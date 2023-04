Florien et Emmanuelle construisent seuls une maison passive en énergie en région Lyonnaise

Florian Nicolais et Emmanuelle Vidoret vivent en Isère et ils se sont lancés un défi un peu fou : celui de construire eux-mêmes leur maison passive. Florian est consultant en informatique, Emmanuelle est couturière, et ils consacrent absolument tout leur temps libre à la construction de leur maison, sans l’aide d’aucune entreprise extérieure. Le défi étant de construire une maison de 270 m², avec étage et combles, mais qu’elle soit passive. C’est-à-dire qu’« elle ne doit pas monter en température l’été, ni descendre en température l’hiver », explique Florian Nicolais. Propriétaires de deux appartements à Lyon, ils ont décidé de les revendre pour se lancer dans l’aventure de la maison autoconstruite et passive. Pour ce faire, ils ont adhéré à une association : les Castors, et l’on vous explique pourquoi cela leur a permis de réaliser leur rêve !

Pourquoi et comment construire une maison passive ?

Nous avons interviewé Florian, le propriétaire et autoconstructeur de sa maison passive. Il nous explique qu’avec son épouse, l’idée leur est venue d’un besoin d’être autonome sur l’entretien de la maison. Le couple construit à quatre mains une maison de 270 m², pour un budget de 500 000 €, terrain compris. Leur principal objectif était d’obtenir la certification « maison passive », parmi les 500 maisons certifiées en France. La maison d’Emmanuelle et Florian a été autoconstruite à 100 %, sans aucune entreprise de bâtiment. Les seules dépenses contraintes ont été liées aux services d’un architecte, aux études de sol et au bureau d’étude pour les fondations.

Ils ont également ajouté quelques frais, pour le permis de construire et pour un bureau d’étude bois. Le projet s’est étalé sur trois ans avec pour la première année, la préparation du terrain, la viabilisation et le garage. La deuxième année a été consacrée au terrassement, aux fondations, à l’isolation sous-sol (polystyrène), aux poutres et aux planchers d’étage. L’année suivante a été celle des aménagements intérieurs, finitions, etc. Pour isoler leur maison, ils ont choisi une isolation extérieure et sous la dalle sous la fondation (laine de bois entre-montant et fibre de bois extérieur et maçonnerie, bloc de pierre ponce). Pour réaliser leur maison, ils ont par ailleurs fait appel à l’association Les Castors, qui leur a permis d’obtenir des réductions sur les matériaux, un courtier pour le côté financier et un thermicien pour l’étude thermique finale. Florian estime qu’il leur faudra encore deux à trois ans de travaux pour que leur maison soit complètement terminée.

L’association Les Castors, qu’est-ce que c’est ?

Les Castors, c’est une association nationale, disposant d’antennes sur le territoire français, dont une en région Rhône-Alpes. Le but de cette association est d’aider ceux qui souhaitent autoconstruire leur maison ou se lancer dans des travaux de rénovation. Fondée voilà plus de 40 ans, Les Castors disposent d’un large réseau de professionnels qui délivrent des conseils techniques, pratiques, ainsi que des documents spécialisés dans le domaine.

« On veut faciliter la vie de tous ces gens qui construisent des maisons et qui écrivent des histoires humaines », explique Fabien-Gil Dei-Ciechi, le seul salarié et permanent des Castors Rhône-Alpes. Les Castors, ce sont aussi des ateliers, des chantiers participatifs, avec toujours des valeurs d’entraide et de partage. Pour Florian et Emmanuelle, ce fut l’occasion d’apprendre, mais également de réaliser de vraies économies, qu’il estime à plus de 100 000 €.

Une maison passive, qu’est-ce que c’est exactement ?

Une maison passive est un type de maison très économe en énergie qui utilise des techniques de construction et de conception spéciales pour réduire au minimum la consommation d’énergie nécessaire pour chauffer et refroidir l’intérieur de la maison. Contrairement aux maisons conventionnelles qui consomment beaucoup d’énergie pour maintenir une température confortable à l’intérieur, les maisons passives sont conçues pour être très bien isolées et étanches à l’air. Ce qui permet de réduire considérablement les pertes de chaleur ou de fraîcheur.

Les maisons passives utilisent par ailleurs des fenêtres et des portes de haute qualité pour minimiser les pertes de chaleur ou de fraîcheur à travers les ouvertures. Elles peuvent de plus utiliser des systèmes de récupération de chaleur pour récupérer la chaleur de l’air sortant et la réutiliser pour chauffer l’air entrant. Ce type de maisons génère beaucoup moins de gaz à effet de serre, et permet d’alléger ses factures d’énergie de manière considérable.