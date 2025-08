Le troisième volet de TRON (avec Jared Leto) se dévoile dans une incroyable bande-annonce

Si Tron Arès est le volet 3 de la saga Tron, il n’est certainement pas la suite des opus précédents. On se rappelle qu’à l’origine Kevin Flynn se faisait aspirer dans un monde virtuel contre sa volonté et devait se battre avec des programmes informatiques. Même histoire ou presque avec l’Héritage où cette fois, le fils rejoint le père dans un univers virtuel. Arès fait tout l’inverse en envoyant son héros à la rencontre de l’humanité. Disney démontre une approche contemporaine en invitant l’IA. Ce classique revient donc sur nos écrans en signant une révolution.

Du numérique à la réalité, une rencontre prometteuse

On a tous connu ce sentiment de vulnérabilité à l’annonce de l’IA. Surtout quand on apprend que peut-être, elle nous piquera notre job. Tron Arès navigue sur l’actualité de l’intelligence artificielle en envoyant des programmes d’IA en mission dans le monde réel. Est-ce une prédiction ? Nous ne pouvons pas le dire, mais ce dont nous sommes certains, c’est que cette nouvelle intrigue promet de séduire un grand public, des fans de la première heure à un public nouveau constitués de la nouvelle génération. Ainsi, le film promet de nous mettre un peu plus face à nos peurs sur l’IA : contrôle, responsabilité, désacralisation. Cette phrase choc de Gillian Anderson dans la bande-annonce « Tu crois que tu contrôles tout ça ? Tu as tort ! » soulève d’ailleurs la question du contrôle sur Arès.

Un casting varié avec des personnages de la première heure

Bien que la franchise conserve certains anciens visages, elle ne se prive pas de nouveaux qui feront sans doute sensation. C’est le cas de Jared Leto dans le rôle principal d’Arès, le soldat envoyé du monde numérique pour l’humanité. Ainsi, Jeff Bridges garde son rôle dans la saga originale, de même que le design néon lumineux bleu (preuve qu’il reste dans le camp des « gentils ») de son costume. Gillian Anderson, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Cameron Monaghan et Arturo Castro font partie des figures que vous verrez très souvent dans le film. Rassurez-vous, l’univers visuel, même s’il est plus sophistiqué, s’inscrit dans la continuité des précédents opus.

Une sortie attendue pour l’automne

Ce film événement, brisant la frontière entre technologie et réalité, ne laisse aucun cinéphile indifférent. L’histoire, l’univers visuel et les acteurs éveillent la curiosité même des non-amateurs. Alors quand est-ce qu’il sera dans les bacs ? La bande-annonce officielle de Disney affiche le 8 octobre 2025 comme date de sortie. Mais la bande originale complète composée par Nine Inch Nails est, elle, prévue pour le 19 septembre, un peu avant la sortie officielle du film.

Vous pourrez donc commencer à mémoriser les sons qui accompagneront les scènes de Tron Arès. Fan depuis 1982, 2010 ou bien les deux, êtes-vous prêts à accueillir ce troisième volet de votre saga culte ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .