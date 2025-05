Un film adapté de Liu Cixin après l’excellente série « Le Problème à trois corps »

Vous suivez la série le Problème à trois corps sur Netflix et vous pensiez qu’elle était la seule œuvre de Liu Cixin dans l’univers des adaptations ? Détrompez-vous ! Après avoir déjà inspiré plusieurs blockbusters chinois à succès (on pense à The Wandering Earth, 650 millions de dollars de recettes rien qu’en Chine), l’auteur de science-fiction préféré de vos neurones revient avec Full-Spectrum Barrage Jamming. Ce récit court, extrait du recueil To Hold Up the Sky, sera bientôt adapté par Guan Hu (Black Dog), dans un film mêlant conflits géopolitiques et guerre électronique entre l’OTAN et une Russie futuriste et communiste. De quoi satisfaire les amateurs de tension militaire, de technologies folles… et de science-fiction pure et dure. Décryptage.

Le Problème à 3 corps : un tremplin planétaire

Le phénomène Liu Cixin a décollé chez nous avec Le Problème à trois corps, mis en images (et en millions de dollars) par Netflix et les créateurs de Game of Thrones. Mais, malgré ses 160 millions de budget et un univers fascinant mêlant mathématiques, physique quantique et extraterrestres très patients, la série n’a pas totalement conquis le public mondial. Pour avoir tenté de regarder le premier épisode, et ne pas l’avoir terminé, elle s’adresse, selon moi, à un public bien trop averti. De la science-fiction pur jus, qui n’est absolument pas mon domaine de prédilection. Néanmoins, elle a au moins réussi une mission essentielle… faire découvrir Liu Cixin au grand public occidental. Alors qu’en Chine, c’est déjà une superstar. The Wandering Earth, adaptation de sa nouvelle La Terre errante, a pulvérisé le box-office dès sa sortie, devenant un symbole du soft power chinois à la sauce science-fiction.

Full-Spectrum Barrage Jamming : quand la guerre devient algorithmique

Le prochain chapitre s’écrira donc avec Full-Spectrum Barrage Jamming. Pour ceux qui ont séché les cours de géopolitique spéculative, disons qu’il s’agit d’un récit futuriste où la Russie (toujours communiste dans cette version) affronte les forces de l’OTAN dans une bataille technologique d’un nouveau genre. Un conflit sans missiles ni tranchées, mais fait de brouillage électronique, d’intelligence artificielle et d’ondes parasites. À la manœuvre : le réalisateur chinois Guan Hu, capable de passer d’un film d’auteur primé à Cannes (Black Dog) à des fresques de guerre à 800 figurants.

Ce qu’il faut retenir des adaptations de Liu Cixin

Œuvre adaptée Format Succès public Originalité principale Le Problème à trois corps Série Netflix Mitigé Collision entre science dure et thriller SF The Wandering Earth Film chinois Énorme carton La Terre transformée en vaisseau spatial géant Crazy Alien Film chinois Succès local Comédie SF délirante avec extraterrestre piégé Full-Spectrum Barrage Jamming Film à venir En chantier Guerre électronique entre OTAN et Russie

Le romancier star de la SF chinoise n’a pas dit son dernier mot

Ce n’est pas tout : le réalisateur prépare aussi une adaptation d’En un mot comme en mille de Liu Zhenyun, roman contemplatif sur la solitude dans la Chine rurale. Un sujet qui me plairait, je pense davantage. Preuve que les studios chinois jonglent désormais avec science-fiction musclée et drames introspectifs. En parallèle, une nouvelle version du Problème à trois corps serait en cours… cette fois-ci, confiée à Zhang Yimou, réalisateur de Hero et Le Secret des poignards volants.

Les univers de Liu Cixin s'ouvrent un à un comme des portails temporels. Et, à chaque fois, un nouveau réalisateur tente d'en décrypter les lois. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans une nouvelle guerre électronique, sans quitter votre fauteuil, avec Full-Spectrum Barrage Jamming ?