Canicule : la ville d’Europe ou le taux de mortalité sera le plus élevé se trouve en France

Alors qu’en été, le thermomètre grimpe sans cesse dans les villes européennes, Paris se démarque en étant considérée comme la ville la plus mortelle en cas de canicule. Pas étonnant que toute la ville soit passée en vigilance rouge lors de la récente vague de chaleur qui a frappé de plein fouet la France. Et lorsqu’on est au rouge, c’est qu’il y a de gros risques pour la santé des habitants. Déjà en 2003, la France enregistrait près de 15 000 décès supplémentaires liés à la chaleur et sans surprise, la surmortalité atteignait les 127 % à Paris. Pourquoi Paris est-elle devenue tristement célèbre ? Rapport d’enquête !

Que dit concrètement cette étude ?

C’est dans une étude menée par the Lancet pour déterminer les victimes du réchauffement climatique que le verdict est tombé : Paris est la ville la plus à risque de décès en cas d’épisode caniculaire. Ces conclusions ont été tirées après une analyse des relevés météo entre le 1ᵉʳ janvier 2000 et le 31 décembre 2019 sur 854 villes d’Europe. Les chercheurs se sont appuyés sur des informations fiables de plusieurs organismes tels que le MCC, la NASA, Eurostat ou Copernicus, l’organisme en charge de la surveillance climatique en Europe. Bien évidemment, l’étude donne également des informations sur les villes où le froid fait le plus de ravages. Spoiler alert : Londres est la plus meurtrière en cas de froid.

Une différence de 10°C parfois entre Paris et les villes alentour : belle illustration ce matin du phénomène d’îlot de chaleur urbain ! 🌇📈🌡️ pic.twitter.com/JpCRzNFExK — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 24, 2020

Paris, ville lumière, ville caniculaire

Le surnom de ville lumière pourrait bientôt basculer en ville caniculaire, car Paris est, preuve à l’appui, plus à risque de surmortalité liée à la chaleur. Sa densité et son urbanisation inadaptée expliquent ce classement loin devant les villes du sud ou les températures sont souvent plus élevées. Certains architectes affirment que le célèbre style haussmannien très présent dans la capitale est en réalité inadapté pour se protéger efficacement contre la chaleur. Sans oublier une végétation qui se fait rare sur plusieurs avenues et son surpeuplement. En effet, la population parisienne est estimée à plus de deux millions d’habitants.

Conseils pour échapper à la canicule parisienne

En attendant que Paris se vide un peu dans quelques années, certaines solutions permettent d’affronter la chaleur et de diminuer les risques de mortalité. La première solution est la végétalisation de la ville qui s’accélère de plus en plus, initiative des autorités. Et vous les habitants ? Vous pouvez vous rafraîchir avec des astuces simples ou faire une baignade dans la Seine.

C'est aussi l'occasion de délaisser un peu la vie parisienne pour prendre la route pourquoi pas à bord d'un van aménagé. Plus d'informations sur le thelancet.com.