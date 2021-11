Xiaomi : ces six produits sont en promo !

Xiaomi n’est plus à présenter dans le monde de l’électronique : la marque est particulièrement appréciée pour ses Smartphone et accessoires. Vous avez envie de vous en offrir un ? Ça tombe bien parce que six produits de la marque Xiaomi sont en promo durant toute la journée du 11 novembre. Une occasion à ne manquer sous aucun prétexte !

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Le Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE embarque un processeur Snapdragon 778G Octa Core, couplé avec 6 ou 8 Go de RAM. Avec son appareil photo/vidéo de 64 Mp, vous pourrez prendre de belles photos. La fréquence d’affichage de l’écran est de 90 Hz pour un confort d’utilisation optimal. Le stockage internet est de 128 ou 256 Go selon le modèle choisi. Trois modèles sont disponibles :

6 GB + 128 GB pour le prix de 299 dollars.

8 GB + 128 GB qui est proposé à 319 dollars.

8 GB + 256 GB dont le prix devient 349 dollars.

Pour profiter de la promotion sur le Smartphone Xiaomi 11 Lite 5G NE, vous aurez besoin du code promo 30250DOUBLE, et ce peu importe le modèle que vous choisissez.

Xiaomi 11T

Le Xiaomi 11T est un Smartphone avec un écran AMOLED à 120 Hz. Il embarque une puce Dimensity 1200-Ultra Octa Core pour un maximum de puissance. Son capteur principal est de 108 Mp pour de super photos. En fonction de votre budget et vos besoins, vous avez le choix entre deux modèles :

8 GB + 128 GB pour le prix de 439 dollars.

8 GB + 128 GB qui est proposé à 489 dollars.

Le code promo pour profiter de l’offre sur le Xiaomi 11T est SZYBKA25. Sinon, vous avez les stores coupon aussi.

Poco X3 Pro

Le Smartphone Xiaomi Poco X3 Pro est doté d’un processeur Snapdragon 860, plus 6 ou 8 Go de RAM. Les capacités de stockage sont de 128 Go et 256 Go en fonction du modèle choisi. Le téléphone embarque la technologie NFC et une batterie de 5160 mAh.

Voici les codes promo pour chaque modèle : 23190DOUBLE pour le Poco X3 Pro 6 GB + 128 GB (prix 219 dollars) et pour le Poco X3 Pro 8 GB + 256 GB (249 dollars).

Les 300 premiers arrivés dans les deux heures qui suivent la promotion pourront gagner un cadeau « boite mystère » avec un aspirateur robot Mijia – des écouteurs 2S – une montre connectée Mi Band 6 – une montre connectée Mi Watch – une Mi Power Bank.

Redmi Buds 3 Pro

Les Redmi Buds 3 Pro sont des écouteurs True Wireless, donc sans fils et de type intra-auriculaires. Compatible avec la connexion Bluetooth 5.2, ils offrent jusqu’à 28 heures d’écoute non-stop. Le temps de rechargement complet est de 150 minutes. Ils embarquent la technologie ANC (réduction de bruit active) ainsi que la recharge sans fil Qi. Les Redmi Buds 3 Pro à seulement 49,99 dollars.

Xiaomi : kit de tournevis de précision

Le kit Xiaomi Electric Precision Screwdriver embarque un lot de tournevis électriques, avec la fonctionnalité de contrôle précis du couple à deux vitesses. Parfait pour le bricolage, le kit s’accompagne d’un boîtier en aluminium magnétique. Les tournevis sont compatible avec l’interface de charge universelle de type C. Le code promo est AEPROMO (*Coupon de 50 % de réduction sur 50 pièces, ne peut pas être utilisé en même temps que le coupon de 3 $) pour s’offrir le kit de tournevis de précision. Les 15 premières commandent recevront une montre connectée Xiaomi Mi Band 6 en cadeau.

Mi Electric Scooter 3

Xiaomi aussi propose des scooters électriques ! Le Mi Electric Scooter 3 est une trottinette électrique avec un moteur de 600 W. Ce dernier lui permet de foncer jusqu’à 25 km/h max. L’autonomie en une seule charge est de 30 km, ensuite comptez un peu plus de huit heures pour recharger à nouveau la batterie. La trottinette est dotée d’un écran LCD et de la connexion Bluetooth. Pour profiter de l’offre sur la Mi Electric Scooter 3 à $449€ il suffit de rentrer le code 11AE60 (60$ de réduction)