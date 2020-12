Environnement : Et si vous optiez pour des produits cosmétiques... rechargeables ?

A l’heure où le plastique continue d’envahir nos océans, il est peut-être temps de passer à l’économie de contenants ! Nous connaissons tous les berlingots qui nous permettre de recharger notre bouteille d’eau de javel ou notre adoucissant. Cependant de plus en plus de marques de cosmétiques se mettent aux produits rechargeables.

Nivea propose déjà en Allemagne des bornes de recharge pour le gel douche ! Et c’est aussi le cas de marques comme Acorelle, Lavera ou The Humble Co proposent désormais des produits rechargeables… Comment faire des économies et un geste pour la Planète ? Présentation.

Dans la cuisine ou la salle de bain :

Outre la lessive ou l’adoucissant, vous pouvez normalement tout recharger ! Liquide vaisselle, nettoyant pour les sols ou pour les vitres. Il vous suffit d’acheter le produit en contenant une fois puis uniquement des recharges. Vous n’êtes même pas obliger d’acheter le contenant d’origine… Il existe de nombreux packs de contenant (bouteilles de voyages sans BPA, pulvérisateurs) qui, une fois étiquetés ne demanderont qu’à être remplis.

Nos coups de cœur rechargeables !

Le savon liquide Lavera : 30 ans déjà que la marque Lavera propose des produits cosmétiques 100% naturels, bios, vegans et respectueux de l’environnement et des animaux ! Avec ces recharges pour savon liquide, plus besoin d’acheter des contenants en plastique, même si ceux de Lavera sont recyclables… Des emballages en moins, de l’oxygène en plus pour la planète. Il suffit de garder le contenant puis d’acheter seulement les recharges.



Le déodorant Acorelle : C’est sans doute le plus étonnant des produits rechargeables. Acorelle, marque française, bio et respectueuse de l’environnement innove avec ce déodorant bille rechargeable… Une seule bouteille qui s’ouvre sous la bille, puis une recharge qui fera durer votre bouteille au moins trois fois plus longtemps. Le pack déodorant + recharge coûte 11€ sur le site Acorelle, ce qui fait que le déodorant vous est offert !



Les brosses à dents The Humble Co : Nous vous avions déjà présenté cette jolie marque éco responsable qui œuvre pour les enfants dans le besoin. Ils innovent avec des brosses à dents en bois, dont les têtes sont interchangeables… Vous conservez le manche mais changez la tête tous les trois mois environ… Une belle économie et toujours moins de déchets. Les brosses à dents à tête interchangeables coûtent 9.99€ (+3.99 de livraison) sur Amazon.



De nombreux produits peuvent se recharger… Il y a les classiques comme la lessive ou les produits ménagers… Mais les produits cosmétiques rechargeables prennent de l’ampleur et c’est plutôt une bonne nouvelle pour la Planète !