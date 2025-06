Cette jeune militante écologiste de 12 ans va planter plus de 10 millions d’arbres

Sur NeozOne, nous avons tendance à vous parler des enjeux et défis qui affectent notre environnement. Cette fois, on a décidé de vous parler d’une personne inspirante qui a un impact mondial sur cet environnement. Voici la définition de « la valeur n’attend point le nombre d’années ». Notre jeune écologiste Prasiddhi Singh n’a pas attendu pour se jeter dans un projet plus grand qu’elle : le reboisement et la restauration des forêts. Pour ce faire, elle a lancé de nombreuses initiatives comme des cours et des ateliers selon le principe du « Réseau 3G », la Brigade Verte ainsi qu’une participation active à des conférences pour parler de sa vision d’une planète plus verte. Son désir le plus profond : réussir à planter 10 millions d’arbres.

Une vocation née de son vécu

On est en droit se de poser la question d’où vient cet engouement pour sauver la planète à ce si jeune âge ? La réponse se cache dans l’histoire de Prasiddhi qui a été témoin à seulement 3 ans des dégâts du cyclone Vardah dans l’État du Tamil Nadu en Inde en 2016. Ce triste événement a réveillé l’âme de la nature qui sommeillait en Prasiddhi et dès l’âge de 4 ou 5 ans, elle s’engage dans la reforestation en tant que participante auprès des ONG. Elle s’intéresse davantage à planter des arbres fruitiers, car comme elle le dit si bien « les arbres ne mangent pas leurs fruits … », une belle façon de démontrer l’intérêt qu’on a tous à s’engager dans ce combat bénéfique à tous. À ce jour, elle a planté près de 150 000 arbres sur 110 espaces différents et 14 forêts fruitières qui ont bénéficié à plus de 800 000 personnes.

Une reconnaissance nationale et mondiale

Prasiddhi Singh a créé une fondation éponyme planter des arbres fruitiers dans des centaines d’écoles, informer et éduquer et apporter de nombreuses solutions sur les questions d’ordres climatiques. C’est sans surprise que ce grand esprit soit reconnu à sa juste valeur dans son pays où elle a remporté un ordre du mérite indien, le Prix national de l’enfant du Premier ministre en 2021. Mondialement, elle a remporté les Prix Diana et mondial de l’enfant prodige. Elle collabore avec de nombreuses délégations des Nations Unies impliquées dans les changements climatiques et le gouvernement brésilien pour mettre en place des solutions climatiques. D’ailleurs, elle est la plus jeune intervenante à la COP28 et cheffe de délégation à la COP29. Ce mois, elle est célébrée par le site Young Planet Leaders en tant que jeune Leader de la planète.

Une personnalité inspirante

Grâce à ses nombreuses initiatives, Prasiddhi marque les esprits et se fait même appeler par certains la Greta Thunberg Indienne à son âge. La profondeur et l’impact de ses mots lors d’animations d’événement comme le TEDx, le sommet des Nations Unies font naître à quiconque l’envie de s’engager un peu plus pour sauver notre planète. Nous avons recueilli quelques-unes de ses citations qui nous ont particulièrement fait effet dans l’espoir qu’ils en fassent autant sur vous :

« Il suffit d’une petite bougie pour éclairer une pièce sombre »

« Rêvez haut, plus haut que le ciel ; pensez profondément, plus profondément que les océans ; et agissez comme les arbres, les abeilles et les mers »

« Avez-vous déjà vu un oiseau ou un écureuil utiliser une carte de crédit pour se nourrir ?… Seuls les humains paient pour notre existence sur cette planète. La raison que beaucoup pourraient donner c’est l’évolution. Mais de quelle évolution s’agit-il ? »

Si tout ça ne vous donne pas des élans d’écolo et l’envie de planter un arbre tout de suite… Plus d’informations sur prasiddhiforest.org. Que pensez-vous de l’initiative de cette jeune indienne ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .