Des chercheurs vont créer des déchets ménagers avec des composés aromatiques

Des chercheurs allemands mettent à profit la théorie du « rien ne se perd, tout se transforme » en dévoilant une innovation plus ou moins surprenante. En effet, ils ont mis au point des composés aromatiques avec un champignon et des déchets organiques.

Donner de l’importance aux déchets

Il est à noter qu’à partir des déchets organiques, un champignon comestible peut produire des molécules aromatiques. Une équipe de scientifiques de l’université de Giessen, en Allemagne, a présenté dans sa publication du 17 novembre 2021 dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry que l’élaboration d’un arôme de fraise des bois peut être utilisée dans l’industrie agroalimentaire.

Même si les fraises de bois (ou fraises sauvages) sont bien plus petites que les fraises habituelles, elles sont beaucoup plus parfumées. Ces dernières coûtent très chères étant donné qu’elles sont plutôt rares et difficiles à récolter dans la forêt; cela se complique surtout quand il s’agit de mettre au point un arôme naturel à intégrer à d’autres aliments.

Il existe aussi des arômes chimiques qui ne font malheureusement pas l’unanimité auprès des consommateurs. Néanmoins, l’élaboration d’un arôme de bonne qualité à partir de déchets organiques s’avère très intéressante.

Un arôme adopté par les testeurs

Dans la médecine traditionnelle asiatique, le champignon de l’espèce Wolfiporia cocos est très courant. Ce dernier est très recherché en raison de sa capacité à produire différents enzymes pouvant décomposer de nombreux déchets organiques. C’est pourquoi les scientifiques l’ont cultivé sur du marc de cassis. Et en se décomposant, le marc a permis au champignon de libérer un arôme fruité et floral.

Parlons également du fait que l’industrie du jus de cassis produit de grandes quantités de pulpe, de peau et de graines finissant généralement leur course à la benne. Ensuite, plusieurs produits en faible quantité comme du nitrate d’ammonium, de l’aspartate de sodium monohydraté et du phosphate monopotassique ont été ajoutés par les chercheurs. Et ce, dans le but de permettre au champignon de libérer de manière précise l’arôme désiré.

Résultat de l’expérience scientifique

Des testeurs ont participé à cette expérience et ont comparé plusieurs versions artificielles d’arôme de fraises de bois avec l’arôme issu du champignon. Tous ont apprécié et ont souligné la grande similarité entre les deux arômes.

Force est d’admettre que d’une manière générale, les champignons sont surprenants car malgré le fait que leur odeur soit souvent désagréable, ils ont de grandes capacités en ce qui concerne la production d’arômes. En conclusion, certaines bactéries peuvent être intéressantes dans la confection d’arôme.