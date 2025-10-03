Amazon conserve sa position de plus grand acheteur mondial d’énergies renouvelables

Le saviez-vous ? Amazon, le géant de la technologie et de la distribution, est le plus grand acheteur mondial d’énergies renouvelables, et cela, pour la cinquième année consécutive. Depuis cinq ans, la multinationale américaine investit dans des projets éoliens et solaires, et signe des contrats d’achat d’électricité (CAE) dans le monde entier, selon Bloomberg NEF. Rien qu’en 2023, ce dernier a recensé 8,8 GW de capacité de production d’énergie renouvelable sous contrat avec Amazon, un chiffre largement supérieur à celui acquis par Meta (deuxième acheteur la même année). Avec ces divers projets, le géant américain de la distribution veut contribuer à atteindre le « zéro émission nette de carbone » d’ici à 2040.

Plus de 600 projets solaires et éoliens

Amazon indique avoir investi dans plus de 600 projets éoliens et solaires dans le monde, dont 40 de grande envergure. Selon eux, ces projets, allant de petites installations photovoltaïques sur toiture à des installations de plusieurs dizaines de mégawatts, sont répartis dans plusieurs pays comme l’Inde, l’Australie, l’Indonésie, la Pologne, l’Afrique du Sud, etc. En Inde, par exemple, nous pouvons citer le parc solaire de Bikaner, un projet de 110 MW au Rajasthan, réalisé en partenariat avec Brookfield Renewable Partners. La multinationale souligne qu’elle cible surtout les pays et régions fortement dépendants des énergies fossiles. « Nous privilégions les projets dans les zones où leur impact sera maximal, tant pour la réduction des émissions de CO2 que pour la préservation de l’environnement », indique Kara Hurst, Chief Sustainability Officer d’Amazon.

Décarboner les réseaux électriques mondiaux

Le géant américain se fixe pour objectif de décarboner les réseaux électriques mondiaux le plus rapidement possible. « Nous souhaitons encourager les réseaux à devenir plus écologiques, parallèlement à nos propres opérations », déclare Patrick Leonard, directeur de la stratégie énergétique chez Amazon Web Services. Il ajoute que cette stratégie a conduit le groupe à se concentrer sur des projets dans des régions où l’électricité du réseau est particulièrement émettrice. Kara Hurst, de son côté, souligne que dans la lutte contre le changement climatique, la rapidité d’action et le choix des implantations sont cruciaux. Dans les régions où la part d’énergie renouvelable est plus élevée, la multinationale prévoit également de mettre en place des projets de stockage d’énergie. Elle aurait déjà participé à plusieurs projets de batteries de stockage en Californie, en vue de réduire la dépendance aux combustibles fossiles en dehors des heures d’ensoleillement.

Investir dans le nucléaire

Mais Amazon ne compte pas en rester là. Hormis le solaire, l’éolien et le stockage d’énergie, la multinationale américaine prévoit d’investir dans le nucléaire au cours des prochaines années. Entre autres, l’implantation d’un nouveau centre de données à proximité de la centrale nucléaire de Susquehanna, en Pennsylvanie. « Nous construisons un centre de données à proximité immédiate de cette centrale électrique. C’est l’occasion de répondre aux besoins de croissance d’Amazon Web Services, tout en préservant la viabilité de l’énergie décarbonée », explique l’entreprise.

Elle considère le nucléaire comme une option viable, d’où l’importance d’investir dans cette technologie. D’ailleurs, Amazon aurait déjà investi dans la société X Energy qui développe de petits réacteurs nucléaires modulaires, en vue d’une production commerciale d’énergie à l’horizon 2030. Que pensez-vous de cette politique de rachat d’énergie par Amazon pour réaliser leurs objectifs de neutralité carbone ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .