Et si votre compta vous aidait à sauver la planète avec Greenly ?

Savez-vous ce qui relie un croissant, une paire de baskets et votre facture internet ? Leur empreinte carbone ! Et justement, la plateforme Greenly, fondée en 2019, propose de calculer et de réduire cet impact, à la fois pour les particuliers et surtout pour les PME. Leur promesse ? Un outil simple et accessible pour suivre ses émissions de CO₂ en un clin d’œil, avec des prix bien plus doux que les cabinets de conseil classiques. Vous pouvez, bien entendu découvrir l’ensemble de la démarche sur Greenly, mais je vous propose de découvrir le concept juste après. Pour résumer, je dirais que Greenly, c’est un peu comme un coach minceur, mais pour votre bilan carbone. On arrête les mauvaises habitudes, on suit sa progression et on se fixe des objectifs réalistes, mais ici, le régime concerne la planète ! Décryptage.

Un bilan carbone sans prise de tête, même pour les PME débordées

Longtemps réservé aux grandes entreprises capables d’aligner des chèques à cinq chiffres, le bilan carbone devient enfin accessible grâce à Greenly. Comment ? Grâce à un logiciel qui s’intègre directement à la comptabilité de plus de 100 logiciels. Résultat : vos factures, notes de frais et autres dépenses sont automatiquement passées au crible. Mieux encore, l’analyse est tellement intuitive que même celui qui est allergique aux tableaux Excel, comme moi, peut s’y retrouver ! En quelques clics, Greenly propose un diagnostic personnalisé de vos émissions, et vous guide vers des actions concrètes pour les réduire. Et, tout cela, sans sacrifier vos pauses-café ni votre vendredi après-midi. D’ailleurs, selon les fondateurs de Greenly, ce sont près de 2 500 entreprises qui utilisent aujourd’hui leur plateforme pour se mettre au vert, tout en respectant la confidentialité de leurs données bancaires, évidemment.

Un moteur de recommandations pour mieux consommer sans culpabiliser

Là où Greenly tire son épingle du jeu, c’est aussi grâce à son moteur de recommandations intelligent. En analysant vos principaux postes d’émissions, l’outil vous suggère des alternatives moins polluantes. Résultat : certaines entreprises parviennent à réduire jusqu’à 70 % leur empreinte carbone numérique. Mais, ce n’est pas tout ! Greenly propose également des modules de formation ludiques et interactifs pour sensibiliser les salariés. Objectif : transformer chaque collaborateur en véritable ambassadeur du climat, sans que cela ressemble à une punition scolaire. Cerise sur le gâteau, la plateforme accompagne aussi les grands groupes dans la décarbonation de leur chaîne d’approvisionnement. Bref, un outil aussi utile aux PME locales qu’aux multinationales ambitieuses.

Tableau récapitulatif : pourquoi choisir Greenly ?

Atout de Greenly Détail Accessibilité PME Bilan carbone simple et automatisé, sans expertise requise Intégration comptable Compatible avec 100+ logiciels de gestion Moteur de recommandations Suggestions personnalisées pour réduire les émissions Modules d’engagement Formation des salariés et mobilisation interne Confidentialité garantie Données protégées, respect des normes bancaires Impact réel Jusqu’à -70 % sur certaines catégories, comme le numérique

Une ambition claire : démocratiser la comptabilité carbone

Derrière Greenly, trois fondateurs aux profils complémentaires (tech, design et contenu) ont su miser sur un modèle économique vertueux. Plutôt que de vendre des prestations hors de prix, ils financent l’outil via de modestes commissions sur des projets de compensation carbone indépendants. L’idée ? Que chaque entreprise, petite ou grande, puisse intégrer l’impact environnemental dans sa stratégie. Leur objectif à long terme est limpide : permettre à toutes les structures de suivre et de réduire leurs émissions, pour contribuer à atteindre la neutralité carbone. Si le sujet vous intéresse, cliquez ici pour en savoir plus. Alors, selon vous, votre entreprise est-elle prête à adopter un outil comme Greenly pour devenir un peu plus vertueuse ? Je vous invite à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .