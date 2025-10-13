BZzzH Nuisibles : un apiculteur élimine les frelons asiatiques sans produit chimique

Ah les frelons asiatiques, nous donnerions cher pour nous en débarrasser ! Arrivés en France en 2004, ils n’ont depuis cesser de proliférer. Redoutables prédateurs d’abeilles, les apiculteurs développent des moyens considérables pour lutter contre ce fléau ! Dans la commune de Quily, dans le Morbihan, un drôle de héros lutte contre les nuisibles. Pas de cape, pas de superpouvoir… mais une combinaison d’apiculteur, une passion pour la nature et une philosophie bien à lui : « protéger sans empoisonner ». Depuis le 1ᵉʳ avril 2025, Thibault Jourdain a fondé BZzzH Nuisibles, une entreprise pas comme les autres, spécialisée dans la lutte contre les frelons asiatiques, taupes, punaises de lit ou rongeurs. Et, tout cela sans pesticides ni produits toxiques, avec des méthodes douces qui respectent l’équilibre du vivant. Si vous cherchez une solution propre et locale pour en finir avec un nid de frelons, c’est par ici que ça se passe ! Découverte.

Un apiculteur engagé contre un fléau qui décime les ruches

Chez Thibault, l’histoire commence dans les fleurs, pas dans les labos. Il découvre très tôt les joies du jardin avec son père, puis s’initie à l’apiculture. Le déclic vient d’un frelon. Ou plutôt d’une invasion de frelons asiatiques qui s’attaque sans pitié à ses abeilles. Sa réaction ? Pas de vengeance aveugle, mais une prise de conscience. Il refuse d’utiliser des produits chimiques comme la perméthrine, couramment pulvérisés pour éradiquer les nids. Selon lui, ces produits empoisonnent les sols, la faune… et les oiseaux qui mangent les larves contaminées. Il opte pour une alternative plus lente, mais plus saine : le pyrèthre végétal. Un insecticide naturel qui agit en douceur. « Ce n’est pas une guerre éclair », reconnaît-il dans une interview accordée au journal Ouest-France, « mais au moins je sais ce que je tue ». Résultat : les nids sont neutralisés sans disséminer de poison dans l’environnement. Un choix courageux quand on sait que la rapidité prime souvent sur la conscience écologique dans ce domaine.

Le frelon asiatique dans le viseur, mais pas les autres insectes

Le frelon asiatique, c’est un peu le serial killer des ruches. En quelques jours, il peut ravager une colonie entière. Et, comme il n’a aucun prédateur naturel en Europe, sa prolifération devient un vrai casse-tête pour les apiculteurs. Thibault, lui, ne fait pas d’amalgame. « Je tue le frelon asiatique, mais je laisse vivre les coccinelles, carabes et scarabées. Tout le monde n’a pas à payer pour les crimes d’un seul. » Sur le terrain, il arrive avec une panoplie d’outils adaptés à chaque situation : pièges sélectifs, perches télescopiques, injections ciblées, le tout accompagné de conseils pour éviter que le problème ne revienne. Et si possible, aucune trace de chimie. Son approche ? Observer, comprendre, puis agir. Pas question de tout raser à la va-vite.

Pourquoi choisir BZzzH Nuisibles plutôt qu’un traitement classique ?

Critère BZzzH Nuisibles Méthodes classiques Produits utilisés Pyrèthre naturel, pièges mécaniques Perméthrine, biocides puissants Respect de la biodiversité ✅ Faune auxiliaire épargnée ❌ Risques élevés pour les insectes utiles Mode d’intervention Personnalisé, respectueux Standardisé, parfois destructeur Impact environnemental Faible à nul Élevé, risques de pollution Relation client Conseils + prévention Souvent limité à l’éradication Zone d’action Morbihan et alentours Variable selon les prestataires

Un projet familial et engagé… à suivre de près

Derrière cette entreprise locale, il y a une histoire humaine. Thibault, épaulé par son fils Ewen en stage découverte, veut transmettre une autre façon de penser la lutte contre les nuisibles. Son objectif ? Allier efficacité et respect du vivant. Il souhaite aussi accompagner les collectivités locales en leur proposant des contrats, des interventions pédagogiques ou des formations à la gestion des frelons. Pas seulement pour les détruire, mais pour comprendre leur rôle, leur impact… et surtout éviter les dégâts collatéraux.

Son site bzzzh-nuisibles.jimdosite.com est une vitrine de cette démarche : des photos, des exemples d’intervention, et surtout une vraie transparence. Pas de marketing agressif ici, mais beaucoup de passion et un profond respect pour les abeilles, la terre… et même pour les clients ! Et vous, oseriez-vous remplacer l’insecticide par l’expertise d’un apiculteur écolo comme Thibault Jourdain ? Et vous, que pensez-vous de cette solution ? Dites-le-nous en commentaire : cliquez ici pour publier un commentaire . Une erreur s’est glissée ? Vous pouvez également nous en faire part !