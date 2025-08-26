Xgody N6 Pro, un videoprojecteur 1080P compatible Netflix à 109 € seulement

Quand on pense soirées cinéma maison, on imagine déjà le plaid, le pop-corn et un bon film. Mais, pour que la magie opère, encore faut-il avoir l’appareil qui transforme le mur blanc en écran XXL. C’est là qu’entre en scène le Xgody Gimbal N6 Pro, un vidéoprojecteur portable certifié Netflix, affichant une résolution 1080P native et une luminosité de 700 ANSI lumens. Son prix ? Normalement 179,99 €*, mais grâce à une offre de rentrée disponible sur Amazon, on le trouve à seulement 109,79 €* avec le code promo 6WOVQLCS valable du 20 août au 30 septembre 2025.

Pour les plus curieux, vous pouvez retrouver la marque et ses autres innovations sur le site officiel de Xgody. Et, je dois avouer que rien que l’idée de transformer ma chambre en mini-salle obscure me donne envie de ressortir mes vieux DVD. Le problème était que je râlais toujours contre les câbles et réglages interminables des anciens projecteurs. Avec ce modèle, c’est la simplicité qui devrait m’attendre. Et, entre nous, pour moins de 110 €, difficile de ne pas craquer, surtout quand on aime autant les soirées cocooning que moi. Présentation.

Un projecteur qui transforme n’importe quel mur en cinéma

Le N6 Pro n’est pas un simple projecteur : il est pensé pour être un véritable compagnon de divertissement. Avec sa certification officielle Netflix, ses raccourcis pour lancer en un clic vos applications préférées, et son système WhaleOS fluide, il fait oublier la télécommande compliquée des box TV. Il corrige automatiquement l’image, s’ajuste aux obstacles, et son support rotatif intégré permet de trouver l’angle parfait même sous la tente. En clair, vous branchez, vous lancez votre série et c’est parti ! Je possède moi-même un vidéoprojecteur dans le salon, et je ne pourrais plus m’en passer quand je souhaite regarder un film ou un documentaire ! Les images sont à couper le souffle comme les paysages et le son est incomparable. Le Xgody pourrait bien trouver aussi sa place dans notre chambre !

L’offre de rentrée imbattable sur Amazon

À l’occasion de la rentrée, Amazon met les petits plats dans les grands : le Xgody N6 Pro passe à 109,79 €* au lieu de 179,99 €* grâce au code promo 6WOVQLCS. L’offre est disponible jusqu’au 30 septembre 2025, minuit, sur la page Amazon du produit. Autant dire qu’à ce tarif, il est difficile de trouver un projecteur aussi complet : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HDR10 et même 32 Go de stockage interne. De quoi transformer votre salon en salle obscure sans exploser votre budget rentrée. Honnêtement, je n’ai pas souvenir d’un prix aussi bas pour un vidéoprojecteur qui dispose d’autant de fonctionnalités et de puissance.

Un écran 100 pouces offert aux 300 premiers

Mais, ce n’est pas tout. Pour marquer la rentrée, Xgody a lancé une opération spéciale : les 300 premiers acheteurs du N6 Pro qui partageront leur expérience (photos, vidéos ou texte) sur leurs réseaux sociaux avec les hashtags #XgodyN6pro, #XgodyProjector, #FREE_ALR_Screen_N6PRO recevront gratuitement un écran de projection ALR de 100 pouces. Pour participer, il suffit de cliquer sur la bannière dédiée sur le site officiel, remplir le formulaire d’inscription, ou contacter directement le service client (support@xgody.com) via e-mail ou réseaux sociaux (Instagram, Facebook, etc.). Attention : premier arrivé, premier servi, et une fois les 300 écrans distribués, l’offre sera close. Alors, tentés par un home cinéma complet pour moins de 110 €, avec en prime un écran de 100 pouces gratuit si vous êtes rapides ?

* Prix constaté au 22 août 2025, susceptible de varier à tout moment. NeozOne décline toute responsabilité en cas de modification décidée par le site vendeur.

Publi-rédactionnel