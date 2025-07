Est-ce que le laurier rose est nocif pour les enfants et les animaux ?

La semaine dernière, je regardais un feuilleton dans lequel l’un des protagonistes était empoisonné avec du laurier rose ! Fiction ou réalité, je me suis interrogée sur la question même si je n’en possède aucun dans mon jardin ! Et, ce que j’ai découvert m’a conforté dans l’idée de ne JAMAIS en planter chez moi. En effet, le laurier rose (Nerium oleander) est souvent présenté comme l’élégance même du jardin méditerranéen. On le trouve sur les ronds-points du sud de la France, dans les jardins privés, en pot, sur les terrasses… Avec ses grandes fleurs roses, blanches ou rouges et son feuillage persistant, il donne des airs de vacances à n’importe quelle allée. Vendu de 10 à 40 € en jardinerie selon sa taille, il séduit par sa facilité d’entretien et sa résistance à la chaleur. Mais, comme le rappelle le site Gamm Vert, il cache un terrible secret : il est l’une des plantes les plus toxiques d’Europe. Oui, même en pot, même taillé, même desséché… il peut s’avérer redoutable. Décryptage !

Une plante ornementale. Mais, dangereuse à tous les étages

Le problème, c’est l’oléandrine, un alcaloïde redoutable contenu dans toutes les parties de la plante : feuilles, fleurs, sève, tiges… Cette substance, proche de la digitaline (utilisée autrefois pour traiter les troubles cardiaques), agit sur le cœur. Une toute petite dose peut suffire à provoquer des troubles graves. Et, ce n’est pas moi qui le dis : c’est l’Agence nationale de sécurité sanitaire et de nombreux experts en toxicologie végétale.

En cas d’ingestion, les premiers signes sont digestifs (maux de ventre, vomissements, selles sanglantes), puis viennent les symptômes cardiaques (ralentissement ou accélération du rythme, chute de tension), et enfin les troubles neurologiques (tremblements, convulsions, coma). Même le simple contact avec la peau peut causer des brûlures chimiques si la sève pénètre sous la peau. Et, je ne vous parle pas des risques liés à une mauvaise utilisation du bois dans un barbecue ou une cheminée : même sec, il reste très toxique.

Ce qu’il faut absolument retenir sur le laurier rose

Caractéristique Détail alarmant Toxicité Très élevée, même à faible dose Substance active Oléandrine (cardiotoxique) Risques humains Malaise, diarrhées sanglantes, arrêt cardiaque Risques animaux Vomissements, convulsions, mort rapide Contact cutané Brûlures chimiques possibles Combustion Toxique, même après séchage Dose létale 0,25 g/kg de feuilles séchées Protection conseillée Port de gants, lavage de mains, vigilance enfant

Un réel danger pour les animaux domestiques

Nos compagnons à quatre pattes, eux, ne font pas toujours la différence entre une friandise végétale et une menace mortelle. Les chats, les chiens, mais également les lapins ou les tortues peuvent grignoter des feuilles tombées au sol ou boire dans l’eau stagnante des soucoupes de pots. Or, la dose létale est très faible. Un chien de 10 kg pourrait mourir après avoir mâchonné l’équivalent d’une demi-feuille séchée. Les symptômes peuvent rapidement apparaître : salivation excessive, tremblements, apathie… et parfois, une issue tragique en moins de 24 heures sans prise en charge vétérinaire.

Sur ce sujet, les Centres Antipoison tirent régulièrement la sonnette d'alarme. Alors si vous avez un animal curieux, évitez cette plante, ou entourez-la d'un grillage solide et dissuasif. Ou mieux : optez pour une alternative sans danger.