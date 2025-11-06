Elon Musk veut occulter le Soleil avec des satellites pour ralentir le réchauffement climatique

Pour lutter contre le réchauffement climatique, Elon Musk estime que la géoingénierie se présente comme une excellente solution. Sur X, le PDG de SpaceX a déclaré que la mise en orbite de satellites spécifiques permettrait de contrôler le rayonnement solaire et de réduire la température sur notre planète…

Raharisoa Saholy Tiana Envoyer un courriel 6 novembre 2025
Une flotte de satellites bloque le rayonnement solaire.
Elon Musk vient d'expliquer que des satellites pourraient contribuer à bloquer le rayonnement solaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Image d'illustration non contractuelle générée par IA. Crédit photo : M. Moignet pour NeozOne

Malgré une certaine réduction des émissions de gaz à effet de serre dans de nombreux pays, les efforts fournis seraient encore insuffisants pour limiter significativement l’augmentation des températures moyennes dans le monde. D’après des prévisions du GIEC publiées sur Météo-France, le réchauffement pourrait atteindre 1,5 °C d’ici à 2030 et environ 3 °C vers 2100, en l’absence de mesures adaptées. Dans l’optique de lutter contre les changements climatiques entraînés par la hausse des températures, Elon Musk a proposé une solution pour le moins surprenante. Le patron de Tesla et de SpaceX a déclaré qu’il est possible d’utiliser des satellites pour occulter le Soleil et refroidir notre Terre.

La géoingénierie solaire

Elon Musk estime que la géoingénierie solaire, aussi connue sous l’appellation gestion du rayonnement solaire, constitue la meilleure solution pour lutter contre le réchauffement climatique. Sur X, anciennement Twitter, le PDG de SpaceX a déclaré qu’il serait possible d’utiliser des satellites pour empêcher une partie du rayonnement solaire d’atteindre notre Terre et, par conséquent, de contrôler la température à sa surface. Pour information, la géoingénierie n’élimine pas les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Elle a pour objectif de dévier le rayonnement solaire et le renvoyer dans l’espace. Plusieurs techniques permettraient de contrôler la quantité de lumière touchant la Terre, à l’instar de l’éclaircissement des nuages marins ou l’injection d’aérosols atmosphériques. Cependant, ces méthodes n’ont jamais été mises en œuvre jusqu’ici.

Une constellation de satellites pilotés par l’intelligence artificielle

Pour Elon Musk, l’idéal serait d’envoyer dans l’espace des satellites pilotés par l’intelligence artificielle et alimentés par l’énergie solaire. Ce qui permettrait de bloquer en partie le rayonnement solaire et de réduire la température à la surface de la Terre. Le PDG de SpaceX n’a pour l’instant donné aucune réponse claire sur les conflits potentiels liés à cette stratégie. La manière dont il compte assurer un contrôle équitable de l’énergie solaire reste donc incertaine.  Il s’est contenté de dire que d’infimes ajustements devraient suffire pour lutter contre la hausse, mais également la baisse de la température moyenne sur Terre. Suite aux déclarations de l’homme d’affaires, des experts n’ont pas manqué de faire part de leur inquiétude. Selon eux, cette stratégie est à la fois irréaliste et extrêmement dangereuse.

D’autres projets de géoingénierie

Elon Musk n’est pas le seul à trouver que la gestion du rayonnement solaire constitue une solution à la crise climatique actuelle. D’autres entreprises ont aussi levé d’importants capitaux pour mettre en place des projets visant à occulter ou réfléchir la lumière du Soleil pour lutter contre le réchauffement climatique. À l’aide des fonds collectés, ces sociétés projettent de développer des techniques de géoingénierie et de procéder à des essais dans les années à venir. De son côté, le PDG de Tesla n’a pas encore fourni d’informations relatives à la mise en place d’un projet de contrôle du rayonnement solaire.

Infographie sur les conséquences du réchauffement climatique.
Les conséquences d’une hausse de températures de 4 ° sur notre environnement. Crédit photo: Météo-France

Pour y arriver, il devra mettre au point des satellites utilisant l’intelligence artificielle, fonctionnant à l’énergie solaire et de dimensions suffisamment importantes pour refléter efficacement les rayons du soleil. En d’autres termes, des satellites très différents de ceux déjà déployés par SpaceX. Quelles seront les solutions adoptées dans le futur pour lutter contre le réchauffement climatique ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

