Il faut agir avant l’hiver pour piéger les frelons asiatiques et éviter leur propagation

Le frelon asiatique n’est pas qu’un simple intrus ailé. C’est un envahisseur redoutable, installé en France depuis 2004, et qui continue sa progression, comme le rappelle le Muséum National d’Histoire Naturelle dans son bilan disponible ici État des lieux du frelon asiatique en France. À l’automne, ses nids deviennent visibles et l’occasion d’agir avant l’hiver est réelle. Le concept n’a évidemment pas de prix, mais son coût pour la biodiversité, lui, est bien réel. Une étude complète d’Allo Frelons confirme par ailleurs la progression du nuisible dans l’Hexagone. Dans mon jardin aussi, entre deux abeilles que j’observe depuis mon abri de jardin, j’ai parfois l’impression qu’un frelon rôde. Autant dire que je surveille mes oliviers et mes haies d’un œil attentif, surtout depuis que je sais que ces nids peuvent se cacher très haut dans les arbres et même dans les buissons, ou sous terre ! Alors ? Comment agir avant l’hiver ? Réponses dans cet article.

Pourquoi l’automne est la période clé pour agir ?

L’automne révèle des nids qui étaient parfaitement invisibles en été. Avec la chute des feuilles, on distingue ces énormes sphères de papier mâché pouvant contenir plusieurs milliers de frelons. Et, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils sont encore actifs tant que les températures dépassent dix degrés. L’INRAE rappelle en plus que leur comportement et leurs déplacements permettent l’éradication des colonies à partir d’un nid principal. Les professionnels insistent sur un point essentiel. Il ne faut jamais intervenir soi-même. Dans un article que nous vous présentions sur NeozOne, on rappelait notamment qu’il fallait apprendre à reconnaître un nid sans s’approcher. En automne, les nouvelles reines appelées gynes se préparent à quitter les nids. Les laisser filer, c’est garantir une multiplication des colonies au printemps suivant.

Le danger pour les abeilles et la biodiversité locale

Le frelon asiatique ne menace pas que l’humain. Sa véritable cible se trouve dans les ruches. Il attaque les abeilles à l’entrée, les affaiblit, provoque du stress et peut conduire à la perte totale d’une colonie. Autant dire que dans mon petit coin de jardin où je laisse une partie non tondue pour les insectes, je préfère éviter ce genre de visiteur. Certains mauvais réflexes peuvent même aggraver la situation, comme utiliser des sprays dangereux ou tenter de frapper le nid. C’est pourquoi, dans un autre article NeozOne, nous mettions en garde contre ces gestes imprudents. Et, lorsque les tempêtes renversent les nids au sol, la menace ne disparaît pas. Les frelons survivants deviennent encore plus agressifs, désorientés et susceptibles de défendre ce qu’il reste de leur colonie.

Ce qu’il faut retenir pour agir avant l’hiver

Ne jamais approcher un nid même s’il semble inactif

même s’il semble inactif Prendre une photo de loin pour évaluer la hauteur

Ne jamais frapper, brûler ou déplacer un nid

Appeler systématiquement un professionnel agréé

Surveiller régulièrement son jardin après un épisode venteux

Préserver les abeilles en évitant les pièges inadaptés

Se référer aux sources officielles pour reconnaître l’espèce

Comment piéger intelligemment et sans nuire aux autres insectes ?

Le piégeage en automne est possible mais doit être ciblé. On privilégie les pièges à sec qui évitent de capturer des insectes utiles. Les associations spécialisées rappellent que la surveillance du piège est obligatoire. Un piège délaissé devient contre-productif et peut même nuire aux pollinisateurs. Repérer un nid tombé, observer un comportement inhabituel ou voir apparaître un nid à la cime des arbres sont autant de signes qu’il faut agir. Les colonies satellites forment un réseau complet autour du nid principal et les ouvrières peuvent involontairement transporter le poison utilisé par les professionnels, permettant une élimination plus large et plus efficace.

Ce travail de prévention est indispensable, tout comme l'est la gestion collective de ce nuisible. Les pertes d'abeilles, la perturbation des espèces locales et les attaques de frelons montrent à quel point il est urgent de se mobiliser. Selon les spécialistes d'Allo Frelons, le réchauffement climatique favorise son expansion et les années douces comme 2025 prolongent son activité au-delà de la saison habituelle.