sur votre facture d’énergie, tout simplement parce que vous pourrez éteindre les lumières sans vous déplacer, mais également parce que vous pourrez vérifier depuis votre smartphone qu’elles sont bien éteintes dans une dépendance par exemple.

SwitchBot Bot prend en charge les raccourcis Google Assistant / Amazon Alexa / Siri pour le contrôle vocal, vous pourrez donc allumer ou éteindre la lumière, même les bras chargés des courses de la semaine ! Avec 600 jours d’autonomie de la batterie et une connexion en Bluetooth, vous êtes tranquille pour quelques temps… Qui plus est, il peut se transformer en minuteur, et éteindre la lumière ou l’allumer à heure fixe : parfait pour les enfants, le soir, vous n’aurez plus à remonter pour éteindre ! Un petit truc sympa : installez le SwitchBot Bot sur votre cafetière, et programmez-le pour être réveillé par le rideau qui s’ouvre et l’odeur du café chaud : magique ! Le SwitchBot Bot est disponible à 20,99€ au lieu de 29,99€ avec le code de réduction 10FZBANX ou directement sur Amazon.

Le SwitchBot Thermomètre Hygromètre Plus

Le SwitchBot Meter Plus est une petite station météo qui va vous aider à surveiller la température intérieure et extérieure mais également le taux d’hygrométrie (humidité) de votre habitation. Avec un grand écran de 3 pouces, il facilite l’affichage et vous permet de relever toutes les informations en un coup d’œil. Ce SwitchBot Meter Plus est équipé d’une puce suisse Sensirion3, qui lui permet de détecter les différences de température à 0,1 ° C près avec une différence d’humidité de 1% HR. Il peut être placé sur une table grâce à ses deux supports pliables, aimantés au réfrigérateur ou accrochés à un mur grâce à son crochet central. La seule condition pour lui conserver des données efficaces étant qu’il ne doit pas se trouver près de l’eau ou sur une surface humide.

Il est également compatible avec Alexa, Google Home, Siri Shortcuts, Line, Smart Things. Vous n’avez qu’à parler pour connaître la température de la pièce ! Il fonctionne aussi avec le SwitchBot Hub Mini, les humidificateurs intelligents et les prises intelligentes pour que votre pièce soit automatisée et confortable à tout moment. Vous allez pouvoir définir des plages d’alarmes, ainsi si la température dépasse votre seuil de tolérance, vous pourrez agir directement sur votre chauffage, aérer votre maison, ou baisser la température de la chaudière. Enfin, il permet aussi d’enregistrer vos données quotidiennes pendant une période de 68 jours consécutifs, puis de les analyser sur l’application. Le SwitchBot Thermomètre Hygromètre Plus est disponible à 13,99€ au lieu de 19,99€ avec le code de réduction 10FZBANX ou directement sur Amazon.