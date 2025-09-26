WELOCK lance sa promo d’automne : jusqu’à 60 € de remise sur ses serrures connectées

Les serrures connectées ne sont plus un gadget réservé aux geeks. Elles s’imposent désormais comme un véritable outil de sécurité et de confort au quotidien. À l’occasion des promotions d’automne, WELOCK casse les prix sur son modèle phare TOUCH41 et sur son module Wi-Fi Gateway, permettant à chacun de moderniser sa porte d’entrée à prix réduit. Découverte d’une offre qui pourrait bien ouvrir de nouvelles portes dans votre vie numérique.

Un marché en pleine expansion

La domotique et l’Internet des objets transforment progressivement nos habitations. Serrures connectées, caméras IP, thermostats intelligents… Les Français adoptent ces nouvelles technologies pour améliorer leur sécurité, leur confort et la gestion énergétique de leur foyer. Mais le prix et la complexité technique peuvent freiner certains. Avec sa gamme de produits simples à installer et son offre WELOCK entend lever ces obstacles et séduire un public toujours plus large.

La WELOCK Smart Lock TOUCH41 : la sécurité version 2025

La WELOCK Smart Lock TOUCH41 se distingue par sa capacité à remplacer un cylindre traditionnel sans gros travaux ni câblage. Cette serrure connectée combine technologie et praticité. Elle s’ouvre grâce à une empreinte digitale, une carte RFID ou via l’application mobile. En quelques secondes, l’accès est sécurisé et personnalisé. Cette serrure permet de créer des droits d’accès temporaires ou permanents pour les membres de la famille, les invités ou les prestataires. Elle conserve un historique des ouvertures et des fermetures, et envoie des alertes quand les batteries internes doivent être remplacées. Cette approche hybride rassure les utilisateurs novices de la domotique : même en cas de souci technique, un système de secours reste disponible.

Une remise qui tombe à pic

Avec le coupon VD63, le prix de la WELOCK TOUCH41 passe de 189 € à seulement 126 €, soit jusqu’à 63 € d’économies. Un tarif compétitif pour un dispositif complet qui modernise et sécurise votre entrée pour le prix d’un smartphone d’entrée de gamme. C’est l’occasion parfaite pour s’équiper, surtout à l’approche des fêtes et des absences prolongées.

La passerelle Wi-Fi Gateway : l’intelligence en plus

Pour tirer parti de toutes les fonctions connectées, WELOCK propose sa passerelle Wi-Fi Gateway. Ce petit boîtier se connecte à votre réseau domestique et fait le lien entre la serrure et le cloud. Il devient alors possible d’ouvrir ou de verrouiller votre porte à distance, de gérer les droits d’accès depuis l’autre bout du monde et de recevoir des notifications instantanées. Compatible avec Alexa, cette passerelle s’intègre dans des scénarios domotiques. Par exemple, verrouiller automatiquement la porte à une heure donnée, ou l’ouvrir lorsque vous approchez avec votre smartphone. Le module est proposé à 99 € et bénéficie d’une garantie de deux ans. Un investissement qui transforme la serrure connectée en véritable système de sécurité pilotable depuis votre téléphone.

Des avantages concrets pour les utilisateurs

La combinaison TOUCH41 + Gateway offre de nombreux avantages. Installation rapide sans faire appel à un serrurier. Création d’accès temporaires pour des invités ou des prestataires. Suivi de l’historique des entrées et sorties. Notifications en temps réel sur l’application mobile. Compatibilité avec Alexa et, plus largement, avec l’écosystème des assistants connectés. Enfin, une tranquillité d’esprit grâce à l’expédition depuis l’Europe et à la garantie de deux ans, qui évite frais de douane et délais interminables. En pratique, cette solution convient aussi bien aux particuliers qu’aux petits professionnels, comme les gestionnaires de locations courtes durées ou les bureaux partagés. La possibilité de révoquer ou d’ajouter des accès en quelques secondes représente un gain de temps considérable.

Points d’attention et bonnes pratiques

Avant d’acheter, il convient de vérifier certains points. La compatibilité avec le cylindre de votre porte actuelle : la plupart des modèles standards européens sont compatibles, mais mieux vaut contrôler. La qualité du réseau Wi-Fi domestique : la passerelle repose sur une connexion stable pour fonctionner de manière optimale. L’autonomie des batteries : même si elles sont longue durée, il faut les remplacer ou les recharger régulièrement. Enfin, la sécurité logicielle : privilégier les mises à jour de l’application et de la serrure pour corriger d’éventuelles failles.

Pourquoi c’est le bon moment pour s’équiper

Le marché des serrures connectées est en plein boom. Les prix baissent, les produits deviennent plus fiables et plus faciles à installer. WELOCK profite de ce contexte pour démocratiser ses solutions, avec un prix plancher pour la TOUCH41 et un module Wi-Fi Gateway complémentaire. Pour les amateurs de domotique, c’est aussi l’occasion de transformer sa porte en un objet digne d’un film de science-fiction. Dans un contexte où la sécurité du domicile reste une préoccupation majeure et où les modes de vie sont de plus en plus nomades, cette flexibilité a de quoi séduire. Pouvoir ouvrir à distance pour un livreur, un artisan ou un proche est un confort qu’on adopte vite.

Conclusion : la serrure connectée accessible à tous

Les serrures connectées s’imposent progressivement comme un standard dans l’univers de la domotique. En cassant ses prix pour l’automne, WELOCK offre une opportunité rare d’équiper son logement avec une solution fiable, pratique et compatible avec Alexa. La TOUCH41 et la passerelle Wi-Fi Gateway répondent à un besoin concret : sécuriser sa porte tout en conservant une flexibilité maximale sur les accès. Que vous soyez particulier ou petit professionnel, que vous souhaitiez améliorer la sécurité de votre foyer ou simplement gagner du temps et du confort, cette offre représente une porte d’entrée idéale vers la domotique. Avec des produits expédiés depuis l’Europe et garantis deux ans, c’est aussi un gage de tranquillité pour l’avenir. La promotion est toutefois limitée dans le temps. Si vous envisagez de franchir le pas de la serrure connectée, c’est le moment d’agir. Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .